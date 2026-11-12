Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: tres talentosos niños se disputan el premio de la temporada 11 en una noche llena de sorpresas

Los jurados del programa se divirtieron y emocionaron como niños en esta parte del programa (Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión)

La final de Yo me llamo Mini 2026 llegó a las pantallas de los colombianos el miércoles 11 de noviembre, con tres imitadores que se disputan el título en una transmisión en vivo de Caracol Televisión.

La gala inició a las 8:00 p. m. y entregará un premio de $100 millones destinado a los estudios universitarios del ganador.

Los televidentes pueden participar en la decisión a través de la página oficial del medio de comunicación. Para votar, deben ingresar al enlace habilitado por el canal, elegir a su finalista favorito y confirmar la selección para registrar el apoyo.