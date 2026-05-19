Investigan en Estados Unidos la relación de ‘Boliche’ con Alex Saab: Abelardo de la Espriella también figura en el caso

Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, testigo contra Álex Saab - crédito API

Jorge Luis Hernández Villazón, conocido como alias Boliche, vuelve a emerger como figura clave en el caso judicial que envuelve al ciudadano colombiano Alex Saab, considerado por las autoridades de Estados Unidos como operador central de las redes de lavado de dinero vinculadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Las conexiones de “Boliche” también alcanzan a Abelardo de la Espriella, exabogado de Saab y actual aspirante a la presidencia en Colombia, según informó recabada por El Tiempo y el pódcast A Fondo de María Jimena Duzán.

PUBLICIDAD

La relación entre “Boliche”, Saab y De la Espriella se construyó a partir del rol de Hernández Villazón como informante de la DEA en Estados Unidos, donde fue intermediario en operaciones que involucran blanqueo de dinero y asesoría jurídica a Saab.

Según las investigaciones citadas, “Boliche” habría facilitado conexiones que beneficiaron a la firma de De la Espriella en Miami y a otros actores involucrados, aunque el destino final de los fondos transferidos sigue siendo una incógnita reservada por las autoridades judiciales.

PUBLICIDAD

Alex Saab arribó a un aeropuerto de Miami tras ser deportado de Venezuela: fue escoltado por la agentes de la DEA - crédito @agusantonetti

El pasado criminal de “Boliche” está marcado por su papel en el narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia. Según relatos recogidos por El Tiempo y declaraciones de Gerardo Reyes, jefe de investigaciones de Univisión, Hernández Villazón manejaba envíos de droga por el Caribe cuyos beneficios llegaban a las autodefensas de Colombia.

Su transformación en informante se selló cuando, a comienzos de los años 2000, tras verse implicado en un homicidio, acudió a la embajada de Estados Unidos con el fin de colaborar con las autoridades.

PUBLICIDAD

“Después de este enredo que tuvo en Colombia, Hernández venía de las entrañas del narcotráfico y del paramilitarismo, porque mandaba droga en lanchas por el Caribe y todo el producto de estas ventas iba a algún frente de las autodefensas de Colombia”, relató Reyes en el pódcast dirigido por Duzán.

De narco a informante: el papel de Boliche en la DEA

Al llegar a Estados Unidos, “Boliche” fue contratado como informante oficial por la DEA e integró operaciones federales de interdicción de narcóticos en el Caribe. “Tan pronto llegó a Estados Unidos, fue contratado como informante oficial por la DEA”, detalló Reyes. Durante su colaboración, ganó 9.000 dólares mensuales.

PUBLICIDAD

En 2008, “Boliche” fue apartado de la agencia debido a un incidente relacionado con la identificación indebida de un informante, según documentos judiciales. Forzado a dejar Tampa, en 2010 ingresó ilegalmente a Estados Unidos, donde denunció ser víctima de extorsión y, tras colaborar en la captura de un funcionario corrupto, recuperó su estatus como informante clave en investigaciones federales.

Este giro le permitió mantener un rol activo en operaciones de alto perfil y consolidó su acceso a bufetes estadounidenses dedicados a la defensa de personas acusadas de narcotráfico.

PUBLICIDAD

La conexión con Alex Saab y el circuito de lavado

De la Espriella abrió su bufete en Miami y encontró en Boliche un “guía” para acceder al mercado de asesoría a clientes investigados por narcotráfico y blanqueo de capitales- crédito Colprensa - Leonardo Fernández Viloria/Reuters

El papel de “Boliche” se tornó central al fungir como vínculo entre Alex Saab y redes financieras utilizadas para canalizar transferencias ilícitas a escala internacional. El académico Bruce Bagley declaró haber transferido dos millones de dólares provenientes de Saab, con “Boliche” como intermediario.

La comisión por estos movimientos sería del 10%. Bagley transfería el dinero a cuentas gestionadas por “Boliche”, quien luego lo distribuía a terceros. Estas transacciones, bajo vigilancia del FBI, desembocaron en la condena del profesor y procesos judiciales para Boliche. Sin embargo, se desconoce el destino final de la mayor parte del dinero, una cuestión que permanece bajo reserva en documentos judiciales.

PUBLICIDAD

La relación profesional entre “Boliche” y Abelardo de la Espriella se afianzó en 2018, cuando De la Espriella abrió su bufete en Miami y encontró en Boliche un “guía” para acceder al mercado de asesoría a clientes investigados por narcotráfico y blanqueo de capitales.

“Boliche se convirtió en una persona muy importante para Abelardo y tan importante que le llevó uno de sus más lucrativos contratos como fue el de Alex Saab”, aseguró Reyes.

PUBLICIDAD

Consultado sobre estos vínculos, De la Espriella aseveró en una entrevista a la revista Semana que desconoce los movimientos irregulares de Boliche, a pesar de mantener una relación cercana con él durante años.

La detención de Alex Saab marca un giro en la coordinación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, según fuentes de Reuters - crédito Colprensa

“Las responsabilidades son individuales. Yo respondo por lo que hago yo”, afirmó en entrevista con Vicky Dávila.

PUBLICIDAD

Las pesquisas establecieron que parte del dinero de Saab pagó servicios jurídicos por medio de estructuras en las que Bruce Bagley y Boliche operaron como intermediarios. “Bagley cobraba una comisión, después sacaba el dinero y se lo pasaba a una cuenta de Boliche”, relató Reyes en el pódcast. Estas operaciones se desarrollaron cuando De la Espriella aún actuaba como abogado de Saab.

Preguntas sin respuesta y las sombras jurídicas

El rastro de las multimillonarias transferencias derivó en interrogantes abiertos sobre el verdadero alcance del conocimiento y beneficio de Abelardo de la Espriella en estas operaciones.

“Cuando escribí el libro sobre Álex Saab en 2020, le pregunté quiénes fueron finalmente los beneficiarios de esos 2,8 millones de dólares que se tramitaron a través de las cuentas de Bagley y de Boliche. Él nunca me dio una explicación convincente”, reconoció Reyes.

Los documentos judiciales consultados indican que la identidad de los beneficiarios finales sigue marcada en reserva, con apartados tachados en los archivos oficiales. Reyes subrayó que “el grueso del dinero enviado por Alex Saab no quedó en las cuentas ni de Boliche ni de Bruce Bagley”, por lo que el destino de los recursos permanece oculto.

Las investigaciones descubrieron vínculos societarios entre Daniel Peñaredonda, colaborador cercano de De la Espriella, y las operaciones cuestionadas. Las autoridades buscan esclarecer si Peñaredonda y el bufete recibieron beneficios directos o indirectos de estos servicios.

Según Reyes, “Continuó esperando la respuesta” a las preguntas enviadas tanto a Peñaredonda como a De la Espriella. El juicio pendiente a Boliche en Tampa, previsto para agosto de este año, y la continuación de las pesquisas judiciales podrían revelar nuevos detalles de estas conexiones.