La Empresa Metro de Bogotá, la Financiera de Desarrollo Nacional y el banco alemán KfW firmaron una carta de intención para financiar los estudios de la Línea 4. (@MetroBogota/X)

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La Empresa Metro de Bogotá, la Financiera de Desarrollo Nacional y el banco alemán KfW firmaron en Cartagena una carta de intención para financiar los estudios de la futura Línea 4, un corredor preliminar sobre la Autopista Norte que aún deberá demostrar su viabilidad técnica, financiera y ambiental antes de avanzar hacia una eventual construcción.

La cooperación alemana aportará hasta 800.000 euros no reembolsables para la primera fase de estudios, prevista entre diciembre de 2026 y septiembre de 2027. El acuerdo se suscribió durante el Congreso Nacional de la Infraestructura 2026.

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La etapa inicial tendrá un presupuesto de hasta $8.453 millones. El monto incluirá la contribución alemana, hasta $2.011 millones del Patrimonio Autónomo de Preinversión de Infraestructura Colombia, administrado por la Financiera de Desarrollo Nacional, y hasta $4.745 millones que gestionaría la Empresa Metro de Bogotá.

“En el marco del Congreso Nacional de la Infraestructura 2026, la Empresa Metro de Bogotá, la @FDNcolombia y el Banco de Desarrollo Alemán @KfW, suscribieron una carta de intención para impulsar los estudios de factibilidad de la futura Línea 4 del Metro de Bogotá”, indicó la Empresa Metro de Bogotá en su cuenta de X.

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“Este memorando de entendimiento contempla un aporte no reembolsable de hasta 800.000 euros por parte de la cooperación alemana”, añadió la empresa.

Estudios iniciales sobre la Autopista Norte

El banco alemán KfW aportará hasta 800.000 euros no reembolsables para la fase inicial de análisis técnico del nuevo corredor. (@MetroBogota/X)

La Línea 4 se estudia para un corredor entre las calles 100 y 245 de la autopista Norte, en el norte de la capital. La alternativa busca atender desplazamientos de Suba y Usaquén, además de parte de los viajes que llegan desde municipios de la sabana.

Durante la primera fase se realizarán el prediseño y los análisis preliminares del corredor metroferroviario. Esos trabajos deberán precisar las condiciones del terreno, la demanda proyectada de pasajeros, los impactos prediales, sociales, ambientales y urbanísticos, así como las alternativas de construcción e integración con la red existente.

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“La calle 100 hasta la calle 236. Una línea a nivel no sería elevada, habría que subterranizar la línea después de la calle 100, en algún momento subterranizarla y continuar por el corredor que tiene Transmilenio”, dijo en rueda de prensa el gerente de la Empresa Metro José Leónidas Narváez.

El recorrido todavía no tiene trazado definitivo, estaciones definidas, predios identificados ni fecha de inicio de obras. Según Portafolio, la evaluación permitirá establecer qué alternativa resulta más conveniente, cuánto costaría construirla y operarla, y cuáles serían sus fuentes de financiación.

Una segunda fase profundizaría los estudios de ingeniería para obtener información técnica más precisa sobre las inversiones y condiciones requeridas. Solo con esos elementos podría abrirse una discusión sobre la cofinanciación de la obra con el Gobierno nacional.

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El trazado preliminar sobre la autopista Norte abarca el tramo entre las calles 100 y 245 para conectar Suba, Usaquén y municipios de la sabana. (@MetroBogota/X)

“Uno de los puntos que sí tenemos claro y que hemos hablado con la FDN es que es fundamental que en los estudios de factibilidad y prefactibilidad se solucione al detalle cómo va a operar Transmilenio en ese corredor mientras desarrollamos los trabajos”, añadió Narváez.

La estructuración integral de la línea está calculada en $71.000 millones. El Gobierno nacional, a través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura, ya garantizó el 50% de esos recursos, mientras que el Banco Mundial prevé un aporte no reembolsable de USD 1,9 millones.

José Leonidas Narváez, gerente general de la Empresa Metro de Bogotá, había señalado que el memorando permitiría contratar con la Financiera de Desarrollo Nacional la primera fase de prefactibilidad. Los estudios de factibilidad deberían concluir durante el primer trimestre de 2028.

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Cuatro líneas proyectadas para la red de Bogotá

La estructuración integral del proyecto requerirá 71.000 millones de pesos con aportes del Gobierno nacional y del Banco Mundial. (Enea Lebrun/Reuters)

La Línea 4 forma parte de la proyección de una red de cuatro líneas de metro para Bogotá hacia 2054. Narváez sostuvo que el respaldo de la banca internacional responde a la confianza en los sistemas metroferroviarios de la ciudad y al trabajo de más de 11 años entre la Empresa Metro de Bogotá y la Financiera de Desarrollo Nacional.

El gerente resumió la etapa actual de planificación: “Son los primeros pasos de estos proyectos que hemos aprendido que se deben planificar”.

La Primera Línea del Metro de Bogotá alcanzó el 85% de ejecución y mantiene la meta de iniciar su operación comercial en marzo de 2028. Su contrato fue firmado el 27 de noviembre de 2019 y el acta de inicio se suscribió el 20 de octubre de 2020.

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La Línea 2 espera recibir en febrero de 2027 las propuestas de los tres grupos interesados en desarrollar el proyecto. La Línea 3 permanece en proceso de estructuración con la Financiera de Desarrollo Nacional.