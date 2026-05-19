Estas son las 5 canciones más reconocidas de Totó la Momposina: suman millones de reproducciones en su catálogo

Totó la Momposina: sus cinco temas más populares en plataformas digitales - crédito Visuales IA

La muerte de Totó la Momposina, una de las voces más influyentes de la música tradicional colombiana, deja como legado un repertorio que ha trascendido fronteras y generaciones.

De acuerdo con los registros de plataformas de streaming como Spotify y Apple Music, cinco canciones resumen la esencia y el alcance de su carrera: La Verdolaga, El Pescador, La Luna, Yo Me Llamo Cumbia y Rosa. Estos títulos, según lo reportado por Viberate y Deezer, encabezan las listas de popularidad y mantienen una presencia constante entre las más reproducidas del catálogo de la artista.

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La Verdolaga representa uno de los emblemas del repertorio de Totó la Momposina. La canción, con base en ritmos folclóricos de la región Caribe colombiana, ha acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales. Su impacto radica en la capacidad de fusionar la cumbia y la música de tambor, géneros centrales para la identidad cultural del país. Este tema suele ser el más solicitado en conciertos y celebraciones populares.

En la misma línea, El Pescador se ha consolidado como una de las piezas más reconocibles fuera de Colombia. La interpretación de Totó la Momposina ha permitido que esta canción se convierta en una referencia obligada para quienes exploran los sonidos tradicionales latinoamericanos. El tema, compuesto originalmente por José Barros, ha sido versionado por numerosos artistas, pero la voz de Totó la llevó a una audiencia global.

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La Luna y Yo Me Llamo Cumbia completan el núcleo de temas que dominan las búsquedas y las listas de reproducción dedicadas a la música folclórica. Ambas canciones destacan por el uso de percusiones autóctonas y letras que evocan la cotidianidad y el paisaje del Caribe colombiano. Los arreglos de Totó la Momposina dotaron a estas piezas de una proyección internacional, según los datos de reproducción reportados por las plataformas mencionadas.

El listado se completa con Rosa, canción que ha mantenido una relevancia constante en las celebraciones populares y festivales de música tradicional. En entrevistas recogidas por Deezer y Viberate, se señala que este tema es uno de los más solicitados por los oyentes, tanto en Colombia como entre el público internacional.

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Las canciones más escuchadas de Totó en Spotify

La Verdolaga - 42,04 millones de reproducciones.

La Luna - 18, 4 millones de reproducciones.

El Pescador - 15, 5 millones de reproducciones.

Yo Me Llamo Cumbia - 15, 2 millones de reproducciones.

Rosa - 3,2 millones de reproducciones.

La trayectoria de Totó la Momposina queda registrada en las cifras y tendencias de consumo musical digital, reflejando cómo su legado sigue vigente. Las plataformas de streaming destacan que estos cinco títulos, recurrentemente, ocupan los primeros lugares en las listas de reproducción dedicadas a la artista.