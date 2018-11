"La gente cree que un niño no puede pensar en suicidarse, y sí que puede. Yo lo pensé porque me sentía sola, por eso el apoyo de mis padres fue primordial en mi recuperación. Quienes te acosan quieren destruirte para reflejar en ti sus propias inseguridades. Cuando entendí que mi cuerpo también es bello, me dije a mí misma que los únicos límites me los pondría yo", expresa tajante. Y no deja de recalcar que no guarda rencor, que para salir adelante perdonó.