Lina Tejeiro reaparece y presume su embarazo durante su viaje por Europa: recibió elogios por su nuevo aspecto como futura madre

Lina Tejeiro enternece a sus seguidores al mostrar su pancita de embarazo en España - crédito @linatejeiro/ Instagram

Lina Tejeiro, una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, volvió a acaparar la atención en redes sociales tras compartir nuevas imágenes de su embarazo.

Luego de varias semanas de mantener un perfil más reservado, la artista reapareció mostrando su “pancita”, lo que desató una ola de comentarios y mensajes de cariño entre sus seguidores.

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La noticia del embarazo de Lina Tejeiro se confirmó públicamente a finales de abril de 2026, cuando la actriz publicó un emotivo video con la ecografía de su bebé. Desde ese momento, cada actualización sobre esta nueva etapa ha generado gran expectativa y ternura entre sus más de diez millones de seguidores en Instagram. “Saber esperar trae tranquilidad”, escribió Tejeiro recientemente, dejando ver que atraviesa uno de los momentos más estables y felices de su vida.

En las últimas publicaciones, la actriz compartió fotografías desde Madrid, España, donde se encuentra disfrutando de unas vacaciones en compañía de su madre, Vibiana Tejeiro. En las imágenes, Lina aparece sonriente y relajada, mostrando con orgullo el avance de su embarazo. Los mensajes de apoyo y admiración no tardaron en llenar sus redes: “Estás bellísima”, “La mejor etapa de tu vida, disfrútala porque pasa rápido”, y “Esa barriguita creciendo”, fueron algunos de los comentarios de celebridades y fanáticos.

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Lina Tejeiro compartió nuevas imágenes de su embarazo desde Madrid y recibió mensajes de cariño de seguidores y colegas - crédito @linatejeiro/ Instagram

Lina ya había hablado en varias ocasiones sobre su deseo de ser madre, un sueño que ahora comparte abiertamente con su comunidad digital. La actriz decidió mantener los primeros meses de gestación en privado para disfrutar del proceso lejos de la presión mediática. Solo hasta sentirse preparada, reveló la noticia a sus seguidores, quienes han celebrado cada avance y detalle de su maternidad.

“A mi corazón le encanta verlas a las 2 disfrutando de este viaje de madre e hija, mientas tú te conviertes en mamá 👑“, ”En tu mejor momento ❤️“, ”Preciosa con esa pancita 😍“, ”Esa pancita me suena como a Niño 😍“, ”Qué bonito cómo estás viviendo tu embarazo . ❤️“, ”Ese bebé está feliz en España se puso más grande 😍“, dicen las reacciones.

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Aunque Tejeiro no ha confirmado oficialmente la identidad del padre de su hijo, en redes sociales se la ha relacionado con Daniel Gómez, un empresario y mánager colombiano. Según fuentes del mundo del entretenimiento, la relación entre ambos sería cercana y estable, aunque la actriz ha preferido no pronunciarse al respecto.

La reacción del público ha sido mayoritariamente positiva, resaltando el cambio emocional y la serenidad que Lina proyecta en esta etapa. La actriz, recordada por sus papeles en Padre e hijos, La Ley del Corazón y Nuevo Rico, Nuevo Pobre, ha recibido mensajes de aliento de colegas como Claudia Serrato, Andrés Tejeiro, Michelle Gutty y Laura de León, quienes coinciden en que está viviendo una de las etapas más significativas de su vida.

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Lina Tejeiro continúa compartiendo con sus seguidores los momentos más importantes de su embarazo, consolidándose como una de las figuras más queridas y seguidas del espectáculo colombiano.