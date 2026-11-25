Las cámaras cuentan con cubiertas aislantes para proteger los instrumentos del frío extremo de Titán, donde la temperatura alcanza los 180 grados bajo cero. (NASA)

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La misión Dragonfly de la NASA ya incorporó DragonCam, un sistema de siete cámaras que permitirá fotografiar y estudiar la superficie de Titán, la luna más grande de Saturno. Las cámaras se usarán durante los vuelos y cuando la nave esté en tierra.

Los equipos llegaron al Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, en Laurel, Maryland, donde se arma Dragonfly. La nave tiene rotores, similares a los de un helicóptero, y un tamaño comparable al de un automóvil.

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Las siete cámaras fueron diseñadas y fabricadas por Malin Space Science Systems. A mediados de noviembre, ya estaban dentro de cubiertas aislantes luego de las pruebas y de su instalación en Dragonfly. Cada cámara mirará Titán a través de una ventana ubicada en una estructura de espuma. Esa protección busca cuidar los instrumentos y el interior de la nave del frío extremo de la luna, donde la temperatura puede llegar a -180 ℃ (-290 ℉).

Una cámara microscópica examinará detalles de granos de arena de un milímetro en el punto de perforación de la herramienta DrACO. (NASA)

Las luces LED ayudarán a analizar el suelo de Titán

DragonCam incluye luces LED que pueden iluminar desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. El Laboratorio de Física Aplicada construyó este sistema de iluminación. Las luces permitirán conocer el color de los materiales que Dragonfly recoja y ayudarán a los científicos a entender de qué están compuestos.

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La noche en Titán dura casi ocho días terrestres. Durante ese período, la luz ultravioleta podría ayudar a detectar moléculas orgánicas, es decir, sustancias formadas principalmente por carbono, que brillan bajo ese tipo de iluminación. Las luces LED también permitirán obtener imágenes del terreno con colores parecidos a los que vería una persona.

“Una de las cosas más emocionantes de Dragonfly es que podremos ver Titán desde perspectivas nunca antes vistas”, afirmó Elizabeth Turtle, investigadora principal de la misión en el Laboratorio de Física Aplicada. Según explicó, las cámaras mostrarán el paisaje desde el suelo y durante el vuelo, y darán información sobre los procesos que formaron esa luna.

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“Que estas cámaras se integren al módulo de aterrizaje Dragonfly es un hito emocionante que nos acerca un paso más a esta exploración sin precedentes”, agregó Turtle.

Las cámaras delanteras mostrarán el terreno en tres dimensiones

Dragonfly también tiene dos cámaras de navegación, fabricadas por Malin Space Science Systems e instaladas durante el verano. El sistema científico incluye dos cámaras en la parte delantera: una de gran angular, llamada WAC, y otra de ángulo medio, conocida como MAC.

El lanzamiento de la nave Dragonfly está previsto para julio de 2028 y su llegada a Titán se proyecta para finales de 2034. (NASA vía AP)

La cámara WAC frontal abarcará un campo de visión de 90 grados. La MAC observará parte de la misma zona, pero con mayor detalle. Juntas, las dos imágenes permitirán crear una vista en tres dimensiones del área que está frente a la nave. Otras dos cámaras WAC, ubicadas a los costados, servirán para formar imágenes panorámicas del lugar.

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“Ahora que las tenemos a bordo de la nave espacial Dragonfly, tomando imágenes, es mucho más fácil imaginar cómo funcionarán en Titán”, dijo Michael Ravine, responsable del desarrollo de DragonCam y coinvestigador de la misión en Malin Space Science Systems. “Serán nuestros ojos para ver y explorar este nuevo mundo”.

Las cámaras también servirán para elegir sitios seguros de aterrizaje

Dos cámaras anecoicas apuntarán hacia abajo para observar el suelo debajo de Dragonfly. Sus imágenes ayudarán al equipo de la misión a decidir si un lugar es seguro para aterrizar y para usar la herramienta que tomará muestras, además del sismómetro, un instrumento que mide los movimientos del suelo.

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Esa herramienta se llama DrACO, sigla de Perforación para la Adquisición de Compuestos Orgánicos Complejos. Una cámara microscópica de alta resolución, enfocada en el punto donde DrACO perforará, mostrará detalles de granos de arena de cerca de un milímetro que estén alrededor del área de muestreo.

“DragonCam nos proporcionará un contexto fundamental para las muestras recolectadas por DrACO”, señaló Carolyn Ernst, científica a cargo del instrumento en el Laboratorio de Física Aplicada. La misión recogerá materiales en distintos lugares de Titán. Las imágenes permitirán relacionar cada muestra con el paisaje donde fue tomada y conocer mejor la historia geológica de la luna.

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En los próximos meses se entregarán los demás instrumentos de Dragonfly. Entre ellos están DraGNS, que analizará rayos gamma y neutrones; DraGMet, destinado a estudiar el suelo y el clima; DraMS, un instrumento que identifica sustancias a partir de su masa; y DrACO.

Después de su llegada, estos equipos serán instalados y probados. El lanzamiento de Dragonfly está previsto para julio de 2028. La nave debería llegar a Titán a finales de 2034.