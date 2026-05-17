Colombia

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

Los uniformados se encontraban trabajando en el despliegue operacional para brindar seguridad a la población en el momento en el que se desató una balacera que les arrebató la vida mientras le servían a la patria, lo que fue lamentado por la institución

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El hecho fue ampliamente rechazado en el territorio nacional, por lo que las autoridades anunciaron mano dura contra los grupos delincuenciales que operan en la zona - crédito Séptima División del Ejército Nacional
El hecho fue ampliamente rechazado en el territorio nacional, por lo que las autoridades anunciaron mano dura contra los grupos delincuenciales que operan en la zona - crédito Séptima División del Ejército Nacional

El Ejército Nacional de Colombia confirmó que dos de sus integrantes murieron en medio de un enfrentamiento armado con presuntos miembros del Clan del Golfo en la vereda Capitán, ubicada en el municipio de Acandí (Chocó), lugar que se ha visto afectado por la violencia a lo largo de la historia.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por la Décima Séptima Brigada, unidad orgánica de la Séptima División del Ejército Nacional, las víctimas fueron identificadas como el sargento segundo Ricardo Paredes y el soldado Daniel Salgado García, que se encontraban en el estricto cumplimiento de su labor.

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Del mismo modo, los hechos ocurrieron la tarde del domingo 17 de mayo de 2026, durante un despliegue de seguridad en parte del Plan Democracia, según la información entregada mediante un comunicado oficial.

Después de resultar heridos por los criminales, los dos uniformados recibieron atención inmediata por parte de enfermeros de combate; sin embargo, se confirmó su fallecimiento minutos después debido a la gravedad de sus heridas.

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El comando de la Décima Séptima Brigada lamentó los hechos con el siguiente mensaje: “Este Comando lamenta profundamente este hecho y expresa un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y amigos de nuestros uniformados asesinados”.

En desarrollo...

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