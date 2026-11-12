Murió Jorge Latorre, ‘Kch’, baterista y pionero del rock colombiano: esta es su historia

El Ministerio de Cultura confirmó el fallecimiento a los 78 años del baterista bogotano Jorge Latorre, "Kch", figura protagonista en los origenes del rock colombiano - crédito @latorrekch/Instagram

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El baterista bogotano Jorge Latorre, conocido en el ambiente musical como “Kch”, falleció el martes 10 de noviembre de 2026 a los 78 años, según confirmaron el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura de Bogotá.

El músico integró, durante más de dos décadas, algunas de las bandas que definieron los orígenes del rock colombiano, entre ellas Génesis de Colombia y Los Speakers.

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Latorre nació en Bogotá el 8 de noviembre de 1948, en el mismo hogar donde también se formó su hermano Fernando, baterista fundador de Los Speakers. Según una investigación publicada en la revista académica Nómadas, de la Universidad Central, se dice que el rock en Colombia nació en la sala de la casa de los hermanos Latorre, pues allí se gestó buena parte del germen de la banda que marcaría la primera generación del género en el país.

Latorre inició su trayectoria como músico aficionado en 1965, con el grupo Los Pelos, que tocaba en la discoteca La Gioconda, en el barrio Chapinero. Poco después se vinculó a Los Speakers, la banda liderada por Humberto Monroy que grabó seis discos entre 1965 y 1968 y que es considerada, junto a Los Flippers, Los Yetis y Los Ampex, una de las fundadoras del rock nacional.

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Dentro de esa agrupación, Latorre no ocupó inicialmente un lugar en el escenario, sino detrás de bambalinas: se desempeñó como asistente musical y, según consigna Nómadas, fue el encargado de probar el sonido y contener a los seguidores durante las giras Milo A Go-Go, una serie de conciertos patrocinada por la marca de chocolate en polvo que recorrió las principales ciudades del país entre 1966 y 1967 con Los Speakers, Los Ampex y cantantes como Óscar Golden y Harold en cartel.

El propio Latorre llegó a bromear en declaraciones para el citado medio con que, en la práctica, telonear aquellos conciertos terminó siendo tarea de su hermano Fernando antes que la suya propia.

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Tras esa etapa, Latorre pasó dos años involucrado en Milo A Go-Go como parte del equipo que acompañaba a la agrupación, experiencia que lo acercó definitivamente a la batería como instrumento principal.

Humberto Monroy fundó la agrupación Génesis en 1972 tras la disolución de Los Speakers. Jorge Latorre integró la formación de Génesis hasta 1988 y participó en la mayoría de los álbumes del grupo - crédito @latorrekch/Instagram

Cuando Los Speakers se disolvió en 1969, tras la edición de su disco más experimental, En el maravilloso mundo de Ingesón, Monroy fundó un nuevo proyecto en 1972 en la comuna hippie de Usme, al sur de Bogotá: Génesis, también llamada Génesis de Colombia o Géne-sis, para diferenciarse de la banda británica homónima que lideraban Peter Gabriel y Phil Collins.

Latorre se incorporó como baterista desde los primeros años del grupo y se mantuvo activo hasta 1988, convirtiéndose en uno de los miembros más estables de una formación que, según consta en los registros académicos sobre la banda, tuvo numerosos cambios de integrantes a lo largo de dos décadas.

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Con Génesis, fusión de folk rock con ritmos andinos y caribeños, Latorre participó en la grabación de varias de sus siete producciones de estudio: Géne-sis A-Dios (1972), Génesis (1974), Yakta Mama (1975), Reuniom (1978), El paso de los Andes (1981) y En un planeta lejano (1982).

“La participación del baterista Jorge Latorre en esta obra fue fundamental”, señala la investigación de la revista Nómadas, que agrega que, aunque no grabó la totalidad de los discos de la banda, fue testigo directo de los procesos creativos de cada producción y terminó siendo miembro activo en un número importante de ellas.

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Entre los temas más recordados de ese período figuran Don Simón y la versión de Cómo decirte cuanto te amo, adaptación del éxito de Cat Stevens, How Can I Tell You.

Latorre incursionó en la actuación, formando parte del elenco de la producción 'María Magdalena' junto con Andrés Parra - crédito @latorrekch/Instagram

Además de Génesis y Los Speakers, Latorre formó parte de Los Amerindios, Mecánica Nacional y de su propio proyecto, Kch Banda. Como baterista independiente, también participó en grabaciones de artistas como Francisco “Pacho” Zapata, Claudia de Colombia y Óscar Golden, y tocó en las orquestas de Marco Rayo, Bandos Club y la Banda del Marciano.

El Ministerio de Cultura expresó sus condolencias a través de su cuenta en la red social X. “Hablar de ‘Kch’ es hablar de los orígenes del rock colombiano; de agrupaciones como Génesis, Los Speakers, Milo A Go-Go, Los Amerindios, Mecánica Nacional y Kch Banda, entre muchas otras”, señaló la entidad, que también extendió su pésame a la familia, amigos, colegas y a la comunidad artística del músico.

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El Ministerio de Cultura reconoció el aporte de Jorge Latorre a la escena del rock nacional - crédito @mincultura/X

En el mismo sentido se pronunció la Secretaría de Cultura de Bogotá: “El maestro Jorge Latorre, conocido artísticamente como ‘Kch’, deja una huella imborrable en la historia musical de nuestro país. Baterista, gestor cultural y apasionado promotor del arte y la cultura, dedicó su vida a fortalecer y enriquecer la escena del rock nacional”.