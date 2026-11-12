Colombia

Yaya Muñoz celebró los resultados de su pesaje antes de ‘Stream Fighters 5′: “No quiero excusas de nada”

La creadora tolimense se mostró satisfecha tras cumplir la meta antes de enfrentar a Beba de la Cruz, tras semanas de dieta estricta, cardio nocturno y largas jornadas de boxeo

La creadora de contenido tolimense marcó 62,8 kilos en la báscula y superó la meta fijada para el pesaje oficial (@dahianlorena/Instagram)

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A días del pesaje del viernes 13 de noviembre, tradición que antecederá la celebración de Stream Fighters 5 el sábado 14 en el Coliseo MedPlus, todo apunta a que Yaya Muñoz está llevando su preparación para al límite: entrenos nocturnos con trajes térmicos, sparrings que dejan marcas y una dieta que tiene de protagonista a su nutricionista, la exatleta de la UFC Sabina Mazo.

La creadora de contenido tolimense, conocida por su paso en La casa de los famosos Colombia y como panelista de Tamo en vivo, se medirá ante la influencer Beba de la Cruz en la cartelera de la que sería la última edición del evento organizado por WestCol.

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La presión del peso ha sido uno de los ejes de su preparación pública. En una de sus más recientes historias de Instagram, la tolimense se subió a la balanza frente a sus seguidores y registró 65,4 kilos, cuando el objetivo de cara a la pelea era de 63 kilos. “Estamos en 65,4 y tengo que estar en 63 kilos para el día de la pelea. Es decir, nos faltan dos kilitos y medio. No hay excusas”, afirmó en ese momento.

Yaya Muñoz no descartó que pueda llegar al combate del sábado pesando 60 kilos (@dahianlorena/Instagram)
Yaya Muñoz no descartó que pueda llegar al combate del sábado pesando 60 kilos (@dahianlorena/Instagram)

Días más tarde, con el pesaje ya encima, Muñoz volvió a la balanza en sus historias y la historia fue diferente.

“Yo creo que con la dieta que llevo, con los entrenos que estoy haciendo diario, ya estamos en los 63”, anticipó antes de subirse. El resultado la dejó sin palabras: 62,8 kilos. “¡Lo logramos! Ay, no puede ser”, exclamó entre risas, antes de confesar el desgaste acumulado: “Estoy que me desmayo como del hambre. ¡Quiero comida! ¡Quiero comer! Ya ni coordino lo que pienso, lo que digo”.

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La creadora de contenido no ocultó la motivación que la llevó a apretarse más allá de la exigencia mínima: “Tengo ganas de callar bocas. No quiero excusas de nada, nada, nada. Ya bajé, tengo que estar en 63 y ya estoy en menos de 63. ¿Será que nos vamos a los 60?”.

La preparación física de Muñoz incluyó rutinas nocturnas de boxeo y hasta sesiones de cardio en caminadora con trajes térmicos (@dahianlorena/Instagram)
La preparación física de Muñoz incluyó rutinas nocturnas de boxeo y hasta sesiones de cardio en caminadora con trajes térmicos (@dahianlorena/Instagram)

Para llegar a esa marca, la ibaguereña —que mide 1,75 metros— incorporó sesiones nocturnas de cardio en caminadora vistiendo trajes térmicos, además de rutinas de boxeo que, según mostró en sus redes, se extendieron hasta la medianoche.

Yaya le pidió a su nutricionista “un poquito más” a días del pesaje

En medio del proceso que adelanta para alcanzar el peso ideal para el combate, la presentadora compartió en sus historias de Instagram una captura de una conversación de WhatsApp con su nutricionista, Sabina Mazo —exatleta de la Ultimate Fighting Championship (UFC) y primera colombiana en pelear en ese circuito—, en la que le pedía con humor que le permitiera comer algo más antes del pesaje.

“Por favor díganle a mi nutricionista (que es la mejor, y además, fue la primera colombiana en pelear en UFC) que si me deja comer un poquito más”. La respuesta de Mazo fue directa: “Seguiremos con la dieta igual, nada de subir alguito. ¿Al menos un espárrago? Nada”.

La expeleadora de UFC Sabina Mazo coordinó el plan de alimentación estricto de Yaya Muñoz previo a su combate (@dahianlorena/Instagram)
La expeleadora de UFC Sabina Mazo coordinó el plan de alimentación estricto de Yaya Muñoz previo a su combate (@dahianlorena/Instagram)

El intercambio reflejó tanto el rigor del plan nutricional con el que Muñoz encaró el tramo final de su preparación como la relación de confianza que mantuvo con su equipo de trabajo en los días previos al pesaje oficial.

La preparación tampoco fue sin costo. Semanas atrás, durante una aparición en el programa digital Tamo en vivo, Muñoz llegó con gafas para disimular las consecuencias de un golpe recibido durante el sparring: “Me dieron un puñetazo el día sábado, así que hoy me tocó ponerme gafas porque miren cómo llegué. Tengo el ojo bien lastimadito. Gajes del oficio, muchachos, gajes del oficio”.

En el plano físico, los cambios también se hicieron evidentes. Durante la fiesta de disfraces organizada por WestCol para el lanzamiento de la W Sound 10, la propia participante mostró los bíceps que desarrolló tras semanas de entrenamiento, ante la sorpresa de los presentes, incluida Andrea Valdiri.

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri entrenaron juntas a cinco días del evento y el video se volvió viral

Directamente desde el gimnasio, demostraron su fuerza y determinación en una sesión de boxeo que te dejará sin aliento (@dahianlorena/IG)

A pesar de no ser rivales dentro del cuadrilátero —Valdiri se medirá con La Divaza—, las dos creadoras de contenido compartieron una sesión conjunta de boxeo que generó miles de interacciones en redes sociales.

Las imágenes, difundidas el 9 de noviembre por Muñoz en sus historias de Instagram, las mostraron intercambiando golpes, trabajando desplazamientos y ajustando coordinación. “A solo 5 días de Stream Fighters, ajustando detalles con mi Valdiri”, escribió la tolimense junto al contenido, donde también la calificó como “mi rubia favorita”.

Stream Fighters 5 se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, con apertura de puertas desde las 6:00 p.m. La cartelera reunirá 10 combates y 23 participantes, en la que WestCol confirmó como la última edición del evento.

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