El almacén Éxito de Cartagena reanudó la atención al público el miércoles 25 de noviembre, luego de un intento de robo a un carro de valores que se convirtio en secuestro (Óscar Díaz/El Universal/Colprensa)

Guardar

Los informes elaborados por las autoridades tras el intento de robo a un carro de valores en Cartagena, que derivó en una toma de rehenes de más de 17 horas, mencionan a Brinks Colombia como la compañía propietaria del vehículo que debía recoger el dinero de un almacén Éxito del barrio La Castellana.

La investigación busca establecer cómo los asaltantes conocían la rutina y el recorrido del carro de valores. También se revisan posibles conexiones con otros robos e intentos de atraco contra vehículos de transporte de dinero en la región Caribe.

PUBLICIDAD

Los delincuentes llegaron 20 minutos después del retiro del dinero

El vehículo de Brinks solía llegar hacia las 8:00 a. m. al supermercado para recoger el recaudo de las ventas del día anterior. Los asaltantes habrían llegado unos 20 minutos después de que el carro retiró el dinero. Ante esa situación, habrían cambiado el plan y tomaron rehenes dentro del establecimiento.

Las autoridades capturaron a Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, quienes no aceptaron los cargos durante las audiencias judiciales.

Brinks abrió una revisión sobre la información que conocían los implicados

La firma revisa la información sobre los movimientos del vehículo que retiró el dinero minutos antes de la toma de rehenes en La Castellana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un vocero de Brinks Colombia, conversó con El Tiempo e informó que la compañía inició una indagación interna para determinar cómo se obtuvo información sobre el movimiento de su vehículo. “Ya estamos realizando el levantamiento de información sobre los hechos, por el momento es información con reserva”, afirmó.

PUBLICIDAD

La verificación también incluye si alguno de los involucrados tuvo vínculos directos o indirectos con la compañía.

Las autoridades indagan el papel de los dos capturados y de Jailer Humberto Muñetón Zapata, que murió durante el procedimiento de rescate.

La familia de Muñetón Zapata espera el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para establecer las circunstancias de su muerte. Sus allegados sostienen que era uno de los rehenes.

La toma de rehenes en el Éxito de Cartagena que terminó con 87 personas liberadas, dos capturados y un hombre muerto

La toma de rehenes ocurrió en el supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena, después de un presunto intento de robo a un vehículo transportador de valores. La crisis comenzó el 24 de noviembre y se extendió durante cerca de 17 horas, hasta la intervención de la Policía Nacional, el Ejército y unidades especializadas durante la madrugada del 25 de noviembre.

PUBLICIDAD

Así ingresaron los hombres armados al Éxito de Cartagena durante el secuestro del 24 de noviembre (captura de video Noticias Caracol)

El operativo permitió liberar a 87 personas: 11 salieron durante las negociaciones y 76 fueron rescatadas en el ingreso final. Hubo negociaciones, liberaciones parciales, exigencias económicas, amenazas y un despliegue de seguridad que afectó la movilidad en la zona.

La Fiscalía acusó a Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón por secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo. Ambos rechazaron los cargos. Según la investigación, los responsables exigieron $7.000 millones, dos camionetas blindadas y el despeje de la vía entre Cartagena y Barranquilla, además de amenazar a los rehenes y utilizar objetos que aparentaban ser explosivos.

Las autoridades incautaron armas traumáticas y de balines, cuya capacidad y posible modificación todavía deben establecerse.

El operativo dejó muerto a Jailer Humberto Muñetón Zapata, señalado por las autoridades como posible integrante del grupo, aunque su familia cuestionó esa versión y pidió investigar las circunstancias del fallecimiento. También resultó herido el comandante del equipo de asalto.

PUBLICIDAD

Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44, son los dos hombres que la Policía reportó como capturados por el secuestro en el almacén Éxito (AFP)

Persisten contradicciones sobre el número de atacantes: las primeras versiones hablaron de hasta cinco, mientras que la Fiscalía vinculó a dos detenidos y a un tercer hombre muerto. La posible participación de un cuarto integrante y la eventual fuga de otro sospechoso continúan bajo investigación.

La causa penal seguirá con nuevas audiencias, el análisis de las armas, las pruebas forenses sobre la muerte de Muñetón Zapata y la revisión de los videos de seguridad. La Fiscalía también deberá determinar si la toma surgió como reacción a la llegada de la Policía, si existió apoyo externo y cuántas personas participaron en el plan.

PUBLICIDAD