Colombia

Fonseca recibió homenaje de jóvenes talentos de la Fundación Latin Grammy en Las Vegas: así fue la presentación

El colombiano compartió escenario con becados y exalumnos de la institución, quienes interpretaron algunos de sus éxitos. El encuentro coincidió con su nominación por el álbum ‘Antes que el tiempo se vaya’

Fonseca recibió un homenaje musical durante la segunda edición del Emerging Talent Spotlight, realizada en Las Vegas. - crédito @fonsecamusic/Instagram
Fonseca recibió un homenaje musical durante la segunda edición del Emerging Talent Spotlight, realizada en Las Vegas. - crédito @fonsecamusic/Instagram
Guardar

El cantante colombiano Fonseca recibió un homenaje musical durante la segunda edición del Emerging Talent Spotlight, un encuentro organizado por la Fundación Cultural Latin Grammy en Las Vegas, Estados Unidos, como parte de la Semana Latin Grammy.

El evento, presentado por Loud And Live, reunió a becados y exalumnos de la institución, quienes rindieron tributo al artista con una presentación en la que interpretaron algunas de las canciones más representativas de su trayectoria. El colombiano también participó en el espectáculo, acompañado por una banda y un grupo de coristas integrados completamente por jóvenes beneficiarios de los programas de la Fundación.

PUBLICIDAD

Así fue la presentación de Fonseca con los jóvenes músicos

El homenaje comenzó con las interpretaciones de ‘Arroyito’ y ‘Entre mi vida y la tuya’, dos canciones del repertorio del cantante. Los becados estuvieron a cargo de abrir la presentación antes de que Fonseca subiera al escenario.

Posteriormente, el artista compartió la tarima con los jóvenes músicos para interpretar varios de sus éxitos. El repertorio incluyó ‘Te mando flores’, ‘Eres mi sueño’, ‘Enamorarte mil veces’, ‘Vine a buscarte’ y ‘Toda la vida’.

La presentación contó con una banda y coros conformados en su totalidad por becados de la Fundación Cultural Latin Grammy. De esta manera, los participantes tuvieron la oportunidad de acompañar al cantautor colombiano en un espectáculo realizado durante una de las semanas más importantes para la música latina.

PUBLICIDAD

El encuentro estuvo dedicado a reconocer el talento emergente y el trabajo de formación que desarrolla la institución con músicos de distintas disciplinas. El homenaje a Fonseca fue el eje de esta segunda edición del Emerging Talent Spotlight.

Fonseca compartió escenario con becados y exalumnos de la Fundación Cultural Latin Grammy durante el Emerging Talent Spotlight en Las Vegas. - crédito @fonsecamusic/Instagram
Fonseca compartió escenario con becados y exalumnos de la Fundación Cultural Latin Grammy durante el Emerging Talent Spotlight en Las Vegas. - crédito @fonsecamusic/Instagram

Fonseca suma 32 nominaciones al Latin Grammy

El reconocimiento en Las Vegas coincide con un nuevo momento importante en la carrera del cantante. Su undécimo álbum de estudio, ‘Antes que el tiempo se vaya’, está nominado en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo de la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy.

Con esta candidatura, Fonseca alcanza 32 nominaciones y nueve gramófonos obtenidos a lo largo de su trayectoria artística.

Su más reciente producción discográfica aborda asuntos personales relacionados con el paso del tiempo, la familia y los recuerdos. El trabajo se suma a una discografía construida durante más de dos décadas de carrera.

El colombiano ya había conseguido el reconocimiento en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en 2024, cuando fue premiado por su producción ‘Tropicalia’.

Fonseca está nominado al Latin Grammy por su undécimo álbum de estudio, ‘Antes que el tiempo se vaya’, en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. - crédito @fonsecamusic/Instagram
Fonseca está nominado al Latin Grammy por su undécimo álbum de estudio, ‘Antes que el tiempo se vaya’, en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. - crédito @fonsecamusic/Instagram

Fonseca estará en la gala central del Latin Grammy 2026

Además de su participación en el Emerging Talent Spotlight, Fonseca tiene prevista una presentación en la ceremonia central de la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy, programada para este jueves 12 de noviembre.

La gala tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde se reunirán artistas y representantes de la industria musical para la entrega de los reconocimientos de este año.

La participación del cantante colombiano en la ceremonia coincide con su nominación por ‘Antes que el tiempo se vaya’, en una edición en la que vuelve a competir por el premio al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.

