Shakira eligió a los primeros grupos infantiles que la acompañarán en la final del Mundial: reconocidos bailarines de Uganda estarán en el escenario

La cantante busca que niños de todo el mundo compartan el escenario con ella en el primer show de medio tiempo de una final de la Copa Mundial - crédito @ghettokids_tfug/ Instagram

Shakira será una de las protagonistas del primer show de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

La artista compartirá escenario con Madonna y BTS en una producción curada por Chris Martin (Coldplay). El evento, de formato similar al Super Bowl, marcará un hito en la historia del fútbol y de la música, ya que nunca antes la final de un Mundial había tenido un espectáculo de estas características.

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Además, Shakira anunció recientemente un concurso internacional para que niños de todo el mundo tengan la oportunidad de bailar junto a ella durante su show en la final, reforzando el vínculo entre música, deporte y solidaridad.

Sobre el concurso, la cantante invitó a menores de todo el mundo a enviar videos bailando el tema oficial. De los participantes, algunos serán seleccionados para presentarse con ella en el escenario de la final. “A mí se me está ocurriendo una idea que de pronto… que empiecen a mandar sus vídeos bailando Dai Dai, de todos los niños que manden sus vídeos, tener quizá la oportunidad de escoger a algunos y que vengan a bailar conmigo a la final. ¿Por qué no?”, expresó Shakira en entrevista con Noticias Caracol.

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Shakira ya tiene a su primer grupo de niños bailarines que la acompañarán en el final del Mundial 2026 - crédito Visuales IA / Infobae

Debido a este anuncio, la misma cantante se ha encargado en los últimos días de ver algunos videos virales en redes sociales en los que niños de todo el mundo bailan la canción Dai Dai, esto como una especie de audiciones para que se presenten junto a la estrella colombiana en el final del mundial.

Como parte de los grupos escogidos, Shakira reaccionó primero al grupo Ghetto Kids, un grupo de jóvenes bailarines en Uganda que publicaron inicialmente un video con la canción de Shakira, que logró conquistar a la cantante, que reposteó el clip con el mensaje: “Me muero, ¿por qué son tan lindos? Necesito bailarines como ustedes. Chicos, ¿quieren venir conmigo y presentarse en la final?“.

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El mensaje fue replicado por el grupo de jóvenes bailarines con un video en el que volvieron a bailar al ritmo de Dai Dai con un mensaje para la colombiana: “Hey @shakira Yes we Want to Perform with You! ❤️⚽️This would Be a Dream Come true for us and for Uganda and Africa! 🌎 (Oye Shakira, si queremospresentarnoss contigo, esto sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y Africa)“.

Además, la cantante también compartió otro video de la cuenta Wakiso Dance Kids Fundation, otreo grupo de niños de Africa que también estaría junto a la colombiana en la final.

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Tras confirmar la participación de Ghetto Kids de Uganda en la final del Mundial 2026, Shakira invitó a niños de todo el mundo a enviar sus videos bailando “Dai Dai” para unirse a su show de medio tiempo. “Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable”, expresó la cantante en sus redes - crédito Shakira

Ante el interés por ambos grupos de jóvenes y otros en redes sociales, la cantante de Dai Dai apareció de nuevo en redes sociales para confirmar la participación de Ghetto Kids y para solicitar más videos de niños en todo el mundo para que se presenten junto a ella.

“Hola a todos, he visto creaciones increíbles con ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo. Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable, así que he decidido invitar a tantos como pueda para bailar conmigo en la final. Ya invité a los Ghetto Kids de Uganda, pero me gustaría ver más de sus creaciones y videos. Sigan enviándolos, porque los voy a estar viendo muy de cerca“, dijo la cantante en un reciente video.

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Durante una entrevista con Noticias Caracol, Shakira también explicó el propósito y el alcance social de su participación en la final del Mundial 2026. “Esta canción yo creo que tiene un significado mucho más especial que cualquier otra en cualquier otro mundial, porque tiene un propósito. Y el propósito es, en este mundo dividido y fracturado, la importancia de invertir en la educación de los niños, en darles oportunidades a esos niños para que sean los campeones del mañana”, afirmó la cantante.

Shakira recibirá más videos de niños bailando 'Dai Dadi' para que bailen junto a ella en el final de la copa - crédito Visuales IA

Shakira celebró la magnitud de la campaña, que ya ha recaudado más de 40 millones de dólares destinados a programas educativos en todo el mundo, incluidos proyectos en Colombia. “Se han recogido cuarenta millones de dólares, eh, para ser destinados a programas de educación alrededor del mundo. Algunos, algunos de los programas están precisamente en Colombia, donde hay grandes necesidades, para nuestros niños, como darles la oportunidad de acceder a una educación de calidad”, explicó.

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Sobre el espectáculo, Shakira expresó su entusiasmo por compartir escenario con Madonna y BTS: “Así como yo voy a poder cantar al lado de Madonna, lo cual es un honor, y de BTS, pues yo quiero también que muchos niños puedan también bailar conmigo o personas que puedan bailar conmigo, quizá ahí en la final”.