Colombia

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Por los tres bandidos que pertenecerían a las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’, sus recompensas sumadas dan un total de $1.200 millones

- créditos Gobernación del Tolima/Facebook | Policía Nacional | Ejército
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Las autoridades no descansan y siguen adelantando acciones para dar con la captura de los responsables del atentado con explosivos en el municipio de Planadas, Tolima, que dejó cuatro personas muertas (entre ellas una bebé de dos meses), 18 heridos y 177 viviendas afectadas.

El caso que se reportó la noche del domingo 1 de noviembre de 2026 volvió a poner bajo la lupa a tres hombres señalados de integrar las disidencias de las Farc lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, uno de los criminales más buscados en el país por el Gobierno de Abelardo de la Espriella: alias Amazonas, “Yamaha” y “Chapolo”.

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De acuerdo con informes de inteligencia que conoció Infobae Colombia, las estructuras Ismael Ruiz y Gerónimo Galeano tendrían presencia en Planadas, Rioblanco, Ataco y Chaparral, donde disputan corredores de movilidad y fuentes de financiación ilegal.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:45 p.m., cuando fueron activados tres artefactos explosivos cerca de una instalación militar.

Los primeros reportes señalaron una volqueta con cilindros y del uso de drones. Las detonaciones alcanzaron viviendas y el hospital municipal, cuya farmacia sufrió un incendio.

Alias Amazonas es señalado de dirigir acciones armadas en Tolima y Cauca

Florentino Boyocué Tenorio, alias Amazonas o Leonel, es identificado por los organismos de seguridad como cabecilla principal del Bloque Central Isaías Pardo.

De acuerdo con los informes militares, lleva ocho años en estructuras armadas ilegales.

Su trayectoria habría comenzado en 2019 en la comisión del frente Dagoberto Ramos. En 2022 habría ascendido como cabecilla de esa unidad y, dos años después, fue ubicado como segundo comandante.

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Para 2025, según los reportes, asumió el mando de una comisión de la estructura Ismael Ruiz antes de pasar al Bloque Central Isaías Pardo.

Las autoridades le atribuyen la coordinación de acciones armadas, actividades de extorsión y narcotráfico, control de redes de apoyo y reclutamiento de integrantes.

El Ejército también lo señala de ordenar el asesinato de dos policías el 1 de agosto de 2026 en el corregimiento de Santiago Pérez, Ataco (Tolima). En los documentos de inteligencia figura por el presunto hurto de armas al esquema de seguridad del alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, y por un ataque con drones y artefactos explosivos contra la estación de Policía de Tesalia, Huila, en diciembre de 2025.

Alias Yamaha habría coordinado ataques con drones y armas de largo alcance

El segundo nombre que aparece en los informes es Andrés Calambás Hilamo, alias Iván o “Yamaha”, señalado como tercer cabecilla de la comisión Gerónimo Galeano.

Según los registros oficiales, ingresó en 2021 a la comisión Jaime Martínez. Dos años después habría sido cabecilla de escuadra de la estructura Ismael Ruiz y, durante 2026, pasó a dirigir una comisión antes de asumir funciones de mando en la Gerónimo Galeano.

Las autoridades le atribuyen labores de inteligencia contra la fuerza pública, coordinación de acciones armadas, control territorial y recaudo de recursos para la estructura.

Yamaha también fue vinculado de participar en el ataque que causó la muerte de dos subintendentes de la Policía en Ataco. También aparece vinculado con el uso de drones cargados con explosivos contra tropas del Ejército en Aipecito, Huila, en octubre de 2025, hecho en el que murió un soldado profesional, y contra una base militar de Planadas en agosto de ese año.

La Gobernación del Tolima ofreció en agosto de 2026 recompensas de hasta $100 millones por información que permitiera ubicar a Amazonas, Yamaha y otro integrante de esa estructura identificado como alias Darwin.

Alias Chapolo es investigado por extorsiones y control sobre comunidades rurales

Por su parte, el diario El Tiempo reveló un tercer hombre mencionado en informes militares, y que sería Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias Chapolo, de 28 años, a quien las autoridades ubican como uno de los cabecillas de la estructura Ismael Ruiz.

El alzado en armas ingresó en 2022 para desarrollar tareas logísticas y posteriormente asumió funciones relacionadas con el recaudo de extorsiones y la coordinación de actividades contra la fuerza pública.

Los reportes lo vinculan con citaciones a campesinos y comerciantes de Planadas, Chaparral y Rioblanco para exigir pagos, enfrentamientos con tropas en la vereda Campoalegre de Rioblanco y la retención de un vehículo de transporte público en febrero de 2024.

Sumado a lo anterior, a “Chapolo” lo acusan de participar en la activación de un explosivo en un puente entre Rioblanco y el corregimiento de Gaitán, en abril de 2025, y de promover el reclutamiento de menores y mecanismos de control sobre habitantes rurales.

Sin embargo, la información consultada no acredita la presencia de Chapolo en el atentado del 1 de noviembre ni una eventual participación en su planeación.

En agosto de 2026, la gobernadora Adriana Matiz señaló que reportes de inteligencia indicaban que se habría desplazado de Tolima hacia Cauca.

Por su parte, a finales de febrero de 2026, el exministro de Defensa Pedro Sánchez aseguró: “Declaramos objetivo de alto valor, y les está hablando es el Ministerio de Defensa, la fuerza pública, no una persona, a alias Chapolo criminal de las disidencias de alias Mordisco, que delinque, principalmente, en el área de Ataco, de Chaparral, de San Antonio, de Rioblanco. Es el criminal por quien ofrecemos hasta $200 millones de recompensa por información que nos permita capturarlo”.

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