Tras disturbios en el Atanasio durante el partido ante Flamengo por Copa Libertadores, esta fue la sanción de la Conmebol al Independiente Medellín

Fútbol - Copa Libertadores - Grupo A - Independiente Medellín vs Flamengo - Estadio Atanasio Girardot, Medellín, Colombia - 7 de mayo de 2026. Hinchas de Independiente Medellín protestan en las gradas mientras se suspende el partido - crédito Luisa González/Reuters

La Conmebol anunció este miércoles 13 de mayo de 2026 la primera sanción contra el Independiente Medellín (DIM) tras el incidente que llevó a la suspensión del partido frente a Flamengo el 7 de mayo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

El organismo dispuso que el club colombiano juegue sin público tanto de local como de visitante durante los próximos 60 días en torneos internacionales. La medida podría ampliarse a 90 días según la resolución definitiva, tal como lo compartió el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X.

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Esta decisión implica que, mientras se mantenga la sanción, el DIM deberá disputar sus compromisos internacionales sin la presencia de aficionados, independientemente de la sede. Tanto el club antioqueño como el equipo brasileño disponen hasta el 19 de mayo para presentar sus respectivos alegatos, con la esperanza de reducir o revertir el castigo impuesto.

La suspensión del partido ante Flamengo y la posibilidad de que el equipo brasileño reciba los tres puntos de forma administrativa agravan la crisis deportiva y dirigencial del club colombiano. La noticia ha generado malestar entre los seguidores del DIM, quienes han manifestado su descontento por los recientes acontecimientos y por la gestión de la directiva.

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La Conmebol anunció este miércoles 13 de mayo de 2026, la primera sanción contra el Independiente Medellín (DIM) tras el incidente que llevó a la suspensión del partido frente a Flamengo el 7 de mayo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín - crédito Luisa González/Reuters

DIM se pronunció oficialmente tras los actos de violencia

El Independiente Medellín emitió un pronunciamiento tras los disturbios ocurridos en el estadio Atanasio Girardot. La directiva del club, liderada por Raúl Giraldo, lamentó que la jornada se viera empañada por hechos que se alejan del espíritu deportivo, según un comunicado oficial.

La institución agradeció a los hinchas que mantuvieron la calma y evacuaron el recinto sin incidentes mayores. El club ofreció disculpas a la afición propia, así como a los seguidores y representantes de Flamengo, resaltando que “su comportamiento fue ejemplar, al igual que el de sus jugadores y directivos”.

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En el mensaje, el equipo aseguró: “Comprendemos la frustración de la hinchada y respetamos sus opiniones, siempre que se expresen con respeto y dentro del marco de la sana convivencia”. Así lo expresaron las autoridades del club en el comunicado, enfatizando el rechazo hacia los actos de vandalismo y los daños sufridos por el estadio.

El club manifestó su rechazo a los actos de vandalismo dentro del Atanasio Girardot y aseguró que ya trabaja con las autoridades para identificar a los responsables - crédito captura de pantalla página oficial DIM

Las directivas indicaron que ya trabajan en conjunto con las autoridades locales para identificar a los responsables de los incidentes. La entidad destacó que “lamenta que una fiesta deportiva internacional se haya visto afectada por comportamientos que van en contra del espíritu del fútbol”.

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La investigación oficial busca esclarecer quiénes participaron en los desmanes y determinar las sanciones correspondientes. Los representantes del club afirmaron: “Este tipo de situaciones no afecta a individuos aislados, sino a la institución, a la ciudad y al espectáculo del fútbol en general”.

Tras los disturbios en el escenario deportivo, el club anunció la apertura de investigaciones junto a la policía para identificar responsables, reiteró su rechazo a la violencia y ofreció disculpas al público y a los visitantes. La prioridad del club es restablecer la normalidad y proteger la imagen de la institución y del fútbol colombiano.

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Francisco Chaverra, Francisco Fydriszewski y Baldomero Perlaza denunciaron que no pueden ni mandar sus hijas al colegio por difamaciones - crédito DIM/Dimayor

El contexto de la crisis en Independiente Medellín

El equipo antioqueño atraviesa un periodo complejo, marcado por la presión de la hinchada y versiones sobre un posible proceso de venta de la institución. Las protestas durante el partido suspendido reflejaron el descontento con las decisiones de la dirigencia, lo que ha intensificado la tensión interna y externa en torno al club.

Actualmente, el equipo ocupa la tercera posición en su grupo de la Copa Libertadores. En este momento, el DIM estaría asegurando un cupo en la Copa Sudamericana, aunque mantiene una opción matemática de avanzar a los octavos de final de la Libertadores si logra escalar posiciones en la tabla.

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