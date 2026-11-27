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Paola Rojas envió un mensaje de respaldo a Ximena Santaolalla después de que la escritora señalara a su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, por presunto abuso sexual durante su infancia. La periodista pidió leer la entrevista de la autora con El País y cuestionó las críticas hacia quienes denuncian años después.

En un video difundido en Instagram, Rojas sostuvo que la decisión de hablar públicamente puede alentar a otras sobrevivientes a romper el silencio.

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“No importa cuánto tiempo se tardó en denunciar, importa que hoy tiene el suficiente músculo en el alma como para romper el silencio”, expresó.

Santaolalla declaró a El País que habría sufrido agresiones sexuales durante al menos nueve años, desde los 5 hasta los 14 años.

Paola Rojas cuestiona críticas contra Ximena Santaolalla por denunciar años después

La comunicadora abrió su mensaje al recomendar la entrevista que Santaolalla concedió al diario español. En su intervención, describió el relato de la escritora como doloroso y centró su postura en la solidaridad con ella.

“Mucha solidaridad y cercanía con Ximena, solidaridad a la que me sumo con mi respaldo total, con mi abrazo solidario, con mi cariño como mujer y con mi reconocimiento a su valentía”, dijo Rojas.

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La periodista también se refirió a las reacciones que surgieron después de que la autora hizo públicos los señalamientos. Rojas cuestionó a quienes reprocharon a Santaolalla haber esperado años para hablar de los hechos que denuncia.

“Pero veo también entre las reacciones a muchas personas juzgándola por haberse tardado tanto”, señaló. “Como si no supieran que hay un sistema que cobija a los agresores con su silencio, con su impunidad”.

Rojas sostuvo que las víctimas de violencia sexual suelen enfrentar cuestionamientos cuando denuncian. En su mensaje, planteó que esa respuesta social forma parte de los factores que dificultan hablar de agresiones ocurridas durante la niñez.

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“Como si no supieran que justamente en un país donde el machismo está tan arraigado, las mujeres que se atreven a denunciar la violencia terminan siendo revictimizadas”, expresó la periodista.

La escritora identifica a Francisco Aguirre Gómez como su presunto agresor

Ximena Santaolalla explicó a El País que decidió señalar públicamente a Francisco Aguirre Gómez por la preocupación de que el empresario continuara cerca de menores de edad. La autora relató que los hechos habrían ocurrido entre 1988 y 1997, en el domicilio familiar y durante viajes.

“Decidí hacer público su nombre, porque el silencio sí genera impunidad”, afirmó Santaolalla al diario español, según el despacho de EFE publicado por Infobae.

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La escritora también ha abordado las secuelas de la violencia sexual infantil en Un jardín al fondo de la noche, su novela publicada en 2025. La obra cuenta la historia de una niña que enfrenta abuso dentro de su familia y las consecuencias que ese hecho deja en su vida adulta.

En su video, Paola Rojas retomó la razón expuesta por Santaolalla para dar a conocer la identidad de quien señala. “Lo denuncia con nombre y apellido para evitar que afecte a otros niños, para evitar que siga abusando de otros menores”, afirmó.

La conductora señaló que el silencio puede favorecer la impunidad de personas acusadas de abusar de menores, en particular cuando ocupan posiciones de poder. “El silencio es lo que permite que persistan este tipo de abusos”, dijo.

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Grupo Radio Centro informó que Aguirre dejó su cargo el 18 de noviembre

Grupo Radio Centro difundió un comunicado el 25 de noviembre en el que informó que Francisco Aguirre Gómez renunció a la Presidencia de su Consejo de Administración el 18 de noviembre de 2026. La empresa señaló que ya no ocupa ningún cargo directivo.

La compañía expresó solidaridad con las personas que han sufrido violencia y abuso sexual. También indicó que no emitiría comentarios sobre las acusaciones específicas, al considerarlas parte de la vida personal del empresario.

“El Lic. Francisco Aguirre Gómez renunció a la Presidencia del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro el pasado 18 de noviembre de 2026, y no ocupa cargo directivo alguno”, informó la empresa.

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Hasta el 26 de noviembre, Francisco Aguirre Gómez no se había pronunciado públicamente sobre los señalamientos de Santaolalla, según la información publicada por Infobae.

Rojas cerró su mensaje con un llamado a acompañar a quienes deciden denunciar. “Espero que esta valentía enorme de Ximena y esta decisión suya de hacerlo público con todas sus consecuencias anime a otras víctimas a denunciar”, dijo.