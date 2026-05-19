Este es el plan que tiene el Bayern Múnich con Luis Díaz antes de que se una a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luis Díaz ya ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania con el Bayern Múnich - crédito Bayern Múnich

El presidente del Bayern Múnich, Herbert Hainer, anunció que, en caso de que el equipo conquiste la Copa de Alemania el sábado 23 de mayo de 2026 ante el Stuttgart, no habrá celebración pública en Marienplatz para los jugadores, entre ellos Luis Díaz.

La medida busca cumplir con las directrices de FIFA de liberar a los futbolistas convocados al Mundial 2026 a partir del 25 de mayo, otorgándoles un breve período de descanso antes de su integración a las selecciones nacionales.

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Finalizado el encuentro del sábado, los integrantes del plantel bávaro quedarán exentos de obligaciones con el club y tendrán uno o dos días para recuperarse antes de reportarse a sus respectivas selecciones, según declaraciones de Hainer. Este procedimiento responde al reglamento vigente para la participación en la cita mundialista.

Fútbol - Bundesliga - Bayern Munich v VfB Stuttgart - Allianz Arena, Munich, Alemania - 19 de abril de 2026 Luis Díaz del Bayern Munich en acción con Chris Fuhrich del VfB Stuttgart REUTERS/Michaela Stache.

Luis Díaz, quien acumuló 3.977 minutos en la reciente temporada y es el segundo futbolista del club con más tiempo disputado, figura entre los beneficiados por el plan, lo que le permitirá prolongar su descanso antes de incorporarse a la Selección Colombia en Bogotá. Durante el ciclo actual, el colombiano fue determinante para el Bayern, con 26 goles y 18 asistencias en 44 participaciones ofensivas, rendimiento que ha sido reconocido recientemente por su compañero Musiala.

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El partido de la final de la Copa de Alemania está programado para el 23 de mayo a la 1:00 p. m. Esto significa además que Luis Díaz podría ser utilizado por Néstor Lorenzo en la despedida de la selección Colombia programada en el estadio El Campín el 1 de junio enfrentando a la selección de Costa Rica.

Los dos únicos jugadores que se perderían este partido serían Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, que jugarán la final de la UEFA Conference League ante Rayo Vallecano el miércoles 27 de mayo en el Leipzig Stadium de Alemania. Los pocos días de concentración y la necesidad de descanso de cara a disputar la Copa del Mundo serían los motivos por los que no serían alineados en el encuentro amistoso.

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Cuándo anunciará la selección Colombia la lista de 26 jugadores convocados al Mundial

La selección Colombia ya envió la lista de preseleciconados a la Copa del Mundo - crédito FCF

La Selección Colombia intensificó su fase de preparación final para el Mundial 2026 con el inicio de la concentración en Guarne, en la sede deportiva de Atlético Nacional. Mientras el grupo de convocados se reúne progresivamente, la atención se centra en dos fechas claves: la presentación de la nómina definitiva de 26 jugadores y el amistoso de despedida ante Costa Rica, que servirá como antesala al anuncio oficial ante la afición.

La FIFA ha fijado el 2 de junio de 2026 como plazo máximo para la entrega de los listados de los participantes, pero Colombia proyecta anticiparse y revelar su lista de seleccionados entre el 30 de mayo y el 1 de junio, aprovechando la expectativa que genera el partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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En la planificación del seleccionador argentino Néstor Lorenzo, la primera fase de concentración arrancó este lunes 18 de mayo en Guarne, con la incorporación de futbolistas como Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, Argentina) y Camilo Vargas (Atlas, México), quienes ya se ejercitan tras quedar liberados de sus compromisos de club.

James Rodríguez fue internado por un cuadro de deshidratación luego del último partido que disputó la Selección Colombia ante Francia en un partido amistoso a finales de marzo de 2026 en territorio estadounidense - crédito @jamesrodriguez10/IG

A ellos se sumarán en las próximas horas figuras como James Rodríguez, liberado anticipadamente por el Minnesota United de la MLS, y Dávinson Sánchez, quien llega desde Turquía tras celebrar el vigésimo sexto título de liga del Galatasaray. La incorporación de Jhon Jáder Durán aún no se ha confirmado, pese a su reciente participación en un encuentro local con Envigado.

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Entre el 25 y el 26 de mayo, Lorenzo prevé que el grupo se traslade a Bogotá para consolidar la preparación final, momento en el que la plantilla estará más depurada y cerca de la configuración definitiva. “Vamos a empezar la semana que viene con un grupo de seis o siete en Medellín. Los que vayan terminando van a ir llegando; los otros seguirán compitiendo. A los que sigan compitiendo los vamos a esperar hasta el último día. Para el 25 o 26 de mayo vamos a estar con la lista más depurada. La idea es ir entrenando con los que están para no ir perdiendo forma”, explicó Lorenzo.