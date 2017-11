"Lo más grande que he pagado fueron 3.500 millones de pesos (cerca de un 1.150.000 dólares) por 820 kilos de cocaína que incautaron los antinarcóticos en el puerto de Cartagena. Se trabajó mal la soldadura del piso del contenedor, donde iban 444 kilos, no revisé bien y lo descubrieron. Los otros kilos permanecían en la 'guardería', pero por el primer cargamento, llegaron al segundo. Tuve que responder económicamente por todo y me dieron quince días. Era pagar o morir", dice el narco a la periodista Salud Hernández-Mora en entrevista al diario El Tiempo en un hotel en Bogotá, Colombia.