Gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: tres talentosos niños se disputan el premio de la temporada 11 en una noche llena de sorpresas

La final de Yo me llamo Mini 2026 llegó a las pantallas de los colombianos el miércoles 11 de noviembre, con tres imitadores que se disputan el título en una transmisión en vivo de Caracol Televisión.
La gala inició a las 8:00 p. m. y entregará un premio de $100 millones destinado a los estudios universitarios del ganador.
Los televidentes pueden participar en la decisión a través de la página oficial del medio de comunicación. Para votar, deben ingresar al enlace habilitado por el canal, elegir a su finalista favorito y confirmar la selección para registrar el apoyo.
Últimas actualizaciones
El imitador de Darío Gómez y padrino de Mini Ángela Aguilar interpretó Tu Lindo Mirar.
César Escola le llevó un tiple a la doble de Ángela Aguilar para que demostrara su talento con los instrumentos y ella no dudó en trobar, pues viene de Antioquia, así que dejó su tierra en alto.
Amparo Grisales se erizó con la presentación de Mini Ángela Aguilar, que le contó a los jurados que se cortó el pelo para la final de Yo me llamo Mini, demostrando su compromiso con el personaje.
Mini Ángela Aguilar descrestó al interpretar La Chancla con una capacidad vocal que hizo aullar al lobo Aurelio Cheveroni que hace parte del jurado.
Mini Ángela Aguilar se graduó de la escuela de imitación junto a su padrino, el doble de Darío Gómez.
Los niños salieron al escenario con toda la actitud y recibieron unas emotivas palabras de los jurados que les agradecieron su entrega a cada personaje.
Los competidores son:
- María Victoria, como Mini Ángela Aguilar.
- Kaleth Echeverri, en el papel de Mini Vicente Fernández.
- Sarita, que interpreta a Mini Whitney Houston.
Cada uno busca convencer al público y al jurado en la última presentación de la competencia.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Este el paso a paso para votar en la final de ‘Yo Me Llamo Mini 2026′ y apoyar a su artista favorito completamente gratis
Los televidentes pueden elegir entre los imitadores de Ángela Aguilar, Vicente Fernández y Whitney Houston mediante la plataforma digital oficial de Caracol Televisión
Los televidentes de Yo Me Llamo Mini 2026 ya pueden participar en la elección del ganador. La votación es gratuita y está habilitada para escoger entre los tres imitadores que llegaron a la final: Mini Ángela Aguilar, Mini Vicente Fernández y Mini Whitney Houston.