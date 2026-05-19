Mateo Carvajal reveló que no habla con su hermano Isaac: una exnovia sería la razón

Mateo reveló en un reciente video que no tiene cercanía con su hermano y la razón estaría relacionada con la amistad de Isaac y la ex del deportista - crédito @isaac_carvajal @mateoc17 / instagram

El deportista Mateo Carvajal, ganador del Desafío Súper Humanos 2017, volvió a llamar la atención en redes sociales tras participar en una dinámica de “preguntas incómodas” junto a su amigo y creador de contenido La Liendra. Durante el encuentro, los seguidores enviaron preguntas, seleccionadas por La Liendra, enfocadas en aspectos personales de la vida de Carvajal.

Una de las interrogantes que más interés generó estuvo relacionada con la actual relación entre Mateo y su hermano Isaac. En redes sociales, se ha especulado sobre un distanciamiento entre ambos, atribuible a la cercana amistad que Isaac mantiene con Stephanie Ruiz, exnovia de Mateo.

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Usuarios han señalado que la relación entre Isaac y Stephanie va más allá de la amistad, ya que se les ha visto compartir momentos de cercanía, besos y actitudes que muchos interpretan como propias de una pareja, situación que habría afectado la relación de hermanos entre Mateo e Isaac.

Mateo Carvajal abordó el distanciamiento con su hermano Isaac, relación que en redes sociales se vincula con la cercanía de Isaac y Stephanie Ruiz, exnovia del deportista - crédito redes sociales - @isaac_carvajal/ Instagram

Con ese contexto, una de las preguntas escogidas por La Liendra para Mateo estuvo relacionada con la distancia con su hermano y lo que pensaba que él tuviera una amistad con Ruiz. “Habla con su hermano Isaac y qué piensa de que él sea amigo de su ex”, decía la pregunta. “Mateo, la gente pregunta qué piensas de la relación de tu ex y tu hermano”, dijo la Liendra.

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Ante la pregunta del creador de contenido y de los usuarios en redes sociales, Mateo respondió: “No sé, es que no hablo con ninguno de los dos, entonces no sé... De más que bien”. La Liendra añadió: “Pero si eran cercanos...”, sin que Carvajal ofreciera más detalles.

Las declaraciones de Mateo generaron múltiples reacciones e interpretaciones entre los internautas. Algunos consideran que el distanciamiento entre los hermanos está relacionado con la supuesta relación sentimental entre Ruiz e Isaac, mientras que otros sostienen que solo existe una amistad y sugieren que Isaac estaría interesado en hombres. Estas versiones, sin embargo, permanecen como especulaciones en redes sociales, ya que ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido públicamente la situación.

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Las declaraciones de Mateo sobre la amistad entre su hermano e Isaac y su expareja generaron especulaciones y debate entre los usuarios en redes sociales. - crédito @mateoc17/IG

“Ellos no se hablan Isaac lo dijo también . Están peleados”, “Isaac está con stephany por eso él dice eso! Obvio les dejo de hablar 🙌“, ”Isaac es gay. Pues una amiga más. Y parece ser que Mateo no lo acepta", “Isaac se ve q es mas sencillo es un amor yo lo amoo” (sic), son las reacciones en redes sociales.

Las declaraciones recientes del ganador del Desafío Súper Humanos y creador de contenido, volvieron a poner su vida sentimental en el centro de la atención en redes sociales.

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La conversación se volvió especialmente interesante cuando uno de los usuarios preguntó si Mateo estaría dispuesto a regresar con alguna de sus exparejas más conocidas. La Liendra formuló la pregunta de manera directa: “Carvajal, ¿si usted pudiese volver con alguna de sus ex, con cuál volvería?”. Antes de terminar de escuchar la pregunta, Mateo mostró gestos incómodos, lo que aumentó la expectativa de quienes seguían la transmisión. Sin rodeos, Carvajal respondió: “Con ninguna”. La contundencia de su respuesta sorprendió incluso a La Liendra, quien insistió mencionando nombres: “¿Ni con Melina, ni con Stephanie, ni con Luisa Fernanda W?”. Mateo, firme en su postura, reiteró que no retomaría ninguna de esas historias sentimentales.

En la misma dinámica, Mateo respondió con contundencia que no volvería con ninguna de sus exparejas, incluida Melina Ramírez - crédito @mateoc17/Instagram

El deportista explicó que actualmente atraviesa una etapa diferente en su vida personal. “En estos momentos mi realidad pinta interesante. Ya pasó su momento”, comentó, sugiriendo que estaría conociendo a alguien nuevo, aunque prefirió no dar detalles sobre una posible nueva relación. Sus palabras no tardaron en generar especulación y debate entre sus seguidores, algunos de los cuales apoyaron su decisión de cerrar ciclos amorosos, mientras que otros pusieron en duda la honestidad de sus declaraciones.

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El intercambio dejó espacio también para el humor, ya que La Liendra bromeó diciendo: “Será que ellas tampoco quieren”, comentario que generó risas y reacciones en las redes. La vida sentimental de Mateo Carvajal ha sido tema frecuente en el mundo del entretenimiento colombiano, especialmente su relación con Melina Ramírez, madre de su hijo Salvador, y otros romances mediáticos como los que sostuvo con Luisa Fernanda W y Stephanie Ruiz.