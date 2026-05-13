Creador de contenido francés quedó impactado con lo que pasa con los mangos en Colombia: “Es un botín”

El influencer francés Engue expresa asombro por la abundancia de mangos en las calles de Isla Fuerte, Colombia - crédito @enguequemas/TikTok

El asombro del influencer francés conocido como Engue ante la abundancia de mangos en Colombia ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Durante su estadía en Isla Fuerte, una pequeña isla caribeña perteneciente al departamento de Bolívar, el joven compartió con sus seguidores la experiencia de ver mangos desperdigados por el suelo, algo que considera impensable en su país natal.

En sus publicaciones recientes, el creador de contenido relató que, mientras recorría caminos de la isla, observó cómo los frutos caían de los árboles y quedaban sin ser recogidos.

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“Amigos, no sé si se pueden imaginar, pero en Francia un mango así de chiquitito puede costar al menos 4.000 pesos, y yo acá estoy viendo en todo el camino los mangos que están en el suelo”, expresó el influenciador.

El extranjero quedó sorprendido con la cantidad de árboles frutales que encontró en su recorrido, además de los frutos caídos en varias partes por cuenta de la temporada de cosecha.

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Este video de redes sociales muestra a un creador de contenido francés en Colombia. El individuo documenta un camino rural con numerosos mangos amarillos esparcidos por el suelo y entre hojas secas - crédito @@enguequemas/TikTok

En el Caribe colombiano, es común ver los frutos en la calle, ya que el consumo es gratuito y el acceso a ellos es parte de la vida cotidiana. Los habitantes suelen recogerlos para preparar jugos o comerlos con sal y limón, una costumbre que el influencer calificó como un “botín”.

“Estos mangos son bonitos y lo más increíble es que se van a perder. Esto es una locura, es como un territorio lleno de mango. Es un botín”, comentó el creador de contenido.

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Isla Fuerte y la cultura del mango

La visita del joven francés a Isla Fuerte, conocida por sus playas vírgenes y manglares, le permitió adentrarse en la cultura cordobesa y bolivarense. Allí, quedó fascinado no solo por el paisaje, sino por el trato de la gente y la facilidad con la que acceden a productos naturales como el mango.

Al compartir su sorpresa, varios seguidores le sugirieron que llevara siempre una bolsa para recolectar los mangos caídos, ya que nadie le cobraría por llevárselos. “Puedes recoger algunos sin problema. ¡Disfruta el regalo de la tierra!”, le aconsejó uno de los usuarios.

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“En Colombia siempre se debe cargar una bolsa, nosotros vivimos en un paraíso y te topas cada tanto con frutas en el suelo y venga para acá“; ”Aquí no es raro ver los mangos en el piso, lo raro es no recogerlos“, y ”por eso es básico tener una bolsa en la maleta o bolso, para estás situaciones, mango para jugo y para comer, viche con sal y limón”, fueron otros de los comentario.

Descubrimientos cotidianos y prácticas locales

El creador de contenido experimentó el concepto de "fiar" en Colombia, una práctica donde los comerciantes permiten a los clientes llevar productos con la promesa de pagar más tarde, fundamentada en la confianza mutua - crédito @enguequemas/TikTok

Durante su estancia, el creador de contenido también se sorprendió al conocer el concepto de ‘fiar’. En una anécdota, contó que al no tener suficiente efectivo para pagar un producto, el comerciante le permitió llevárselo con la promesa de regresar más tarde a saldar la cuenta.

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“Se llama fiar, no es un crédito, es mera confianza en que vas a regresar a pagar el resto”, le explicó un seguidor.

El influencer reconoció que situaciones como esta le resultaron novedosas y destacaron para él la confianza y hospitalidad de la cultura colombiana. “¡Me pasó dos veces en 30 minutos! Doy vibra de confianza”, relató con humor.

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Quienes viven en la región explican que la práctica de ‘fiar’ forma parte de una tradición basada en la confianza y el conocimiento entre vecinos y comerciantes. Este sistema informal permite el acceso a productos sin trámites ni intereses, lo que sorprendió al visitante europeo acostumbrado a otras normas comerciales.

El recorrido del francés por la costa colombiana dejó varias reflexiones sobre el valor de la naturaleza y la generosidad de sus habitantes. En palabras del propio influencer: “¡Viva la tierra de Colombia y sus maravillas!”.

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