Un papel pintado prácticamente invendible permaneció años olvidado en un garaje, más tarde se convirtió en el embalaje más utilizado del mundo

Alfred Fielding y Marc Chavannes crearon el bubble wrap para atraer a las nuevas generaciones que buscaban tendencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sirve como protector de objetos frágiles en mudanzas o envíos, pero también de desestresante. ¿Quién no ha explotado burbujas de aire pequeñas cuando quería liberar tensión? El papel de burbujas es hoy muy conocido en todas las casas y ahora más que nunca cuando se hacen envíos mundialmente cada minuto, pero hubo un tiempo en el que no lo era tanto.

El plástico de burbujas nació en 1957 como un intento fallido de papel pintado. Sus creadores, los ingenieros estadounidenses Alfred Fielding y Marc Chavannes, buscaban un revestimiento de pared texturizado capaz de atraer a los jóvenes con nuevas tendencias, ávidos de diseños poco convencionales. En color no inventaron nada pero en textura lo lograron.

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Para fabricarlo, los dos ingenieros sellaron dos cortinas de ducha de plástico mediante calor y lograron atrapar pequeñas bolsas de aire entre ambas capas, lo que dio como resultado una superficie con relieve regular. El proceso técnico funcionó a la perfección, ya que habían desarrollado un método de formación de burbujas al vacío entre láminas de plástico. El problema llegó en la fase de introducirlo al mercado. Los diseñadores de interiores de la época rechazaron el producto y los consumidores tampoco mostraron interés. Y el papel pintado de burbujas nunca llegó a colgarse en las paredes.

El éxito tardó en llegar: fracasos antes de despegar

Fielding y Chavannes no abandonaron el proyecto tras el primer tropiezo. Intentaron reconvertirlo en aislante térmico para invernaderos agrícolas, dado que la capa de aire atrapada ofrecía cierta capacidad de retención de calor. La propuesta despertó algo de interés inicial entre productores agrícolas, pero tampoco se consolidó como negocio viable.

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Papel pintado de burbujas de aire en una habitación infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1960, Fielding y Chavannes fundaron Sealed Air Corporation en Nueva Jersey para dar estructura comercial a su creación, entonces registrada bajo el nombre “Air Cap”, según cuesta Science Post. Llevaban ya tres años buscando una aplicación práctica para un material que, según reconstruyó Smithsonian Magazine, llegó a acumular más de 400 usos propuestos antes de encontrar el que lo haría masivo.

Cómo se llegó a la conclusión de que el papel de burbujas se podía utilizar

El punto de inflexión llegó gracias a un ordenador. El 5 de octubre de 1959, International Business Machines (IBM) anunció el lanzamiento de su computadora 1401, considerada la primera unidad central relativamente accesible y de uso empresarial extendido. La máquina era costosa y frágil, y su traslado planteaba un desafío. Los materiales disponibles entonces, como viruta de madera, papel triturado o espuma, no ofrecían una protección adecuada para un equipo de ese peso y sensibilidad.

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Una computadora IBM 1401 de la década de 1950 permanece protegida con plástico de burbujas dentro de un depósito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue entonces cuando un representante comercial de Sealed Air identificado como Frederick Bowers propuso algo que nadie había considerado hasta ese momento. Usar ese material rechazado durante tanto tiempo y con un uso al principio decorativo como papel pintado para envolver los equipos de IBM durante el transporte. Chad Stephens, vicepresidente de innovación de Sealed Air, describió la operación en declaraciones recogidas por Smithsonian Magazine: “Era la solución a los problemas de IBM; podían enviar sus computadoras sin daños”.

La compañía aceptó la propuesta y comenzó a utilizar el material, ya rebautizado como Bubble Wrap, para proteger sus equipos en tránsito. “Eso abrió la puerta para que muchas otras empresas comenzaran a usar Bubble Wrap”, agregó Stephens en la misma entrevista. A mediados de la década de 1960, el plástico de burbujas ya se había consolidado como estándar en la industria del envío, según registró la firma especializada Ernest Packaging Solutions. Reemplazó de forma progresiva a los materiales de relleno tradicionales en todo tipo de envíos frágiles.

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De un garaje de Nueva Jersey a los almacenes de todo el mundo

Con los años el papel de burbuja se ha convertido en un elemento fundamental en los envíos por sus características de absorción de impactos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sealed Air cosntruyó toda su identidad corporativa alrededor de un producto que había nacido con un propósito completamente distinto. La empresa, hoy presente en 122 países según sus propios registros, mantiene el mismo principio físico que Fielding y Chavannes desarrollaron en Nueva Jersey. Aire atrapado entre dos láminas de polietileno, capaz de deformarse ante un impacto y recuperar su forma después.

La computadora IBM 1401 dejó de fabricarse en 1971, apenas doce años después de haber sido el detonante que rescató al material del olvido. El plástico de burbujas, en cambio, nunca dejó de producirse: hoy protege desde componentes electrónicos hasta obras de arte, en un negocio que nadie previó cuando dos ingenieros intentaban, sin éxito, vender un papel pintado con relieve.

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