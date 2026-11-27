La joven cantante habló de su futuro como madre - crédito @shaira_oficial/Instagram

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La cantante Shaira relató que 2023 fue uno de los años más difíciles de su vida personal y profesional. En una entrevista con el programa El Klub, de La Kalle, la artista afirmó que atravesó problemas de salud, ansiedad, dificultades económicas y laborales que, desde su interpretación espiritual, relacionó con presuntos ataques de brujería.

La intérprete de señaló que durante ese período estaba alejada de sus prácticas religiosas y que se sentía vulnerable. “Me intentaron atacar mucho con temas oscuritos”, dijo cuando le preguntaron si se refería a brujería. “Yo ya lo quiero contar sin tapujos porque ya pasó. El que me quiera juzgar y diga: ‘Ay, esa niña es una tonta porque cree en la brujería’. No. La maldad existe”.

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Shaira aclaró que en su niñez no creía en ese tipo de situaciones. “Cuando estaba muy chiquita yo me burlaba de eso”, comentó. Sin embargo, explicó que cambió de opinión luego de enfrentar una serie de episodios que afectaron su bienestar emocional y físico.

La cantante vinculó esta etapa con una ruptura sentimental que calificó como tóxica, además de un momento de incertidumbre en su carrera. Según relató, los problemas comenzaron a acumularse y sintió que no tenía control sobre varias situaciones de su vida.

La cantante relató síntomas físicos y problemas laborales

Durante la entrevista, Shaira contó que sufrió cuadros de gripa intensos, sensación de ahogo mientras hacía ejercicio, pérdida de peso y molestias en la espalda. “Me enfermaba mucho. El tema de la salud, súper mal”, afirmó. La artista recordó que, mientras entrenaba, sentía opresión en el pecho y dificultades para respirar. “Estaba entrenando y el pecho me ahogaba entrenando. Me sentía como que no podía entrenar”, expresó.

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También relató que padeció gripas que afectaban sus ojos. “Me daban unas gripas tan fuertes que hasta los ojos todo el día me duraban rojos y me lagrimeaban”, dijo.

En otro momento de la conversación, Shaira reveló que llegó a pesar 42 kilos. La cantante, que mide 1,63 metros, explicó que en ese tiempo no dimensionaba la pérdida de peso porque se veía todos los días frente al espejo. “Yo era la única que no lo veía”, manifestó.

La artista sostuvo que los inconvenientes también afectaron su actividad laboral. Según dijo, recibía propuestas que después se cancelaban o no se concretaban. “Me llegaba trabajo, pero luego me lo quitaban”, expresó.

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Esa inestabilidad derivó en dificultades económicas. Shaira contó que tuvo que recurrir a avances bancarios para cubrir gastos básicos, incluido el arriendo. “Yo no tenía cómo pagar el arriendo, sacaba avances del banco y no sé cómo pagaba esos avances”, relató.

La cantante agregó que, al finalizar ese año, recibió oportunidades en teatro y campañas con marcas que le permitieron recuperar parte de la estabilidad. “De repente todo como que se fue acomodando para poder avanzar y concluir el año”, recordó.

Shaira contó que tuvo episodios de ansiedad y se arrancó parte de las pestañas

Uno de los pasajes que más llamó la atención de su testimonio fue el relato sobre los episodios de ansiedad que atravesó. Shaira explicó que reaccionaba con irritabilidad ante problemas cotidianos y que tenía dificultades para manejar la frustración. “Medio me pasaba algo en el trabajo con alguien, yo le pegaba un puño a la mesa, le pegaba un puño a la pared. Estaba ya súper mal”, afirmó.

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La cantante relató que una tarde permaneció durante horas acostada, mirando al techo, mientras atravesaba un momento de ansiedad. Luego comenzó a tocarse un ojo hasta arrancarse una parte de las pestañas.

“Empecé a hacerme así en un ojo y me arranqué las pestañas, la mitad de las pestañas del ojo”, contó. Cuando su madre entró a la habitación y le preguntó qué había sucedido, Shaira respondió que no sabía cómo había llegado a hacerlo.

“Como que quedé como… no sé, me fui”, agregó. La artista explicó que tuvo que recurrir a extensiones durante cerca de dos meses para cubrir la falta de pestañas. Además de las dificultades personales, recordó la muerte de sus dos gatos con seis meses de diferencia. La acumulación de pérdidas, malestares físicos, problemas económicos y tensión emocional llevó a que buscara apoyo espiritual.

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La cantante dijo que retomó la iglesia y las oraciones junto a su madre

Shaira aseguró que decidió regresar a la iglesia y recuperar hábitos de oración. Según su relato, allí recibió una advertencia que interpretó como una explicación para el estado emocional que atravesaba. “A mí cuando yo fui a la iglesia me dijeron: ‘Te querían volver loca’”, manifestó.

La artista sostuvo que las oraciones de su madre fueron importantes durante ese proceso. “Las oraciones de las mamás son muy poderosas y mi mamá me cuida mucho”, expresó. También explicó que optó por no buscar venganza contra las personas que, según cree, estuvieron relacionadas con los hechos que vivió. “Uno no tiene por qué tomar venganza con nada. Dios es justo, el karma también existe”, afirmó.

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Aunque Shaira atribuyó esa etapa a motivos espirituales, su relato también incluyó síntomas de ansiedad, aislamiento, irritabilidad y cambios en su conducta. La cantante no detalló si recibió acompañamiento psicológico o médico durante ese período.

Tras superar la crisis, aseguró que aprendió a ser más cuidadosa con las personas que deja entrar a su vida, tanto en el ámbito afectivo como profesional. “El 2023 me dejó una enseñanza muy grande en saber elegir a las personas, en saber elegir mis amistades, a quién le entrego mi corazón”, señaló.

La cantante afirmó que hoy se siente más tranquila y que procura no reaccionar de forma impulsiva ante discusiones, polémicas o situaciones laborales. “En mi vida la única que tiene el control soy yo y Dios está por encima de cualquier cosa”, concluyó.

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