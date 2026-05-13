Claudia López y Paloma Valencia denunciaron falta de garantías para las elecciones del 31 de mayo en el país

Falta de garantías electorales y la acción de grupos armados, al parecer, han empezado a manchar el escenario político en Colombia a menos de tres semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Las candidatas Claudia López y Paloma Valencia hicieron un llamado de alerta durante el foro Diálogo Nación-Territorio de Asocapitales, situando en el centro del debate la seguridad y la transparencia del próximo proceso electoral.

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López fue la primera en denunciar que, a 18 días de los comicios, “no hay garantías para competir a la Presidencia de la República en Colombia”, con un video publicado en su cuenta de X.

Según la exalcaldesa de Bogotá, el panorama electoral está atravesado por “proselitismo armado rampante, violencia generalizada, clientelismo y una intervención directa del Gobierno nacional” que, en su opinión, utiliza recursos públicos y medios oficiales para influir en la campaña.

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La candidata realizó la denuncia de la falta de garantías en su cuenta de X, señalando al gobierno de intervenir en política - crédito @ClaudiaLopez/X

López afirmó: “Siguen matando periodistas, líderes sociales, invitando a votar por candidatos, en particular del Pacto Histórico. No hay garantías para hacer campaña en el territorio nacional”. También cuestionó la inacción institucional al señalar que la Defensoría del Pueblo ha lanzado alertas sin respuesta por parte de las autoridades.

Criticó, además, que aún no se hayan definido las reglas de financiación pública para las campañas, lo que, para ella, evidencia la ausencia de condiciones democráticas.

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Ambas candidatas coinciden en que el ambiente electoral está contaminado por presiones ilegales y falta de controles efectivos. El deterioro del orden público y la participación política de funcionarios del Gobierno son, según sus denuncias, factores que impiden una competencia transparente y equitativa.

Contexto: denuncias de Paloma Valencia sobre presión armada y violencia en el Pacífico

Las candidatas acusaron a grupos armados de presionar a pobladores para elegir a determinado candidato - crédito REUTERS/Fedrico Rios

La senadora Paloma Valencia profundizó en la gravedad del contexto en regiones como el Cauca y elPacífico colombiano. Desde su perspectiva, en municipios como Argelia y El Tambo, estructuras armadas estarían intimidando a la población para condicionar el voto “a favor de Iván Cepeda”.

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Valencia, candidata del Centro Democrático, detalló a partir de testimonios de habitantes y periodistas locales, que hombres armados amenazan a las comunidades para que voten por candidatos afines a grupos ilegales.

También advirtió durante el foro: “El lunes venimos a ver cómo votaron aquí. Y el que no vote por Cepeda, pues vamos a ver qué pasa”. La candidata del Centro Democrático también vinculó el asesinato del exdiputado del Cauca, Octavio Guzmán Vallejo, con su postura política contraria a las estructuras criminales.

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Oviedo y Paloma recorren el país en la “Palovieta” para difundir una propuesta de centro ante un escenario polarizado. - crédito @PalomaValenciaL/X

Según Valencia, el asesinato de líderes políticos y la coacción directa de los grupos armados confirman el deterioro de la seguridad en zonas rurales y urbanas. La persistencia de homicidios y amenazas en los días previos a la elección pone en entredicho la posibilidad de una jornada democrática libre de intimidaciones.

Lo que dijo sobre las aspersiones con glifosato

Durante una entrevista en la que conversó sobre los enfoques que tiene para su gobierno en caso de llegar a la presidencia, la también senadora expuso sus propuestas para abordar el problema en medio de las actuales limitaciones legales impuestas por la Corte Constitucional a la aspersión aérea.

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Valencia considera que la fumigación sigue siendo necesaria en zonas donde la extensión de coca es significativa y el riesgo para los erradicadores es alto.

Una ilustración en acuarela muestra a Paloma Valencia con expresión de estar hablando, mientras un avión de aspersión sobrevuela campos verdes en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, ante la imposibilidad de usar ciertos químicos como el glifosato, indicó: “Usted puede fumigar con vinagre, Vanessa”, cuando la periodista Vanessa de la Torre le preguntó por opciones frente a las restricciones judiciales.

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La senadora señaló que la tecnología moderna permite intervenciones más precisas, mencionando el uso de drones y la existencia de “muchísimos herbicidas que no son el Roundup”. Así, defendió la necesidad de adaptar las estrategias de erradicación según el contexto de cada territorio y el tipo de plantación detectada por las autoridades.