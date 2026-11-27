La programación se dio a conocer el jueves 26 de noviembre, con la presencia de la gobernadora de Guanajuato (Composición: Redes sociales)

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La Feria Estatal de León 2027 presentó su cartelera oficial con siete conciertos sin costo adicional al boleto de entrada, encabezados por Los Tigres del Norte, Molotov y Kenia Os. La fiesta se realizará del 8 de enero al 4 de febrero de 2027, con un acceso general de 15 pesos, el mismo precio de la edición anterior.

La programación se dio a conocer el jueves 26 de noviembre, con la presencia de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos. Los siete espectáculos gratuitos, llamados Conciertos de la Gente, están financiados por el Gobierno del Estado para que, según explicó la mandataria, “las posibilidades económicas no sean una limitante” para disfrutar de artistas de talla nacional e internacional.

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Un video registra pantallas en un escenario techado que proyectan gráficos con la imagen institucional y leyendas de la Feria Estatal de León, incluyendo la frase «La Fiesta de México». En la parte superior de la imagen se observa el texto superpuesto «¡Estamos listos!» acompañado de un emoticón de león.

Conciertos de la Gente: programación gratuita

Estas son las fechas confirmadas para los espectáculos sin costo adicional al boleto de entrada:

9 de enero: Kenia Os

19 de enero: Molotov

20 de enero: La Arrolladora Banda El Limón

26 de enero: Water Castle, con 3BallMTY, Don Diablo, Galantis y Nervo

27 de enero: Carlos Rivera

2 de febrero: Los Tigres del Norte

Fecha por confirmar: artista sorpresa

Hasta el cierre de esta nota, la organización no había detallado los horarios de las presentaciones ni la mecánica para acceder a los espectáculos gratuitos.

Los cuatro integrantes de la banda mexicana Molotov posan en una fotografía en blanco y negro que incluye el nombre del grupo escrito en letras rojas. (Captura de Pantalla/Redes Sociales)

Cartelera con costo en el Foro Mazda

La feria también incluirá doce presentaciones con boleto independiente en el Foro Mazda:

15 de enero: Matute

16 de enero: Cristian Castro

17 de enero: Lara Campos

17 de enero (noche): La Adictiva

21 de enero: HaAsh

22 de enero: Los Caligaris, Maldita Vecindad y Los Estrambóticos

23 de enero: Pepe Aguilar

24 de enero: Grupo Pesado y Pócima Norteña

28 de enero: artista sorpresa

29 de enero: Fobia

30 de enero: Grupo Firme

El cantante Cristian Castro posa con un traje negro de saco cruzado y una flor roja antes de su presentación en la gala de los premios Latin Grammy 2026.

La venta de boletos para estos espectáculos comenzó el 1 de diciembre de 2026 a través de la plataforma Tickettap, con precios que dependerán de cada artista y localidad.

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Un cartel anuncia la programación musical y el calendario de presentaciones para la Feria de León 2027. (Feria de León 2027)

Cartelera del Palenque

Aparte del Foro Mazda, la feria cuenta con una cartelera propia en el Palenque, presentada desde inicios de noviembre, con las siguientes figuras:

Alejandro Fernández

Julión Álvarez

Carín León

Yuridia

Gloria Trevi

Banda MS

Edén Muñoz

Emmanuel y Mijares

Yuri y Lucero

La venta de boletos para el Palenque inició el 17 de noviembre a través de Tickettap y en puntos de venta física.

06/03/2023 El cantante mexicano Alejandro Fernández SOCIEDAD MÚSICA EN GRANDE

Actividades familiares

Además de los conciertos, la Feria de León 2027 contempla espectáculos sin costo adicional como la experiencia inmersiva de Disney y Pixar en el Domo de la Feria, que reunirá nueve mundos inspirados en películas como Toy Story, Coco y Up: una aventura de altura. También se presentarán el patinaje sobre hielo Mythos, de Illusion On Ice, y el Circo Roberts con su producción Back to Back.

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Economía regional

El Gobierno de Guanajuato destinará 32.5 millones de pesos al Pabellón de la Gente, con la participación de más de 1,500 expositores con el distintivo Marca Guanajuato. La feria también albergará el Festival de las Naciones, con representantes de 10 comunidades extranjeras, y el espacio gastronómico Guanajuato Sí Sabe, con 24 cocineras y cocineros tradicionales de 19 municipios.

Como respaldo al campo guanajuatense, el Gobierno Estatal aportará tres millones de pesos para fortalecer la Expo Ganadera León 2027. La feria contará además con juegos mecánicos y más de 900 espacios comerciales durante los 28 días que dura el evento.

