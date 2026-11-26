El telescopio espacial Hubble observó un denso campo de estrellas en la Vía Láctea como preparación para el telescopio Nancy Grace Roman. (NASA)

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El Hubble observó un denso campo de estrellas de la Vía Láctea para preparar las futuras mediciones del telescopio Nancy Grace Roman, que buscará planetas fuera del Sistema Solar, agujeros negros y estrellas de neutrones en una de las regiones más pobladas de la galaxia. La campaña se concentró en el bulbo galáctico, la concentración esférica de astros que rodea el centro del disco, según la NASA.

El bulbo contiene casi una cuarta parte de la masa estelar de la Vía Láctea y su cercanía permite estudiar sus estrellas individuales con un detalle que no es posible alcanzar en otras galaxias. Aunque los bulbos de sistemas lejanos pueden observarse como un resplandor, la distancia y la concentración de cuerpos impiden distinguir cada estrella por separado.

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Las mediciones aportarán referencias para investigar cómo se formaron, evolucionaron e interactuaron las galaxias durante miles de millones de años. También permitirán identificar posibles exoplanetas y comprender mejor las condiciones del entorno galáctico.

El bulbo galáctico como mapa previo para Roman

Hubble registró el área en el extremo rojo de la luz visible y en longitudes de onda del infrarrojo cercano, dos franjas que se superponen con la sensibilidad prevista para Roman. El primero observa principalmente en ultravioleta, luz visible e infrarrojo cercano, mientras que el nuevo observatorio reunirá datos en infrarrojo cercano y en parte del espectro visible.

La alta resolución de Hubble permite medir el brillo, la edad, la composición y el movimiento de las estrellas a lo largo del tiempo. Esa información puede ayudar a localizar agujeros negros o materia oscura, además de aportar datos sobre la evolución de la galaxia.

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En esta imagen del Telescopio Espacial Hubble de la NASA, se observa un denso campo estelar interrumpido por una zona oscura del cielo (NASA)

Una parte central de la misión de Roman será detectar exoplanetas mediante eventos de microlente gravitacional. El fenómeno ocurre cuando la masa de un objeto cercano amplifica y distorsiona la luz procedente de otro más distante que se encuentra alineado detrás de él.

La deformación de esa luz puede revelar características de la estrella situada en primer plano y de los planetas que la orbitan. Las observaciones actuales establecerán las propiedades de las estrellas antes de que ocurra el evento; meses o años después, los astrónomos podrán comparar esos registros con los datos que Roman obtenga durante la microlente.

Estos efectos actúan a la escala de estrellas y planetas, a diferencia de las lentes gravitacionales mayores producidas alrededor de galaxias y cúmulos de galaxias. La comparación entre ambas campañas busca facilitar la interpretación de las detecciones en una zona donde la cantidad de astros superpuestos dificulta el análisis.

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Según informan desde la NASA, el telescopio ya había examinado el bulbo central en varias oportunidades mediante programas de archivo. El WFC3 Galactic Bulge Treasury Program utilizó la Cámara de Campo Amplio 3 para estudiar el brillo, las posiciones precisas y los movimientos de las estrellas en esta parte congestionada de la galaxia.

La búsqueda Sagittarius Window Eclipsing Extrasolar Planet Search, conocida como SWEEPS, empleó la Cámara Avanzada para Estudios y analizó 180.000 estrellas del bulbo galáctico. Las nuevas imágenes corresponden al programa de observación 17776, dirigido por S. Terry, y amplían el registro de mediciones estelares de alta precisión reunido por Hubble.

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