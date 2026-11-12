Deportes

Inglaterra vs. Croacia: hora y canal de televisión en Colombia para ver el partido por la Nations League

Los dos equipos se volverán a ver las caras después del Mundial 2026 y con necesidades diferentes por el grupo 3 de la Liga A del certamen europeo

Inglaterra y Croacia disputarán la quinta fecha de la Nations League el jueves 12 de noviembre - crédito Paul Childs/Action Images via Reuters
Inglaterra y Croacia disputarán la quinta fecha de la Nations League el jueves 12 de noviembre - crédito Paul Childs/Action Images via Reuters
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Inglaterra y Croacia protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la quinta fecha de la Nations League 2026-2027, que se disputará el jueves 12 de noviembre a las 7:45 p. m. (2:45 p. m., hora colombiana). Los aficionados en Colombia podrán verlo por el canal deportivo ESPN y su plataforma Disney+ Premium.

El encuentro se jugará en el estadio de Wembley, conocido como la “catedral del fútbol” y uno de los escenarios más importantes del mundo. Allí se disputaron la final del Mundial de 1966 y las de las Eurocopas de 1996 y 2020, además de varias finales de la Champions League.

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Croacia buscará una victoria para alejarse del fondo de la tabla del grupo 3 de la Liga A: suma apenas tres puntos en cuatro partidos. Inglaterra, en tanto, intentará acercarse a España, líder con 12 unidades. El seleccionado inglés tiene nueve puntos y una diferencia de gol de +11.

Solo sirve ganar

Los ingleses no quieren parar el buen ritmo con el que terminaron el Mundial 2026, con el tercer puesto sobre Francia, y ahora le apuntan a ganar la Liga de Naciones de cualquier forma, pues saben que ya es tiempo de conseguir un trofeo con la actual generación o se perderá como el resto de buenas plantillas que se armaron en los últimos 60 años y no lograron nada.

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La selección de Inglaterra acumula nueve puntos en el grupo 3 y busca la clasificación a los cuartos de final - crédito Paul Childs/Action Images via Reuters
La selección de Inglaterra acumula nueve puntos en el grupo 3 y busca la clasificación a los cuartos de final - crédito Paul Childs/Action Images via Reuters

Inglaterra debe ganar para ilusionarse con pasar a los cuartos de final, la siguiente fase del certamen, a la que van los dos primeros de los cuatro grupos de la Liga A, mientras que entre los terceros y cuartos, dependiendo del puntaje, pelearán por quedar en los playoffs de descenso a la “B”.

Una de las armas de los británicos para su encuentro sobre los croatas en Wembley es Harry Kane, el nuevo Balón de Oro, goleador del Bayern Múnich y también en la Nations League con seis tantos, algo que lo hace un jugador clave para el rendimiento ofensivo de los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel.

Harry Kane lidera la ofensiva del equipo de Thomas Tuchel con seis goles en la Nations League - crédito Paul Childs/Action Images via Reuters
Harry Kane lidera la ofensiva del equipo de Thomas Tuchel con seis goles en la Nations League - crédito Paul Childs/Action Images via Reuters

Un duro inicio de ciclo

Tras la salida del entrenador Zlatko Dalić, reemplazado por Slaven Bilić, no han sido meses fáciles para los eslavos después del Mundial 2026, ya que el proceso de renovación y proyecto rumbo a 2030 comenzó con el pie izquierdo por los resultados en la Nations League y se encuentra al borde del descenso.

Croacia se encuentra al borde del descenso en la Liga A, debido a que suma solo tres unidades en cuatro partidos y, por reglamento del torneo, los dos peores terceros de los cuatro grupos se verán con los dos mejores cuartos en partidos de playoffs ante los cuatro segundos en la Liga B.

El seleccionado croata registra tres unidades en cuatro partidos y se ubica en puestos de playoffs de descenso a la Liga B. (REUTERS/Antonio Bronic)
El seleccionado croata registra tres unidades en cuatro partidos y se ubica en puestos de playoffs de descenso a la Liga B. (REUTERS/Antonio Bronic)

Luka Modrić, con 41 años, continúa en el seleccionado nacional pese a que se creyó que el Mundial 2026 iba a ser su último torneo con el equipo, pero mantiene fuerzas para darle a la escuadra para sacarla de sus crisis de resultados.

Últimos cinco enfrentamientos

Nations League 2026-2027: Croacia 0-7 Inglaterra

Mundial 2026: Inglaterra 4-2 Croacia

Eurocopa 2020: Inglaterra 1-0 Croacia

Nations League 2018-2019: Inglaterra 2-1 Croacia

Nations League 2018-2019: Croacia 0-0 Inglaterra

Los últimos partidos de Inglaterra

Nations League 2026-2027: Inglaterra 3-0 República Checa

Nations League 2026-2027: Croacia 0-7 Inglaterra

Nations League 2026-2027: República Checa 0-2 Inglaterra

Nations League 2026-2027: Inglaterra 2-3 España

Mundial 2026: Francia 4-6 Inglaterra

Croacia y sus últimos cinco juegos

Nations League 2026-2027: Croacia 1-2 España

Nations League 2026-2027: Croacia 0-7 Inglaterra

Nations League 2026-2027: España 4-1 Croacia

Nations League 2026-2027: República Checa 1-2 Croacia

Mundial 2026: Portugal 2-1 Croacia

Terna arbitral

Árbitro: Morten Krogh

Asistente No. 1: Victor Skytte

Asistente No. 2: Steffen Bramsen

VAR: Bastian Dankert

AVAR: Jakob Kehlet

Cuarto árbitro: Jens Maae

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