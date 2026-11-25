La NASA detectó en Daedalia Planum filas curvas de rocas claras, un patrón marciano de 5 por 15 kilómetros sin explicación definitiva (NASA)

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Desde la órbita, una porción de la superficie marciana parece reproducir las curvas de una huella dactilar. La imagen muestra rocas claras agrupadas en filas que rodean cráteres y accidentes del terreno en trayectorias arqueadas.

La NASA identificó este inusual ordenamiento en Daedalia Planum, una meseta de las tierras altas de la región volcánica de Tharsis, en Marte, y los científicos todavía desconocen qué proceso lo produjo.

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El hallazgo sobresale por contraste con el aspecto habitual del planeta rojo. Marte alberga bloques aislados, capas sedimentarias, formaciones erosionadas, piedras con vetas y superficies de aspecto escamoso.

Una infografía de Infobae detalla el patrón de hileras de rocas registrado por la NASA en Daedalia Planum, Marte, y resume las hipótesis geológicas sobre su formación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada misión espacial sumó imágenes de minerales y estructuras con formas que desafían las expectativas. Sin embargo, en este caso la singularidad no está en el aspecto de una roca individual, sino en la disposición colectiva de miles de fragmentos sobre una vasta extensión.

Las franjas cubren una superficie aproximada de 5 por 15 kilómetros. Entre una línea y otra hay distancias de apenas 5 a 10 metros. Ese diseño mantiene curvas suaves y acompaña la topografía local, una característica que aleja la imagen de un depósito azaroso. “Las rocas brillantes están dispuestas en largas hileras curvas separadas por entre 5 y 10 metros (16 y 33 pies), creando un patrón que se asemeja a una huella dactilar”, escribió el científico planetario Paul Geissler, del Servicio Geológico de Estados Unidos, en octubre de 2024.

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La observación abre una pregunta central para la geología marciana: qué fuerza ordenó materiales de distinto tamaño con tal regularidad. Las explicaciones disponibles remiten a procesos físicos conocidos en la Tierra, aunque ninguna cuenta todavía con pruebas directas en este sector de Marte. Los especialistas consideran dos hipótesis principales. Una se vincula con ciclos de congelación y deshielo; la otra, con vibraciones sísmicas que separan partículas y piedras según su tamaño.

La cámara HiRISE mostró un relieve inesperado

Daedalia Planum forma parte del entorno de Tharsis, una de las regiones volcánicas más grandes del sistema solar. La zona se ubica a unos 5.455 metros de altitud marciana y presenta un paisaje marcado por antiguos flujos de lava, fracturas y elevaciones asociadas a la actividad volcánica del planeta. A simple vista, esa geografía parecía homogénea en los registros orbitales obtenidos en 2002.

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Las imágenes de alta resolución de agosto de 2024 revelaron un relieve de Marte que las observaciones orbitales de 2002 no distinguían (NASA)

La situación cambió en agosto de 2024, cuando la cámara HiRISE, instalada en el Orbitador de Reconocimiento de Marte, de la NASA, tomó nuevas vistas de alta resolución. El instrumento permitió distinguir detalles del suelo que las tomas previas no resolvían y dejó al descubierto las secuencias de rocas claras. El patrón no apareció como una figura aislada ni como una pequeña anomalía visual: se extiende por kilómetros y se adapta a cráteres y relieves cercanos.

HiRISE, sigla en inglés de Experimento Científico de Imágenes de Alta Resolución, registra la superficie desde la órbita con una definición suficiente para examinar objetos de escala reducida y seleccionar lugares de interés científico. Sus fotografías constituyen una herramienta para estudiar depósitos minerales, dunas, huellas de procesos hídricos y modificaciones del terreno. En Daedalia Planum, la cámara aportó un nivel de detalle que cambió la lectura de una región antes considerada poco llamativa.

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La novedad también ilustra un límite frecuente en la investigación planetaria. Las imágenes orbitales permiten identificar formas, colores, pendientes y relaciones espaciales, pero no reemplazan el examen directo de la composición de las rocas ni de los sedimentos que las rodean. Por ahora, ningún vehículo explorador analizó este campo de hileras sobre el terreno. Esa ausencia impide conocer el tamaño preciso de los fragmentos, su origen mineralógico y la estructura del material fino situado entre las bandas.