Fonseca llevará su música a escenarios de Latinoamérica con su gira ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour’, prevista para 2027. - crédito fonsecamusic/Instagram
Fonseca llevará su música a escenarios de Latinoamérica con su gira ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour’, prevista para 2027. - crédito fonsecamusic/Instagram

Fonseca prepara su gira internacional para 2027

Tras su participación en los Latin Grammy, Fonseca continuará con sus proyectos musicales y prepara el ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour’, una gira internacional anunciada para 2027 que contempla presentaciones en diferentes ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos.

El recorrido lleva el nombre de su undécimo álbum de estudio, compuesto por 12 canciones y con colaboraciones de artistas como Juanes, Rubén Blades, Rawayana, Manuel Medrano, Río Roma y Nanpa Básico. La producción aborda temas personales relacionados con el paso del tiempo, la familia y los recuerdos.

En Colombia, el cantante confirmó un concierto para el 6 de febrero de 2027 en el DAVIarena de Medellín. También tiene previstas presentaciones en Chile, Argentina, Honduras, Costa Rica y Guatemala, además de ciudades estadounidenses como Nueva York, Miami y Orlando.

Temas Relacionados

FonsecaFundación Cultural Latin GrammyEmerging Talent Spotlighthomenaje a Fonsecajóvenes talentos musicalesLatin GrammyColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del miércoles 11 de noviembre

Como todos los miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo de hoy

Resultado del Baloto y Revancha HOY: números ganadores del miércoles 11 de noviembre

Bogotá recibirá feria del cacao tras récord de US$413 millones en exportaciones y un sector que sostiene a 65.000 familias

La octava edición de Chocoshow se realizará del 27 al 29 de noviembre en Corferias y contará con más de 175 expositores. El evento reunirá actividades para el público general y espacios de encuentro para productores y compradores

Bogotá recibirá feria del cacao tras récord de US$413 millones en exportaciones y un sector que sostiene a 65.000 familias

Pico y Placa Bogotá: evita multas este jueves

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Verifícalo y evita una multa

Pico y Placa Bogotá: evita multas este jueves

Golpe a la Segunda Marquetalia en Guainía: cinco integrantes se sometieron a la justicia y entregaron armas

La operación se desarrolló en Barrancominas y permitió incautar tres fusiles, 16 proveedores, 692 cartuchos y tres chalecos multipropósito. Los integrantes pertenecían a la estructura Acacio Medina

Golpe a la Segunda Marquetalia en Guainía: cinco integrantes se sometieron a la justicia y entregaron armas

Gobernación de La Guajira ofrece $300 millones por información sobre Nancy Gómez, secuestrada en Uribia

La primera dama del municipio fue secuestrada durante la mañana del 11 de noviembre. La Policía y el Ejército adelantan operaciones por tierra y aire para establecer su paradero, mientras las autoridades mantienen la atención sobre la frontera con Venezuela

Gobernación de La Guajira ofrece $300 millones por información sobre Nancy Gómez, secuestrada en Uribia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Bogotá recibirá feria del cacao tras récord de US$413 millones en exportaciones y un sector que sostiene a 65.000 familias

Bogotá recibirá feria del cacao tras récord de US$413 millones en exportaciones y un sector que sostiene a 65.000 familias

Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: Mini Whitney Houston es la ganadora de la etapa de los niños en la temporada 11

Murió Jorge Latorre, ‘Kch’, baterista y pionero del rock colombiano: esta es su historia

Yaya Muñoz celebró los resultados de su pesaje antes de ‘Stream Fighters 5′: “No quiero excusas de nada”

M.A.D. Fellaz contó cómo pasaron de trabajar en un ‘call center’ a vivir de la música y cantar en Hip Hop al Parque: hablaron del error de Bad Bunny que evitaron

Deportes

Murió Javier ‘Toro’ Tamayo, histórico delantero del fútbol colombiano y dueño de un récord con la selección Colombia

Murió Javier ‘Toro’ Tamayo, histórico delantero del fútbol colombiano y dueño de un récord con la selección Colombia

Fredy Guarín confesó que quiso volver a jugar fútbol pese al largo tiempo fuera de las canchas: “Me preparé”

Estos serán los árbitros que impartirán justicia en la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II

Jugador de Once Caldas se responsabilizó del gol que les anotó James Rodríguez con Atlético Nacional: " Yo no podía dejar salir así a Tesillo

Inglaterra vs. Croacia: hora y canal de televisión en Colombia para ver el partido por la Nations League