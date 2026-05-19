Friburgo vs. Aston Villa: hora y dónde ver en Colombia la final de la Europa League

La UEFA Europa League reunirá a uno de los mejores equipos en la Premier League de Inglaterra, y a la revelación de la Bundesliga-crédito Kemal Aslan/REUTERS

La temporada 2025-2026 llegó a su fin en territorio europeo, y a menos de un mes del comienzo de la Copa del Mundo de la FIFA, los campeones continentales se comienzan a definir.

Esta vez es la oportunidad de la UEFA Europa League, el segundo torneo de clubes más importante del mundo, que tendrá su definición en Estambul (Turquía), con un partido apasionante y de dos estilos diferentes: el Friburgo de Alemania y el Aston Villa de Inglaterra.

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Los “Villanos” y los “Brasileños de Brisgovia” quieren conquistar Turquía

Panorámica del trofeo que Aston Villa y Friburgo quieren conquista-crédito Kemal Aslan/REUTERS

El partido se jugará el 20 de mayo de 2026 en el estadio Tüpraş de Estambul (o el Vodafone Park), casa del Beşiktaş JK (uno de los equipos más populares de Turquía), a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de ESPN y de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el francés François Letexier.

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Cómo vienen ambos equipos al duelo, y así llegaron a la final

Friburgo

Friburgo viene cumpliendo una buena campaña, que podría ser catalogada como histórica para el club-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El equipo dirigido por Julian Schuster cerró la temporada 2025-2026 con una goleada en el estadio Europa-Park por 4-1 ante RB Leipzig, el 16 de mayo de 2026.

Con los goles de Jan-Niklas Beste al minuto 24, de Igor Matanović al 26, de Matthias Ginter al 47 y de Derry Scherhant al 75, los “Brasileños de Brisgovia” cerraron una campaña importante al ubicarse en el séptimo puesto, con 47 puntos, y clasificar a la próxima edición de la UEFA Conference League.

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Así vienen en sus últimos cinco juegos:

16 de mayo de 2026 - Bundesliga: Friburgo 4-1 RB Leipzig

10 de mayo de 2026 - Bundesliga: Hamburgo 3-2 Friburgo

7 de mayo de 2026 - Europa League: Friburgo 3-1 SC Braga

3 de mayo de 2026 - Bundesliga: Friburgo 1-1 Wolfsburgo

30 de abril de 2026 - Europa League: SC Braga 2-1 Friburgo

Para hablar de cómo llegó a esta final, hay que ir al 7 de mayo de 2026, cuando venció por 3-1 al SC Braga de Portugal en condición de local.

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Con el doblete de Lukas Kübler al 19 y 72, de Johan Manzambi al 41, los blanco y negros consiguieron su paso a la gran final de la Europa League.

Este fue el camino del cuadro alemán en la Europa League:

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7 de mayo de 2026 - Semifinales vuelta: Friburgo 3-1 SC Braga (Portugal)

30 de abril de 2026 - Semifinales ida: SC Braga (Portugal) 2-1 Friburgo

16 de abril de 2026 - Cuartos de final vuelta: Celta de Vigo 1 (España) 1-3 Friburgo

9 de abril de 2026 - Cuartos de final ida: Friburgo 3-0 Celta de Vigo (España)

19 de marzo de 2026 - Octavos de final vuelta: Friburgo 5-1 Genk (Bélgica)

12 de marzo de 2026 - Octavos de final ida: Genk (Bélgica) 1-0 Friburgo

29 de enero de 2026- Fecha 8 fase de grupos: Lille (Francia) 1-0 Friburgo

22 de enero de 2026 - Fecha 7 fase de grupos: Friburgo 1-0 Maccabi Tel Aviv (Israel)

11 de diciembre de 2025 - Fecha 6 fase de grupos: Friburgo 1-0 Salzburgo (Austria)