Los investigadores deben reconstruir el pasado del área a partir de señales visibles desde cientos de kilómetros de distancia. El color claro puede responder a diferencias de composición, a la exposición de superficies menos alteradas o a la presencia de polvo y materiales distintos del sustrato oscuro. La geometría de las líneas suma otro desafío, porque exige un mecanismo capaz de desplazar o concentrar rocas sin borrar el relieve que las acompaña.

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El contexto de Tharsis añade interés a la discusión. La provincia concentra algunos de los mayores volcanes conocidos y conserva señales de una larga historia geológica. Aun así, la mera presencia de volcanes no explica el patrón. Las filas no se asemejan a una acumulación común de escombros. Su distribución regular apunta a procesos posteriores que actuaron sobre materiales ya depositados.

El hielo y los sismos ofrecen hipótesis, pero ninguna explica todavía todas las filas

Un estudio directo sobre el terreno permitiría medir las rocas y analizar el suelo, datos necesarios para resolver el origen de las filas - NASA

Una primera posibilidad surge de un fenómeno terrestre conocido como suelo ordenado o suelo con patrones. En regiones frías, el agua del subsuelo se congela, se expande y empuja gradualmente las partículas. Cuando el hielo se derrite, el material vuelve a acomodarse. La repetición de esos ciclos puede separar piedras grandes de sedimentos finos y producir círculos, polígonos, bandas o franjas.

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En la Tierra, estas figuras aparecen con frecuencia en paisajes de montaña o en áreas cercanas a zonas polares. No requieren intervención humana: resultan de cambios térmicos repetidos, de la humedad disponible y de la respuesta mecánica del suelo. El efecto puede clasificar materiales durante períodos prolongados hasta que las piedras grandes quedan concentradas en bordes o líneas visibles.

La altitud de Daedalia Planum permite considerar esa explicación. A 5.455 metros, las temperaturas pudieron favorecer episodios de hielo en distintos momentos de la historia marciana. Sin embargo, la ubicación próxima al ecuador y las actuales condiciones atmosféricas del planeta obligan a la cautela. Los científicos no saben si el área contó con suficiente agua, variaciones térmicas adecuadas y ciclos repetidos de congelación y deshielo como para formar bandas de esta escala.

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La geología de Tharsis conserva señales de volcanismo, fracturas y flujos antiguos que ayudan a reconstruir el pasado de Marte - NASA

La segunda hipótesis se apoya en un mecanismo de clasificación por vibración conocido como efecto de la nuez de Brasil. Cuando un recipiente contiene partículas de tamaños diversos y recibe sacudidas, los granos pequeños caen hacia huecos inferiores. Los elementos grandes, en cambio, tienden a ascender hacia la superficie. El mismo principio puede afectar un suelo rocoso sometido a movimientos sísmicos.

Marte registra actividad sísmica. Las mediciones de misiones recientes confirmaron que el planeta experimenta temblores, aunque su dinámica interna y su frecuencia difieren de las terrestres. Las vibraciones pueden fracturar materiales, modificar pendientes o redistribuir sedimentos. La cuestión pendiente consiste en determinar si esos movimientos alcanzaron la intensidad y repetición necesarias para ordenar rocas a lo largo de varios kilómetros.

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Además, la hipótesis sísmica debe resolver un problema geométrico. El efecto de la nuez de Brasil explica una separación vertical o por tamaño, pero las hileras curvas demandan una combinación adicional de pendiente, relieve, tamaño de grano y dirección de las vibraciones. Los cráteres y accidentes del terreno pudieron actuar como guías para el desplazamiento de los materiales. A falta de datos directos, esa posibilidad permanece abierta.

Una formación de rocas rugosas y blanquecinas reposa sobre un suelo cubierto de sedimentos finos y polvo. (NASA/JPL-Caltech/ASU)

Las dos propuestas incluso podrían haber actuado en etapas diferentes. Un proceso pudo separar los materiales y otro consolidar las franjas con el paso del tiempo. También existen alternativas aún no identificadas, ligadas a la interacción entre el polvo, el viento, la gravedad y las variaciones climáticas de Marte. El patrón descubierto no permite elegir una explicación única.

Las próximas observaciones orbitales podrán comparar Daedalia Planum con otros sectores de Tharsis y buscar estructuras similares bajo distintas condiciones geológicas.

Un futuro estudio in situ ofrecería una respuesta más sólida, ya que permitiría medir las rocas, examinar el suelo entre las líneas y fechar los materiales. Hasta entonces, estas bandas curvas conservan un valor particular: muestran que una región que parecía uniforme puede contener indicios decisivos sobre los procesos que modelaron Marte.