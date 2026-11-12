Fonseca recibió homenaje de jóvenes talentos de la Fundación Latin Grammy en Las Vegas: así fue la presentación

Fonseca recibió un homenaje musical durante la segunda edición del Emerging Talent Spotlight, realizada en Las Vegas. - crédito @fonsecamusic/Instagram

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El cantante colombiano Fonseca recibió un homenaje musical durante la segunda edición del Emerging Talent Spotlight, un encuentro organizado por la Fundación Cultural Latin Grammy en Las Vegas, Estados Unidos, como parte de la Semana Latin Grammy.

El evento, presentado por Loud And Live, reunió a becados y exalumnos de la institución, quienes rindieron tributo al artista con una presentación en la que interpretaron algunas de las canciones más representativas de su trayectoria. El colombiano también participó en el espectáculo, acompañado por una banda y un grupo de coristas integrados completamente por jóvenes beneficiarios de los programas de la Fundación.

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Así fue la presentación de Fonseca con los jóvenes músicos

El homenaje comenzó con las interpretaciones de ‘Arroyito’ y ‘Entre mi vida y la tuya’, dos canciones del repertorio del cantante. Los becados estuvieron a cargo de abrir la presentación antes de que Fonseca subiera al escenario.

Posteriormente, el artista compartió la tarima con los jóvenes músicos para interpretar varios de sus éxitos. El repertorio incluyó ‘Te mando flores’, ‘Eres mi sueño’, ‘Enamorarte mil veces’, ‘Vine a buscarte’ y ‘Toda la vida’.

La presentación contó con una banda y coros conformados en su totalidad por becados de la Fundación Cultural Latin Grammy. De esta manera, los participantes tuvieron la oportunidad de acompañar al cantautor colombiano en un espectáculo realizado durante una de las semanas más importantes para la música latina.

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El encuentro estuvo dedicado a reconocer el talento emergente y el trabajo de formación que desarrolla la institución con músicos de distintas disciplinas. El homenaje a Fonseca fue el eje de esta segunda edición del Emerging Talent Spotlight.

Fonseca compartió escenario con becados y exalumnos de la Fundación Cultural Latin Grammy durante el Emerging Talent Spotlight en Las Vegas. - crédito @fonsecamusic/Instagram

Fonseca suma 32 nominaciones al Latin Grammy

El reconocimiento en Las Vegas coincide con un nuevo momento importante en la carrera del cantante. Su undécimo álbum de estudio, ‘Antes que el tiempo se vaya’, está nominado en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo de la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy.

Con esta candidatura, Fonseca alcanza 32 nominaciones y nueve gramófonos obtenidos a lo largo de su trayectoria artística.

Su más reciente producción discográfica aborda asuntos personales relacionados con el paso del tiempo, la familia y los recuerdos. El trabajo se suma a una discografía construida durante más de dos décadas de carrera.

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El colombiano ya había conseguido el reconocimiento en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en 2024, cuando fue premiado por su producción ‘Tropicalia’.

Fonseca está nominado al Latin Grammy por su undécimo álbum de estudio, ‘Antes que el tiempo se vaya’, en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. - crédito @fonsecamusic/Instagram

Fonseca estará en la gala central del Latin Grammy 2026

Además de su participación en el Emerging Talent Spotlight, Fonseca tiene prevista una presentación en la ceremonia central de la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy, programada para este jueves 12 de noviembre.

La gala tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde se reunirán artistas y representantes de la industria musical para la entrega de los reconocimientos de este año.

La participación del cantante colombiano en la ceremonia coincide con su nominación por ‘Antes que el tiempo se vaya’, en una edición en la que vuelve a competir por el premio al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.

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Fonseca llevará su música a escenarios de Latinoamérica con su gira ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour’, prevista para 2027. - crédito fonsecamusic/Instagram

Fonseca prepara su gira internacional para 2027

Tras su participación en los Latin Grammy, Fonseca continuará con sus proyectos musicales y prepara el ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour’, una gira internacional anunciada para 2027 que contempla presentaciones en diferentes ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos.

El recorrido lleva el nombre de su undécimo álbum de estudio, compuesto por 12 canciones y con colaboraciones de artistas como Juanes, Rubén Blades, Rawayana, Manuel Medrano, Río Roma y Nanpa Básico. La producción aborda temas personales relacionados con el paso del tiempo, la familia y los recuerdos.

En Colombia, el cantante confirmó un concierto para el 6 de febrero de 2027 en el DAVIarena de Medellín. También tiene previstas presentaciones en Chile, Argentina, Honduras, Costa Rica y Guatemala, además de ciudades estadounidenses como Nueva York, Miami y Orlando.

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