Kenia Os, de YouTube al pop mexicano

Su trayectoria discográfica suma cuatro álbumes de estudio: Cambios de Luna y K23 (2022), Pink Aura (2024) y K de Karma, lanzado el 19 de marzo de 2026 con una listening party ante 20 mil asistentes en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. (RS)

Kenia Os, quien abre la serie de espectáculos gratuitos el 9 de enero, nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1999. La artista inició su carrera como creadora de contenido en YouTube antes de volcarse de lleno a la música bajo el sello Lizos Music.

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Su trayectoria discográfica suma cuatro álbumes de estudio: Cambios de Luna y K23 (2022), Pink Aura (2024) y K de Karma, lanzado el 19 de marzo de 2026 con una listening party ante 20 mil asistentes en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

En plataformas digitales, Kenia Os acumula más de 3,860 millones de reproducciones en Spotify, con “Malas decisiones” como su tema más escuchado. Su gira actual, el K de Karma Tour, la llevó a congregar a más de 45 mil personas en un concierto gratuito en Playa del Carmen el pasado 28 de julio.

Molotov, tres décadas de rock en español

Molotov, que se presentará el 19 de enero, es una banda formada en la Ciudad de México en 1995 por Tito Fuentes, Micky Huidobro, Randy Ebright y Paco Ayala. El grupo debutó en 1997 con el álbum ¿Dónde jugarán las niñas?, censurado en varias tiendas por su portada y letras, y ha vendido más de cuatro millones de copias de sus discos a lo largo de su carrera.

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La banda de rock se formó en 1995. Foto: Facebook @Molotov Oficial

Entre sus temas más reconocidos figuran “Gimme tha Power”, “Frijolero” (ganador del Grammy Latino al Mejor Video Musical) y “Voto Latino”. En 2014 obtuvieron el Grammy Latino al Mejor Álbum de Rock con Agua Maldita.

La Arrolladora Banda El Limón, institución de la banda sinaloense

La Arrolladora Banda El Limón, programada para el 20 de enero, es una agrupación de banda sinaloense fundada en 1997 por René Camacho tras su separación de Salvador Lizárraga. Con más de dos décadas de trayectoria y más de 20 integrantes, La Arrolladora ha lanzado más de 23 álbumes, entre ellos éxitos como “Te comparto” y “Cedí”, y ha recibido premios Billboard de la Música Latina y Lo Nuestro.

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La Arrolladora Banda El Limón anuncia su regreso a la Arena CDMX con un esperado concierto el 23 de octubre de 2026

Water Castle, una noche de música electrónica internacional

El 26 de enero, el Foro de la Gente recibirá el festival Water Castle, con las presentaciones de 3BallMTY, Don Diablo, Galantis y Nervo en un mismo escenario, dentro de la noche dedicada a este género dentro de la programación gratuita.

Carlos Rivera, del reality show al teatro musical

Carlos Rivera, quien se presentará el 27 de enero, es cantante y actor nacido en Huamantla, Tlaxcala, en 1986. Saltó a la fama en 2004 al ganar la tercera generación del reality show La Academia y firmó contrato con Sony Music un año después.

El cantante mexicano Carlos Rivera posa con una prenda negra sin mangas frente a un fondo neutro. (@carlosrivera)

Su carrera combina la música con el teatro musical: en 2011 se convirtió en el primer artista mexicano en protagonizar el papel de Simba en El Rey León fuera de México, en el Teatro Lope de Vega de Madrid. En 2024 celebró sus primeros 20 años de trayectoria con un concierto en la Arena Ciudad de México.

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Los Tigres del Norte, medio siglo de música norteña

Los Tigres del Norte, encargados de cerrar el ciclo gratuito el 2 de febrero, es una agrupación fundada en 1968 en Mocorito, Sinaloa, por los hermanos Jorge, Raúl y Hernán Hernández, junto a su primo Óscar Lara. El grupo se asentó en San José, California, donde grabó sus primeros sencillos.

Sheinbaum publicó el mensaje “Muy contenta de recibir a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional” tras el encuentro. Crédito: X/@Claudiashein

Los Tigres del Norte han grabado más de 80 álbumes con alrededor de 750 canciones y han vendido más de 40 millones de copias, con 140 discos de platino y uno de diamante. La agrupación acumula 12 premios Grammy, entre gramófonos tradicionales y latinos, el primero obtenido en 1988 por Gracias América... sin fronteras*.

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Conocidos por popularizar el narcocorrido como subgénero musical con temas como “Contrabando y traición” y “La jaula de oro”, el grupo ha señalado en distintas ocasiones que su música narra historias cotidianas sin glorificar al narcotráfico. En 1993 reunieron a más de 200 mil personas en un concierto en la Arena Deportiva de Los Ángeles.