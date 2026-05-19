Colombia

Este fue el Grammy a la Excelencia Musical que recibió Totó la Momposina en 2013 por su trayectoria en el folclor colombiano

El reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación destacó más de cinco décadas de carrera dedicadas a preservar y proyectar los sonidos tradicionales del Caribe colombiano en escenarios internacionales

Guardar
Google icon
Totó la Momposina durante la ceremonia de los Latin Grammy 2013, donde recibió el Premio a la Excelencia Musical en reconocimiento a su trayectoria y aporte al folclor colombiano - crédito Latin Grammy/X
Totó la Momposina durante la ceremonia de los Latin Grammy 2013, donde recibió el Premio a la Excelencia Musical en reconocimiento a su trayectoria y aporte al folclor colombiano - crédito Latin Grammy/X

En medio del luto por la muerte de la cantante Totó la Momposina, una de las figuras más representativas del folclor colombiano, vuelve a cobrar relevancia uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria: el Premio a la Excelencia Musical otorgado en los Latin Grammy 2013 por la Academia Latina de la Grabación, una distinción reservada para artistas con aportes excepcionales a la música latinoamericana.

Este galardón no solo reconoció su carrera artística, sino más de cinco décadas dedicadas a la preservación, difusión y renovación de los ritmos tradicionales del Caribe colombiano.

PUBLICIDAD

En su obra destacan géneros como la cumbia, el bullerengue, el mapalé y los cantos de tradición oral, expresiones que Totó llevó a escenarios internacionales, convirtiéndose en una de las principales embajadoras culturales de Colombia en el mundo.

Un reconocimiento a la vida de la “cantadora”

El premio fue otorgado a Sonia Bazanta Vides, nombre real de la artista nacida en Mompox en 1940, quien desarrolló una carrera profundamente ligada a la tradición de las llamadas “cantadoras”, figuras fundamentales en la música del Caribe colombiano encargadas de preservar la memoria oral de sus comunidades.

PUBLICIDAD

Totó la Momposina
Totó y su grupo, en los años 60. Foto: TOTOLAMOMPOSINA.COM

Su estilo se caracterizó por una conexión directa con las raíces afroindígenas y campesinas, así como por su compromiso con la transmisión generacional de la cultura musical. A lo largo de su carrera, Totó insistió en que su obra no era solo individual, sino colectiva, construida a partir de las comunidades que mantienen vivas estas tradiciones.

Durante la ceremonia de 2013, la artista celebró el reconocimiento como un homenaje no solo a su trayectoria, sino también a los pueblos que han sostenido la riqueza musical del Caribe colombiano durante siglos.

Presencia en los Latin Grammy

Aunque no fue una artista de múltiples premios competitivos, Totó la Momposina tuvo una presencia significativa en los Latin Grammy y en la música latina en general. Su reconocimiento más importante dentro de la academia fue precisamente el Premio a la Excelencia Musical de 2013, considerado un homenaje a toda su carrera.

También tuvo participaciones destacadas a lo largo de los años. En 2000 y 2002 fue nominada en categorías de música folclórica y tropical tradicional por su álbum Pacantó, mientras que en 2009 su trabajo La Bodega volvió a ponerla en la conversación de la música tradicional latinoamericana. En 2014, su álbum El Asunto también recibió nominación en la categoría de mejor álbum folclórico.

Uno de los momentos más emblemáticos de su relación con la música latina fue su participación en la canción Latinoamérica de Calle 13, junto a artistas como Susana Baca y María Rita, producción que ganó en 2011 los premios a Canción del Año y Grabación del Año, consolidando un himno continental.

Una discografía clave para el folclor colombiano

Foto: Álvaro Tavera, Colprensa.
Foto: Álvaro Tavera, Colprensa.

La carrera discográfica de Totó la Momposina fue fundamental para la internacionalización de la música tradicional colombiana. Su primer gran trabajo, Colombia: Totó la Momposina y sus Tambores (1983), abrió el camino a una producción artística centrada en las raíces del Caribe.

En 1989 publicó Cantadora, un álbum decisivo en la consolidación de su identidad musical. Posteriormente, en 1993, lanzó La Candela Viva, considerado uno de los discos más influyentes de su carrera y clave en su proyección internacional.

Su discografía continuó con títulos como Carmelina (1995), Pacantó (2000) y La Bodega (2010), en los que mantuvo la esencia del folclor tradicional al tiempo que exploraba nuevas formas de interpretación sin perder la raíz cultural.