27 de noviembre de 2025 - Fecha 5 fase de grupos: Viktoria Plzen (República Checa) 0-0 Friburgo

6 de noviembre de 2025 - Fecha 4 fase de grupos: Niza (Francia) 1-3 Friburgo

23 de octubre de 2025 - Fecha 3 fase de grupos: Friburgo 2-0 Utrecht (Países Bajos)

2 de octubre de 2025 - Fecha 2 fase de grupos: Bolonia (Italia) 1-1 Friburgo

24 de septiembre de 2025 - Fecha 1 fase de grupos: Friburgo 2-1 Basilea (Suiza)

Aston Villa

Aston Villa venció al Liverpool y aseguró su clasificación a la próxima Champions League-crédito Jacob King/PA via AP

El 15 de mayo de 2026, Aston Villa derrotó por 4-2 al Liverpool FC en el Villa Park de Birmingham, y aseguró su cupo en la próxima edición de la Champions League.

Los goles de Morgan Rogers al 42, el doblete de de Ollie Watkins al 57 y 73 de partido, y el gol de John McGinn al 89, permitieron que el equipo de Unai Emery asegurara su cupo en la próxima edició del torneo de clubes más importante del mundo.

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Así viene Aston Villa en sus últimos cinco partidos:

15 de mayo de 2026 - Premier League: Aston Villa 4-2 Liverpool

10 de mayo de 2026 - Premier League: Burnley 2-2 Aston Villa

7 de mayo de 2026 - Europa League: Aston Villa 4-0 Nottingham Forest

3 de mayo de 2026 - Premier League: Aston Villa 1-2 Tottenham

30 de abril de 2026 - Europa League: Nottingham Forest 1-0 Aston Villa

En lo que se refiere al último partido en la Europa League, y que le permitió llegar a la gran final, el 7 de mayo de 2026, los “Villanos” vencieron por 4-0 al Nottingham Forest.

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Con los goles de Ollie Watkins al 36 de partido, de Emiliano Buendía al 58 de tiro penal, y doblete de John McGinn al 77 y 80, los dirigidos por el español Unai Emery se llevaron la victoria, y el derecho a jugar la final en Estambul.

A continuación, este fue el camino del cuadro inglés en la Europa League:

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7 de mayo de 2026 - Semifinales vuelta: Aston Villa 4-0 Nottingham Forest (Inglaterra)

30 de abril de 2026 - Semifinales ida: Nottingham Forest 1-0 Aston Villa (Inglaterra)

16 de abril de 2026 - Cuartos de final vuelta: Aston Villa 4-0 Bolonia (Italia)

9 de abril de 2026 - Cuartos de final ida: Bolonia (Italia) 1-3 Aston Villa

19 de marzo de 2026 - Octavos de final vuelta: Aston Villa 2-0 Lille (Francia)

12 de marzo de 2026 - Octavos de final ida: Lille (Francia) 0-1 Aston Villa

29 de enero de 2026- Fecha 8 fase de grupos: Aston Villa 3-2 Salzburgo (Austria)

22 de enero de 2026 - Fecha 7 fase de grupos: Fenerbahçe (Turquía) 0-1 Aston Villa

11 de diciembre de 2025 - Fecha 6 fase de grupos: Basilea 1-2 Aston Villa (Inglaterra)

27 de noviembre de 2025 - Fecha 5 fase de grupos: Aston Villa 2-1 Young Boys (Suiza)

6 de noviembre de 2025 - Fecha 4 fase de grupos: Aston Villa 2-0 Maccabi Tel Aviv

23 de octubre de 2025 - Fecha 3 fase de grupos: G.A Eagles (Países Bajos) 2-1 Aston Villa

2 de octubre de 2025 - Fecha 2 fase de grupos: Feyenoord (Países Bajos) 0-2 Aston Villa

25 de septiembre de 2025 - Fecha 1 fase de grupos: Aston Villa 1-0 (Bolonia)