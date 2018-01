¿Haces algún tipo de dieta o ejercicio físico?

Esa palabra (dieta) no me gusta porque siento que es esclavizante. Me gusta hacer mis tres comidas al día y poder darme el gusto de un buen cheat meal cuando sea sin tener remordimientos al respecto. Actualmente, no hago ejercicios. Dejé esa rutina por cuestiones de trabajo, pero estoy a punto de retomar la natación ya que es el deporte que más me gusta. También entiendo como ejercicios el irme a bailar toda la noche en un antro con mis tacones de 12 centímetros o cuando tengo sexo.