En sus últimos años publicó obras como El Asunto (2014), Tambolero (2015), Oye Manita (2016), La Verdolaga (2018) y Tanguita (2020), que muestran una producción constante hasta etapas avanzadas de su vida artística.

Portada del álbum de estudio lanzado en 2010, en el que Totó la Momposina reúne lo mejor de los ritmos tradicionales del Caribe colombiano como la cumbia, el bullerengue y la tambora - crédito Spotify
Portada del álbum de estudio lanzado en 2010, en el que Totó la Momposina reúne lo mejor de los ritmos tradicionales del Caribe colombiano como la cumbia, el bullerengue y la tambora - crédito Spotify

Además del Latin Grammy, Totó la Momposina recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos los Congos de Oro, otorgados en el Carnaval de Barranquilla, uno de los festivales más importantes de la música del Caribe colombiano.

Su obra la llevó a escenarios de Europa, Estados Unidos y América Latina, donde se convirtió en una de las voces más respetadas de la música tradicional. Su capacidad para fusionar autenticidad y proyección internacional permitió que géneros como la cumbia alcanzaran reconocimiento global como símbolos de identidad cultural colombiana.

Totó la Momposina no solo fue intérprete, sino una guardiana de la tradición musical del Caribe. Su figura como “cantadora” la convirtió en un puente entre la memoria ancestral y las nuevas generaciones de músicos.

Temas Relacionados

Totó La MomposinaLatin GrammyGrammy Totó La MomposinaMuerte Totó La MomposinaColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Uiaf respondió a investigación sobre la magistrada Cristina Lombana por presunto aumento patrimonial: “No existen procesos con intencionalidad política”

La entidad recalcó el carácter reservado de sus análisis y negó uso político de la información divulgada

La Uiaf respondió a investigación sobre la magistrada Cristina Lombana por presunto aumento patrimonial: “No existen procesos con intencionalidad política”

Por orden de Petro, los militares responsables de filtrar falsos audios contra la campaña de Iván Cepeda deberán salir de las instituciones

Los funcionarios implicados en la elaboración y traslado del audio dejarán sus cargos, orden que refuerza el anuncio del Ministerio de Defensa acerca de las diligencias disciplinarias y penales para ubicar responsabilidades al interior de las Fuerzas Militares

Por orden de Petro, los militares responsables de filtrar falsos audios contra la campaña de Iván Cepeda deberán salir de las instituciones

Un juzgado solicitó circular roja de Interpol para tres implicados en la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá

El caso revela la coordinación internacional para identificar la ubicación de los sospechosos, mientras los procedimientos judiciales se centran en la búsqueda fuera del país

Un juzgado solicitó circular roja de Interpol para tres implicados en la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

El cuadro Pijao lidera su grupo en el torneo continental y, de lograr una victoria, podría asegurar gran parte de su clasificación a los octavos de final del principal campeonato de clubes de América

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

El Gobierno de Japón abrió convocatoria para becas integrales dirigidas a colombianos

La iniciativa contempla apoyo económico total, desde matrícula hasta manutención y pasajes internacionales, y está destinada a quienes deseen acceder a universidades, institutos técnicos, maestrías o doctorados en 2027

El Gobierno de Japón abrió convocatoria para becas integrales dirigidas a colombianos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

La historia de ‘La candela viva’, el álbum de Totó la Momposina que la llevó a la fama mundial e incluyó la versión de ‘El Pescador’ grabada en Real World Studios

La historia de ‘La candela viva’, el álbum de Totó la Momposina que la llevó a la fama mundial e incluyó la versión de ‘El Pescador’ grabada en Real World Studios

Este fue el discurso de Totó la Momposina al recibir el título ‘honoris causa’ por su trayectoria promoviendo el folclor colombiano

Así fue el homenaje de Karol G a Totó la Momposina en su más reciente presentación en Coachella 2026: esta fue la canción con la que cerró su espectáculo

Manuel Turizo expresó su respaldo a la campaña de Abelardo de la Espriella y generó debate: “Hay que tener bastante sentido de pertenencia”

Estas son las 5 canciones más reconocidas de Totó la Momposina: suman millones de reproducciones en su catálogo

Deportes

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

São Paulo vs. Millonarios - EN VIVO: siga aquí el partido en el estadio Morumbí de los Embajadores en la fecha 5 de la Copa Sudamericana

Jhon Jader Durán se quedaría por fuera de los planes de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Etapa 10 del Giro de Italia: Filippo Ganna se lleva la contrarreloj, Afonso Eulálio sigue como líder y Egan Bernal fue el mejor colombiano