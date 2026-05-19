Este fue el Grammy a la Excelencia Musical que recibió Totó la Momposina en 2013 por su trayectoria en el folclor colombiano

Totó la Momposina durante la ceremonia de los Latin Grammy 2013, donde recibió el Premio a la Excelencia Musical en reconocimiento a su trayectoria y aporte al folclor colombiano - crédito Latin Grammy/X

En medio del luto por la muerte de la cantante Totó la Momposina, una de las figuras más representativas del folclor colombiano, vuelve a cobrar relevancia uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria: el Premio a la Excelencia Musical otorgado en los Latin Grammy 2013 por la Academia Latina de la Grabación, una distinción reservada para artistas con aportes excepcionales a la música latinoamericana.

Este galardón no solo reconoció su carrera artística, sino más de cinco décadas dedicadas a la preservación, difusión y renovación de los ritmos tradicionales del Caribe colombiano.

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En su obra destacan géneros como la cumbia, el bullerengue, el mapalé y los cantos de tradición oral, expresiones que Totó llevó a escenarios internacionales, convirtiéndose en una de las principales embajadoras culturales de Colombia en el mundo.

Un reconocimiento a la vida de la “cantadora”

El premio fue otorgado a Sonia Bazanta Vides, nombre real de la artista nacida en Mompox en 1940, quien desarrolló una carrera profundamente ligada a la tradición de las llamadas “cantadoras”, figuras fundamentales en la música del Caribe colombiano encargadas de preservar la memoria oral de sus comunidades.

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Totó y su grupo, en los años 60. Foto: TOTOLAMOMPOSINA.COM

Su estilo se caracterizó por una conexión directa con las raíces afroindígenas y campesinas, así como por su compromiso con la transmisión generacional de la cultura musical. A lo largo de su carrera, Totó insistió en que su obra no era solo individual, sino colectiva, construida a partir de las comunidades que mantienen vivas estas tradiciones.

Durante la ceremonia de 2013, la artista celebró el reconocimiento como un homenaje no solo a su trayectoria, sino también a los pueblos que han sostenido la riqueza musical del Caribe colombiano durante siglos.

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Presencia en los Latin Grammy

Aunque no fue una artista de múltiples premios competitivos, Totó la Momposina tuvo una presencia significativa en los Latin Grammy y en la música latina en general. Su reconocimiento más importante dentro de la academia fue precisamente el Premio a la Excelencia Musical de 2013, considerado un homenaje a toda su carrera.

También tuvo participaciones destacadas a lo largo de los años. En 2000 y 2002 fue nominada en categorías de música folclórica y tropical tradicional por su álbum Pacantó, mientras que en 2009 su trabajo La Bodega volvió a ponerla en la conversación de la música tradicional latinoamericana. En 2014, su álbum El Asunto también recibió nominación en la categoría de mejor álbum folclórico.

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Uno de los momentos más emblemáticos de su relación con la música latina fue su participación en la canción Latinoamérica de Calle 13, junto a artistas como Susana Baca y María Rita, producción que ganó en 2011 los premios a Canción del Año y Grabación del Año, consolidando un himno continental.

Una discografía clave para el folclor colombiano

Foto: Álvaro Tavera, Colprensa.

La carrera discográfica de Totó la Momposina fue fundamental para la internacionalización de la música tradicional colombiana. Su primer gran trabajo, Colombia: Totó la Momposina y sus Tambores (1983), abrió el camino a una producción artística centrada en las raíces del Caribe.

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En 1989 publicó Cantadora, un álbum decisivo en la consolidación de su identidad musical. Posteriormente, en 1993, lanzó La Candela Viva, considerado uno de los discos más influyentes de su carrera y clave en su proyección internacional.

Su discografía continuó con títulos como Carmelina (1995), Pacantó (2000) y La Bodega (2010), en los que mantuvo la esencia del folclor tradicional al tiempo que exploraba nuevas formas de interpretación sin perder la raíz cultural.

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En sus últimos años publicó obras como El Asunto (2014), Tambolero (2015), Oye Manita (2016), La Verdolaga (2018) y Tanguita (2020), que muestran una producción constante hasta etapas avanzadas de su vida artística.

Portada del álbum de estudio lanzado en 2010, en el que Totó la Momposina reúne lo mejor de los ritmos tradicionales del Caribe colombiano como la cumbia, el bullerengue y la tambora - crédito Spotify

Además del Latin Grammy, Totó la Momposina recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos los Congos de Oro, otorgados en el Carnaval de Barranquilla, uno de los festivales más importantes de la música del Caribe colombiano.

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Su obra la llevó a escenarios de Europa, Estados Unidos y América Latina, donde se convirtió en una de las voces más respetadas de la música tradicional. Su capacidad para fusionar autenticidad y proyección internacional permitió que géneros como la cumbia alcanzaran reconocimiento global como símbolos de identidad cultural colombiana.

Totó la Momposina no solo fue intérprete, sino una guardiana de la tradición musical del Caribe. Su figura como “cantadora” la convirtió en un puente entre la memoria ancestral y las nuevas generaciones de músicos.

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