Dora sobrevivía con lo que fuera, montaron una tienda de artículos de bromas, vendía almuerzos, dictaba clases de cocina en su casa. Hasta que, en un viaje a las playas de El rodadero, en Santa Marta, descubrió su talento. Unas vendedoras ambulantes le enseñaron el método para elaborar accesorios, y ella misma empezó a pulir la técnica. "Yo soy como las cucarachas, me meto en todos los huecos", se ríe. "Me inscribía en cuanta convocatoria había y así me di a conocer".