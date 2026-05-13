Colombia

Creador de contenido francés quedó impactado con lo que pasa con los mangos en Colombia: “Es un botín”

El joven radicado en Colombia aseguró que en su país una sola fruta puede alcanzar hasta los 4.000 pesos colombianos, por lo que lamentó el desperdicio que se presenta en algunas zonas del país

Guardar
Google icon
El influencer francés Engue expresa asombro por la abundancia de mangos en las calles de Isla Fuerte, Colombia - crédito @enguequemas/TikTok
El influencer francés Engue expresa asombro por la abundancia de mangos en las calles de Isla Fuerte, Colombia - crédito @enguequemas/TikTok

El asombro del influencer francés conocido como Engue ante la abundancia de mangos en Colombia ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Durante su estadía en Isla Fuerte, una pequeña isla caribeña perteneciente al departamento de Bolívar, el joven compartió con sus seguidores la experiencia de ver mangos desperdigados por el suelo, algo que considera impensable en su país natal.

En sus publicaciones recientes, el creador de contenido relató que, mientras recorría caminos de la isla, observó cómo los frutos caían de los árboles y quedaban sin ser recogidos.

PUBLICIDAD

“Amigos, no sé si se pueden imaginar, pero en Francia un mango así de chiquitito puede costar al menos 4.000 pesos, y yo acá estoy viendo en todo el camino los mangos que están en el suelo”, expresó el influenciador.

El extranjero quedó sorprendido con la cantidad de árboles frutales que encontró en su recorrido, además de los frutos caídos en varias partes por cuenta de la temporada de cosecha.

PUBLICIDAD

Este video de redes sociales muestra a un creador de contenido francés en Colombia. El individuo documenta un camino rural con numerosos mangos amarillos esparcidos por el suelo y entre hojas secas - crédito @@enguequemas/TikTok

En el Caribe colombiano, es común ver los frutos en la calle, ya que el consumo es gratuito y el acceso a ellos es parte de la vida cotidiana. Los habitantes suelen recogerlos para preparar jugos o comerlos con sal y limón, una costumbre que el influencer calificó como un “botín”.

Estos mangos son bonitos y lo más increíble es que se van a perder. Esto es una locura, es como un territorio lleno de mango. Es un botín”, comentó el creador de contenido.

Isla Fuerte y la cultura del mango

La visita del joven francés a Isla Fuerte, conocida por sus playas vírgenes y manglares, le permitió adentrarse en la cultura cordobesa y bolivarense. Allí, quedó fascinado no solo por el paisaje, sino por el trato de la gente y la facilidad con la que acceden a productos naturales como el mango.

Al compartir su sorpresa, varios seguidores le sugirieron que llevara siempre una bolsa para recolectar los mangos caídos, ya que nadie le cobraría por llevárselos. “Puedes recoger algunos sin problema. ¡Disfruta el regalo de la tierra!”, le aconsejó uno de los usuarios.

En Colombia siempre se debe cargar una bolsa, nosotros vivimos en un paraíso y te topas cada tanto con frutas en el suelo y venga para acá“; ”Aquí no es raro ver los mangos en el piso, lo raro es no recogerlos“, y ”por eso es básico tener una bolsa en la maleta o bolso, para estás situaciones, mango para jugo y para comer, viche con sal y limón”, fueron otros de los comentario.

Descubrimientos cotidianos y prácticas locales

El creador de contenido experimentó el concepto de "fiar" en Colombia, una práctica donde los comerciantes permiten a los clientes llevar productos con la promesa de pagar más tarde, fundamentada en la confianza mutua - crédito @enguequemas/TikTok

Durante su estancia, el creador de contenido también se sorprendió al conocer el concepto de ‘fiar’. En una anécdota, contó que al no tener suficiente efectivo para pagar un producto, el comerciante le permitió llevárselo con la promesa de regresar más tarde a saldar la cuenta.

Se llama fiar, no es un crédito, es mera confianza en que vas a regresar a pagar el resto”, le explicó un seguidor.

El influencer reconoció que situaciones como esta le resultaron novedosas y destacaron para él la confianza y hospitalidad de la cultura colombiana. “¡Me pasó dos veces en 30 minutos! Doy vibra de confianza”, relató con humor.

Quienes viven en la región explican que la práctica de ‘fiar’ forma parte de una tradición basada en la confianza y el conocimiento entre vecinos y comerciantes. Este sistema informal permite el acceso a productos sin trámites ni intereses, lo que sorprendió al visitante europeo acostumbrado a otras normas comerciales.

El recorrido del francés por la costa colombiana dejó varias reflexiones sobre el valor de la naturaleza y la generosidad de sus habitantes. En palabras del propio influencer: “¡Viva la tierra de Colombia y sus maravillas!”.

Temas Relacionados

Influenciador francésMango en ColombiaCosecha de mangoVideo viralColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Después de 37 años, familias de las víctimas del vuelo 203 de Avianca tendrán un ‘cara a cara’ con el Estado colombiano: exigirán respuestas en audiencia

El 27 de noviembre de 1989 se registró la explosión del vuelo comercial con destino a Cali en el que iban 107 personas

Después de 37 años, familias de las víctimas del vuelo 203 de Avianca tendrán un ‘cara a cara’ con el Estado colombiano: exigirán respuestas en audiencia

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 13 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 13 de mayo

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 13 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 13 de mayo

Frustran posible atentado contra Abelardo de la Espriella, detectaron un falso escolta armado: “Grave situación irregular”

El equipo de seguridad del candidato presidencial identificó al sujeto y verificó que tenía en su poder equipos electrónicos, binoculares y otros elementos

Frustran posible atentado contra Abelardo de la Espriella, detectaron un falso escolta armado: “Grave situación irregular”

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026: siga aquí el partido que define al clasificado a semifinales

El ganador de la llave se enfrentará en la siguiente fase a Independiente Santa Fe que eliminó a América de Cali tras derrotarlo 5-1 en el marcador global

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026: siga aquí el partido que define al clasificado a semifinales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

ENTRETENIMIENTO

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Lucy Vives, hija de Carlos Vives, regresa a la música con ‘Mascacielo’: así es la producción que marca el inicio de una nueva etapa artística

Esperanza Gómez reveló que sufrió ansiedad y depresión tras la muerte de su esposo a causa del cáncer: “Me afectó demasiado”

Karol G hará historia en los American Music Awards 2026: recibirá importante premio internacional y será una de las artistas de la noche

Así reaccionó Yailin la más viral, ex de Anuel AA, cuando le preguntaron si aceptaría una colaboración con Karol G: “Ten cuidado”

Deportes

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026: siga aquí el partido que define al clasificado a semifinales

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026: siga aquí el partido que define al clasificado a semifinales

Concierto el viernes y partido el sábado: qué pasará con el uso del estadio El Campín en Bogotá

Etapa 5 del Giro de Italia 2026: nuevo líder en la clasificación general y Egan Bernal perdió varias posiciones

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Tras disturbios en el Atanasio durante el partido ante Flamengo por Copa Libertadores, esta fue la sanción de la Conmebol al Independiente Medellín