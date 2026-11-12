Bogotá recibirá feria del cacao tras récord de US$413 millones en exportaciones y un sector que sostiene a 65.000 familias

Corferias será sede de la octava edición de Chocoshow, la feria del cacao y el chocolate que se realizará del 27 al 29 de noviembre en Bogotá - crédito cortesía de Chocoshow

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Bogotá será sede de Chocoshow 2026, la feria del cacao y el chocolate que se realizará del 27 al 29 de noviembre en Corferias. La octava edición del evento contará con más de 175 expositores y espera superar los 14.000 visitantes que asistieron en 2025.

La feria, organizada por la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) y Corferias, se desarrollará bajo el concepto ‘El poder del cacao’ y tendrá una programación que incluye catas, demostraciones gastronómicas, concursos, actividades para niños y una rueda de negocios.

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El encuentro se realizará después de que las exportaciones colombianas de cacao y sus derivados alcanzaran un valor de US$413,1 millones en 2025, según las cifras suministradas por Fedecacao. El sector cuenta con más de 65.000 familias que dependen directamente de esta actividad en el país.

Exportaciones de cacao colombiano alcanzaron récord en 2025

El desempeño comercial del sector será uno de los aspectos destacados de esta edición. De acuerdo con Fedecacao, durante 2025 las exportaciones de cacao y sus derivados llegaron a US$413,1 millones, con 49.044 toneladas exportadas, un crecimiento del 16,4% en volumen frente a 2024, según el primer balance entregado por la organización.

En cuanto a la producción nacional formal, esta alcanzó las 64.439 toneladas en 2025. Santander encabezó la participación departamental con el 35%, seguido de Antioquia, con el 12%; Arauca, con el 11%, y Nariño, con el 7%.

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Colombia también hace parte de los países productores de cacao fino de aroma, una categoría que representa cerca del 5% de la producción mundial. Entre los principales mercados compradores del producto colombiano se encuentran Estados Unidos, Malasia y México.

Otro de los datos destacados por Fedecacao es que cerca de 25.000 hectáreas sembradas actualmente con cacao corresponden a procesos de sustitución de cultivos ilícitos. Esta actividad representa una fuente de ingresos para más de 65.000 familias vinculadas al sector.

Eduard Baquero López, presidente ejecutivo de Fedecacao, señaló que Chocoshow permite conectar a los consumidores y los mercados internacionales con el trabajo de las familias cacaocultoras y mostrar las posibilidades de desarrollo de esta actividad en las zonas rurales.

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Las exportaciones colombianas de cacao y sus derivados alcanzaron un récord de US$413,1 millones durante 2025. - crédito cortesía de Chocoshow

Una mazorca de chocolate de dos metros será una de las novedades

Entre las novedades de Chocoshow 2026 se encuentra una escultura de una mazorca de cacao de dos metros de altura, elaborada con más de 350 kilos de chocolate patrocinado por Casa Luker.

La obra, denominada ‘El latido de 65.000 corazones cacaoteros’, fue creada por el chef y escultor Andrés Espinosa. Su composición incluye pequeñas mazorcas y elementos relacionados con la cultura cacaotera, tallados a mano, como representación de las familias productoras.

La instalación contará con sensores que activarán su iluminación LED cuando los visitantes se acerquen. También tendrá sonidos relacionados con los paisajes cacaoteros y proyecciones audiovisuales de rostros de cultivadores.

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Los asistentes podrán dejar mensajes en un muro interactivo y participar en una degustación de chocolate al finalizar el recorrido.

Doris Chingate, jefe de proyecto de Corferias, explicó que la feria busca acercar a los visitantes a las zonas rurales, las historias de los productores y los procesos relacionados con el cultivo y la transformación del cacao.

Estas son las actividades que tendrá Chocoshow 2026

La programación incluirá diferentes espacios para conocer las características del cacao colombiano y sus procesos de producción.

Entre las actividades estará la Ruta del Cacao, un recorrido por estaciones que mostrará las etapas que van desde el cultivo y la cosecha hasta la transformación del grano en chocolate.

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También se realizarán las Catas de Cacao, orientadas por el panel de evaluación sensorial de Fedecacao, en las que los participantes podrán conocer los aromas y sabores de diferentes productos.

Los Cacao Talks tendrán espacios académicos sobre la actualidad del cacao y el chocolate en Colombia, mientras que los Momentos del Cacao incluirán demostraciones en vivo sobre preparaciones, técnicas y aplicaciones gastronómicas.

Las tradiciones de los productores estarán presentes en el Campeonato de Degruyada, competencia en la que parejas de cacaocultores de distintas regiones demostrarán su habilidad para extraer manualmente los granos de las mazorcas.

Los visitantes podrán participar en catas orientadas por el panel de evaluación sensorial de Fedecacao para reconocer los aromas y sabores del cacao colombiano. - crédito cortesía de Chocoshow

Por su parte, el Concurso a la Mejor Catabra reunirá a productores que exhibirán canastos decorados con elementos relacionados con el cultivo. La programación también contempla el concurso La Mejor Almendra de Cacao, que premiará las muestras con mejores características de calidad y aroma. Los resultados se darán a conocer durante la feria, después de la evaluación de las muestras en el laboratorio de Fedecacao en San Vicente de Chucurí.

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Para los asistentes interesados en la industria, habrá una rueda de negocios organizada por Fedecacao, con encuentros entre productores, compradores y representantes del sector chocolatero.

Chocokids tendrá actividades para los niños

La feria también contará con Chocokids, un espacio con cinco estaciones para que los menores conozcan el origen del cacao y su transformación mediante juegos y actividades interactivas.

Entre las experiencias anunciadas están la carrera del chocolate, ‘Misión cacao: rumbo a la historia’, mini catas y diferentes desafíos relacionados con el proceso de producción.

La muestra comercial reunirá productos como bombones, barras de chocolate, chocolates de mesa, postres, repostería y artesanías elaboradas con cacao. Además, el espacio El Mundo del Cacao tendrá una exhibición relacionada con las regiones productoras y sus expresiones culturales.

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El espacio contará con cinco estaciones de juegos y actividades para que los niños conozcan el origen del cacao y su proceso de transformación. - crédito cortesía de Chocoshow

Fecha, horario y precio de las entradas

Chocoshow 2026 se realizará durante tres días en Corferias, en Bogotá. La organización anunció los siguientes horarios y tarifas:

Fecha: del 27 al 29 de noviembre de 2026.

Lugar: Corferias, Bogotá.

Horario: de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Horario de taquillas: de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

Entrada para mayores de 12 años: $17.000.

Entrada para niños de 5 a 12 años: $14.000.

Las entradas estarán disponibles en las taquillas de Corferias y en la página oficial de Chocoshow: www.chocoshow.co.