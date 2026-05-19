Friburgo vs. Aston Villa: hora y dónde ver en Colombia la final de la Europa League

La temporada 2025-2026 llegó a su fin en territorio europeo, y a menos de un mes del comienzo de la Copa del Mundo de la FIFA, los campeones continentales se comienzan a definir.
Esta vez es la oportunidad de la UEFA Europa League, el segundo torneo de clubes más importante del mundo, que tendrá su definición en Estambul (Turquía), con un partido apasionante y de dos estilos diferentes: el Friburgo de Alemania y el Aston Villa de Inglaterra.
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Los “Villanos” y los “Brasileños de Brisgovia” quieren conquistar Turquía
El partido se jugará el 20 de mayo de 2026 en el estadio Tüpraş de Estambul (o el Vodafone Park), casa del Beşiktaş JK (uno de los equipos más populares de Turquía), a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de ESPN y de Disney Plus Premium.
El árbitro del partido será el francés François Letexier.
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Cómo vienen ambos equipos al duelo, y así llegaron a la final
Friburgo
El equipo dirigido por Julian Schuster cerró la temporada 2025-2026 con una goleada en el estadio Europa-Park por 4-1 ante RB Leipzig, el 16 de mayo de 2026.
Con los goles de Jan-Niklas Beste al minuto 24, de Igor Matanović al 26, de Matthias Ginter al 47 y de Derry Scherhant al 75, los “Brasileños de Brisgovia” cerraron una campaña importante al ubicarse en el séptimo puesto, con 47 puntos, y clasificar a la próxima edición de la UEFA Conference League.
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Así vienen en sus últimos cinco juegos:
- 16 de mayo de 2026 - Bundesliga: Friburgo 4-1 RB Leipzig
- 10 de mayo de 2026 - Bundesliga: Hamburgo 3-2 Friburgo
- 7 de mayo de 2026 - Europa League: Friburgo 3-1 SC Braga
- 3 de mayo de 2026 - Bundesliga: Friburgo 1-1 Wolfsburgo
- 30 de abril de 2026 - Europa League: SC Braga 2-1 Friburgo
Para hablar de cómo llegó a esta final, hay que ir al 7 de mayo de 2026, cuando venció por 3-1 al SC Braga de Portugal en condición de local.
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Con el doblete de Lukas Kübler al 19 y 72, de Johan Manzambi al 41, los blanco y negros consiguieron su paso a la gran final de la Europa League.
Este fue el camino del cuadro alemán en la Europa League:
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- 7 de mayo de 2026 - Semifinales vuelta: Friburgo 3-1 SC Braga (Portugal)
- 30 de abril de 2026 - Semifinales ida: SC Braga (Portugal) 2-1 Friburgo
- 16 de abril de 2026 - Cuartos de final vuelta: Celta de Vigo 1 (España) 1-3 Friburgo
- 9 de abril de 2026 - Cuartos de final ida: Friburgo 3-0 Celta de Vigo (España)
- 19 de marzo de 2026 - Octavos de final vuelta: Friburgo 5-1 Genk (Bélgica)
- 12 de marzo de 2026 - Octavos de final ida: Genk (Bélgica) 1-0 Friburgo
- 29 de enero de 2026- Fecha 8 fase de grupos: Lille (Francia) 1-0 Friburgo
- 22 de enero de 2026 - Fecha 7 fase de grupos: Friburgo 1-0 Maccabi Tel Aviv (Israel)
- 11 de diciembre de 2025 - Fecha 6 fase de grupos: Friburgo 1-0 Salzburgo (Austria)
- 27 de noviembre de 2025 - Fecha 5 fase de grupos: Viktoria Plzen (República Checa) 0-0 Friburgo
- 6 de noviembre de 2025 - Fecha 4 fase de grupos: Niza (Francia) 1-3 Friburgo
- 23 de octubre de 2025 - Fecha 3 fase de grupos: Friburgo 2-0 Utrecht (Países Bajos)
- 2 de octubre de 2025 - Fecha 2 fase de grupos: Bolonia (Italia) 1-1 Friburgo
- 24 de septiembre de 2025 - Fecha 1 fase de grupos: Friburgo 2-1 Basilea (Suiza)
Aston Villa
El 15 de mayo de 2026, Aston Villa derrotó por 4-2 al Liverpool FC en el Villa Park de Birmingham, y aseguró su cupo en la próxima edición de la Champions League.
Los goles de Morgan Rogers al 42, el doblete de de Ollie Watkins al 57 y 73 de partido, y el gol de John McGinn al 89, permitieron que el equipo de Unai Emery asegurara su cupo en la próxima edició del torneo de clubes más importante del mundo.
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Así viene Aston Villa en sus últimos cinco partidos:
- 15 de mayo de 2026 - Premier League: Aston Villa 4-2 Liverpool
- 10 de mayo de 2026 - Premier League: Burnley 2-2 Aston Villa
- 7 de mayo de 2026 - Europa League: Aston Villa 4-0 Nottingham Forest
- 3 de mayo de 2026 - Premier League: Aston Villa 1-2 Tottenham
- 30 de abril de 2026 - Europa League: Nottingham Forest 1-0 Aston Villa
En lo que se refiere al último partido en la Europa League, y que le permitió llegar a la gran final, el 7 de mayo de 2026, los “Villanos” vencieron por 4-0 al Nottingham Forest.
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Con los goles de Ollie Watkins al 36 de partido, de Emiliano Buendía al 58 de tiro penal, y doblete de John McGinn al 77 y 80, los dirigidos por el español Unai Emery se llevaron la victoria, y el derecho a jugar la final en Estambul.
A continuación, este fue el camino del cuadro inglés en la Europa League:
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- 7 de mayo de 2026 - Semifinales vuelta: Aston Villa 4-0 Nottingham Forest (Inglaterra)
- 30 de abril de 2026 - Semifinales ida: Nottingham Forest 1-0 Aston Villa (Inglaterra)
- 16 de abril de 2026 - Cuartos de final vuelta: Aston Villa 4-0 Bolonia (Italia)
- 9 de abril de 2026 - Cuartos de final ida: Bolonia (Italia) 1-3 Aston Villa
- 19 de marzo de 2026 - Octavos de final vuelta: Aston Villa 2-0 Lille (Francia)
- 12 de marzo de 2026 - Octavos de final ida: Lille (Francia) 0-1 Aston Villa
- 29 de enero de 2026- Fecha 8 fase de grupos: Aston Villa 3-2 Salzburgo (Austria)
- 22 de enero de 2026 - Fecha 7 fase de grupos: Fenerbahçe (Turquía) 0-1 Aston Villa
- 11 de diciembre de 2025 - Fecha 6 fase de grupos: Basilea 1-2 Aston Villa (Inglaterra)
- 27 de noviembre de 2025 - Fecha 5 fase de grupos: Aston Villa 2-1 Young Boys (Suiza)
- 6 de noviembre de 2025 - Fecha 4 fase de grupos: Aston Villa 2-0 Maccabi Tel Aviv
- 23 de octubre de 2025 - Fecha 3 fase de grupos: G.A Eagles (Países Bajos) 2-1 Aston Villa
- 2 de octubre de 2025 - Fecha 2 fase de grupos: Feyenoord (Países Bajos) 0-2 Aston Villa
- 25 de septiembre de 2025 - Fecha 1 fase de grupos: Aston Villa 1-0 (Bolonia)
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