Colombia

Caso Yuliza Toloza: esto fue lo que la Policía encontró en el carro en el que la transportaron desde la clínica estética en Bogotá

El avance judicial implica la cooperación de diversos organismos y el uso de análisis forense sobre el automotor asegurado mientras el operativo continúa bajo máxima prioridad

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Yulixa Toloza desapareció de un centro estético en Bogotá en un vehículo la noche del 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional
Yulixa Toloza desapareció de un centro estético en Bogotá en un vehículo la noche del 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional

Mientras las autoridades intentan establecer el paradero de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció luego de practicarse un procedimiento estético en un centro no autorizado en Bogotá, se conocen nuevos detalles del más reciente hallazgo del vehículo en el que habrían movilizado a la mujer de 52 años.

Las autoridades de Cúcuta informaron el lunes 18 de mayor que localizaron un automóvil relevante para el caso. Según informó el coronel Jimmy Belalcázar, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, se aseguraron pruebas materiales y se identificó a dos sospechosos presuntamente implicados en la desaparición.

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Además, el oficial aseguró que los procedimientos judiciales han contado con el apoyo de investigaciones criminalísticas e inteligencia policial. El objetivo principal es identificar y judicializar a todos los responsables, incluyendo la posibilidad de actuar en territorio venezolano si fuera necesario.

“Nuestra Policía Nacional viene realizando una tarea, apoyada en la investigación criminal e inteligencia policial que nos permitió dar con la ubicación de un vehículo y dos personas que presuntamente estarían vinculadas a esta investigación del caso de la señora Julissa Tolosa”, señaló el subcomandante en diálogo con La FM.

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Hallazgo y análisis forense del vehículo

La difusión de imágenes inéditas captadas la mañana del 19 de mayo de 2026 en Cúcuta, Norte de Santander, ha aportado nuevas pruebas visuales sobre la desaparición de la ciudadana Yulixa Toloza en el sur de Bogotá - crédito Policía Nacional
La difusión de imágenes inéditas captadas la mañana del 19 de mayo de 2026 en Cúcuta, Norte de Santander, ha aportado nuevas pruebas visuales sobre la desaparición de la ciudadana Yulixa Toloza en el sur de Bogotá - crédito Policía Nacional

Respecto al automóvil hallado, la inspección judicial indicó la presencia de elementos materiales significativos que podrían dar pistas sobre el paradero de la mujer de 52 años desaparecida desde el 13 de mayo.

Se llevó a cabo una diligencia con nuestra policía criminalística, donde se adelantó una exploración lofoscópica al vehículo hallado, en donde se encontraron algunos elementos, materiales probatorios”, señaló Belalcázar al medio radial.

El subcomandante añadió que los detalles específicos de lo recolectado no pueden ser divulgados en este momento, ya que toda la información “fue puesta ya a disposición de la Fiscalía”, aunque resaltó que estos hallazgos “van a permitir reforzar la investigación y que en este momento se está adelantando por parte de nuestra Fiscalía General de la Nación”.

Durante la revisión, los investigadores detectaron “algunos, cabellos, algunas huellas”, que serán analizados para determinar a quién pertenecen o en qué circunstancias se hallaron.

Caso Yulixa Toloza
El vehículo fue encontrado el 18 de mayo en Norte de Santander - crédito Montaje Infoabe (Suministrada a Infobae Colombia / Yulixa Toloza Facebook)

En cuanto al estado externo del vehículo, Belalcázar enfatizó que no hubo manipulación de placas ni daños diferentes a los ocasionados por el proceso criminalístico: “En la investigación que estamos adelantando, nunca o sabemos que no manipularon las placas. El carro siempre mantuvo sus placas originales o las que encontramos con él. Circuló por, eh, desde Bogotá hasta la ciudad de Cúcuta”, señaló.

También aclaró el motivo del aspecto exterior: “Lo que pasa, o de pronto el tema del, de lo que se utilizó ahí, de los químicos utilizados para la exploración lofoscópica, hace ver como que el carro estuviese revestido de alguna situación particular, pero no, es el tema con que se realizó la actividad judicial para poder extraer las huellas”.

Detenciones y avances en la investigación

Con relación a los sospechosos, el oficial especificó: “Hay dos personas que están siendo señaladas, en donde se están haciendo las coordinaciones correspondientes con la Fiscalía General de la Nación desde la ciudad de Bogotá y se está adelantando ese trabajo y esa parte investigativa para poder dar con la captura de estas dos personas”.

Jesus Hernández Morales y Kelvy Sequera Delgado, identificados por las autoridades, enfrentarán procesos judiciales por “ocultamiento de elemento material probatorio”. Según Belalcázar: “Obviamente, una vez vinculadas o capturadas, se entrará a determinar la responsabilidad de estas personas y, eh, obviamente, inicialmente entrarán para que respondan en la investigación por ocultamiento de elemento material probatorio”.

Yulixa Toloza está desaparecida desde el pasado 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/X
Yulixa Toloza está desaparecida desde el pasado 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/X

Sobre la certeza en la vinculación, Belalcázar afirmó: “La certeza de estas dos personas que inicialmente se movilizaban en este vehículo es la que tenemos acá con las dos personas, las cuales ya están vinculadas directamente en la investigación”.

Interrogado sobre la posibilidad de otros implicados, el coronel sostuvo: “De manera prioritaria, se está articulando para obtener la orden de captura, eh, poder, eh, materializar y ya entramos en la parte investigativa, a determinar otras personas que si estuvieron involucradas, las vamos a poder individualizar frente a la captura de estos dos iniciales”.

Cooperación entre autoridades y próximos pasos

La investigación se fortalece gracias a la cooperación entre la Policía Metropolitana de Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades. Existe especial atención ante la posibilidad de vínculos internacionales, en particular con Venezuela.

Sobre la búsqueda de otros posibles involucrados, Belalcázar declaró: “Hay un trabajo articulado con las autoridades, tanto de nuestro país como autoridades municipales también aquí han trabajado de manera prioritaria para colaborar en este tema tan importante”.

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