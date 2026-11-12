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Estos serán los árbitros que impartirán justicia en la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II

La Dimayor dio a conocer las ternas arbitrales para los 10 encuentros del campeonato, en los que se definirán los últimos tres clasificados a los cuadrangulares

(Jairo Cassiani-Colprensa)
La Liga BetPlay definirá a los últimos clasificados a los cuadrangulares durante la fecha 19 del torneo. - crédito Jairo Cassiani-Colprensa
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La Liga BetPlay se encuentra lista para el inicio de la fecha 19 en el segundo semestre de 2026, cuando se conocerán los últimos tres clasificados a los cuadrangulares, así como el segundo conjunto con ventaja deportiva en esa fase, junto con Atlético Nacional que lo aseguró en la jornada 18.

La Dimayor presentó los 10 árbitros que harán parte de los encuentros, los cuales tienen la responsabilidad de garantizar un buen encuentro debido a las tensiones por la pelea por avanzar a las semifinales, pues siete de esos encuentros se harán de manera simultánea el sábado 14 de noviembre a las 3:30 p. m.

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Lista de ternas arbitrales

Deportivo Pasto vs. Junior de Barranquilla

  • Árbitro: Diego Ruiz (Meta)
  • Asistente Nro. 1: Camilo Sánchez (Bogotá)
  • Asistente Nro. 2: Fernando Castellanos (Valle)
  • Cuarto árbitro: Héctor Rivera (Nariño)
  • VAR: Heider Castro (Bogotá)
  • AVAR: Ariel Quintana (Córdoba)

Llaneros vs. Boyacá Chicó

  • Árbitro: Carlos Márquez (Bolívar)
  • Asistente Nro. 1: Sebastián Vela (Bogotá)
  • Asistente Nro. 2: Brayan González (Santander)
  • Cuarto árbitro: Jhon Parra (Meta)
  • VAR: Esnaider Pontón (Bogotá)
  • AVAR: Iván Ballesta (Cundinamarca)
Siete juegos se disputarán en simultáneo tanto para definir a los clasificados restantes-crédito Dimayor
Siete juegos se disputarán en simultáneo tanto para definir a los clasificados restantes-crédito Dimayor

Internacional de Bogotá vs. Santa Fe

  • Árbitro: Javier Villa (Antioquia)
  • Asistente Nro. 1: John León (Caldas)
  • Asistente Nro. 2: Jorge Narváez (Cesar)
  • Cuarto árbitro: Steven Camargo (Bogotá)
  • VAR: Keiner Jiménez (Cesar)
  • AVAR: Camilo Colmenares (Boyacá)

Millonarios vs. Alianza

  • Árbitro: Diego Ulloa (Valle)
  • Asistente Nro. 1: Miguel Roldán (Antioquia)
  • Asistente Nro. 2: Cristian Mosquera (Valle)
  • Cuarto árbitro: Heiberth Calvo (Bogotá)
  • VAR: Luis Trujillo (Valle)
  • AVAR: Daniel Alzate (Caldas)

Deportivo Pereira vs. América de Cali

  • Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
  • Asistente Nro. 1: Jhon Gallego (Caldas)
  • Asistente Nro. 2: Sebastián Bohórquez (Cundinamarca)
  • Cuarto árbitro: Ferney Trujillo (Casanare)
  • VAR: David Nicolás Rodríguez (Bogotá)
  • AVAR: Gustavo Cortés (Bogotá)

Cúcuta Deportivo vs. Jaguares

  • Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)
  • Asistente Nro. 1: Andrés Julio (Bolívar)
  • Asistente Nro. 2: Diego Urrego (Cundinamarca)
  • Cuarto árbitro: Wilson Ortiz (Norte de Santander)
  • VAR: John Perdomo (Huila)
  • AVAR: Stivenson Celeita (Bogotá)

Deportivo Cali vs. Tolima

  • Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)
  • Asistente Nro. 1: Alexander Guzmán (Norte de Santander)
  • Asistente Nro. 2: Víctor Wilches (Boyacá)
  • Cuarto árbitro: Julián Muñoz (Valle)
  • VAR: Nicolás Gallo (Caldas)
  • AVAR: Juan David Gutiérrez (Meta)

Atlético Nacional vs. Once Caldas

  • Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)
  • Asistente Nro. 1: William Crawford (Córdoba)
  • Asistente Nro. 2: Elkin Charrys (Bolívar)
  • Cuarto árbitro: Jonathan Paniagua (Antioquia)
  • VAR: Ricardo García (Santander)
  • AVAR: Johan Castro (Bogotá)

Águilas Doradas vs. Medellín

  • Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)
  • Asistente Nro. 1: Javier Patiño (Meta)
  • Asistente Nro. 2: Johan Raigosa (Antioquia)
  • Cuarto árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia)
  • VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)
  • AVAR: Jonathan Ballesteros (Santander)
(Jairo Cassiani-Colprensa)
Wilmar Roldán, uno de los jueces más reconocidos en Colombia, estará en el partido entre Águilas y Medellín en la capital antioqueña - crédito Jairo Cassiani-Colprensa

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza

  • Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)
  • Asistente Nro. 1: Fabián Hernández (Huila)
  • Asistente Nro. 2: Edgar Estrada (Antioquia)
  • Cuarto árbitro: Jorgin Camacho (Santander)
  • VAR: Fernando Acuña (Boyacá)
  • AVAR: Elkin Abril (Casanare)

Una fecha de suspenso

Atlético Nacional ya aseguró el primer lugar y el primer cupo de privilegio. América de Cali y Deportivo Cali definirán la segunda posición, que otorga el beneficio del “punto invisible” en la fase final.

Millonarios depende de una victoria como local ante Alianza Valledupar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá para regresar a las instancias decisivas después de dos clasificaciones consecutivas sin avanzar. Un empate lo obligará a esperar que Once Caldas, Deportes Tolima y Águilas Doradas no ganen, mientras que una derrota le exigirá que esos tres equipos pierdan.

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Millonarios
Millonarios depende de una victoria frente a Alianza en el estadio El Campín para clasificar a semifinales - crédito Millonarios FC

Once Caldas también avanzará directamente si vence a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Si iguala, necesitará que Deportes Tolima y Águilas Doradas no consigan los tres puntos.

Deportes Tolima deberá derrotar a Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca y esperar que Millonarios o Once Caldas no ganen, o que Independiente Medellín pierda. El conjunto vallecaucano también pelea por la ventaja deportiva.

Águilas Doradas afronta el escenario más exigente: tendrá que vencer al Independiente Medellín en el estadio Cincuentenario y esperar derrotas de Millonarios, Deportes Tolima y Once Caldas.

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