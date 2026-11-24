La futbolista del OL Lyonnes es la más peligrosa del conjunto caribeño, por lo que las defensas deberán estar atentas a su velocidad y desequilibrio. (REUTERS/Pierre Albouy)

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México se enfrentará a Haití este próximo sábado 28 de noviembre a las 15:30 horas (tiempo del centro de la República) en los cuartos de final del Campeonato CONCACAF W, donde estará en un juego un boleto al Mundial Femenil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La defensa mexicana deberá tener atención especial sobre Melchie Dumornay, principal figura del conjunto caribeño. La futbolista haitiana se ha consolidado entre las atacantes más destacadas del futbol internacional y representa una de las mayores amenazas de Haití por su velocidad, desequilibrio y capacidad para definir.

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Una referente del OL Lyonnes

Desde su arribo, se ha convertido en una jugadora importante del OL Lyonnes. ( REUTERS/Daniele Mascolo)

Melchie Dumornay llega al duelo ante México como una de las futbolistas con mayor producción ofensiva en Europa. La atacante haitiana se incorporó al Lyon en 2023, después de destacar con el Stade de Reims, y desde entonces se ha convertido en una pieza habitual dentro de un equipo que pelea por todos los títulos en Francia.

En el arranque de la temporada 2026-27, Dumornay domina liga francesa con 12 goles y dos asistencias en ocho partidos. La delantera acumula 568 minutos en la competencia y su rendimiento le permitió recibir el reconocimiento a Jugadora del Mes en septiembre y octubre de 2026.

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Sus números también se trasladan a la UEFA Women’s Champions League, donde la futbolista registra cuatro anotaciones y una asistencia en la actual edición del torneo, con actuaciones que resultan determinantes para el Lyon.

La atacante ya supera los 120 goles oficiales en poco más de 145 encuentros como profesional, entre sus participaciones con clubes de Haití y Francia. Más de 60 de esas anotaciones las ha conseguido con el Lyon, club en el que se consolida como una de las principales referencias ofensivas.

Títulos ganados en su carrera

Estos son los títulos ganados por Melchie Dumornay. (REUTERS/Albert Gea)

Melchie Dumornay cuenta con un palmarés construido desde su llegada al Olympique Lyonnais, uno de los equipos con mayor tradición en el futbol femenil europeo. El club francés es el máximo ganador de la UEFA Women’s Champions League y mantiene una presencia constante en la disputa por los principales campeonatos.

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A continuación, te presentamos cada uno de los títulos conseguidos por la haitiana en su carrera:

Concacaf: Bicampeona Jugadora del Año (2023-24 y 2024-25); Bota de Oro Sub-20 (récord de 14 goles en 6 juegos en 2020) y Balón de Oro Sub-17 (2018).

UEFA Champions League: 2x Mejor Jugadora Joven de la Temporada (2023-24 y 2024-25) y 2x Equipo Ideal de la Champions (2024-25 y 2025-26).

Títulos con OL Lyonnes: 3x Campeona de la Première Ligue (2023-24, 2024-25, 2025-26), Copa de Francia (2025-26) y Trophée des Championnes (2023).

Con este amplio palmarés, la jugadora busca comandar a Haití al Mundial 2027

Dumornay lleva el liderazgo ofensivo a la selección de Haití

Melchie Dumornay con la selección de Haití. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

El rendimiento de Melchie Dumornay con el Lyon también se refleja con la selección de Haití. La atacante asumió un papel central en el camino del conjunto caribeño hacia su primera Copa Mundial Femenina de la FIFA, disputada en Australia y Nueva Zelanda en 2023.

Dumornay fue determinante en el repechaje intercontinental ante Chile. La futbolista marcó los dos goles con los que Haití consiguió una victoria de 2-1 y aseguró su clasificación al torneo mundialista.

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Con la selección mayor, la delantera suma 29 anotaciones internacionales. Su capacidad para generar juego y definir la mantiene como la principal referencia ofensiva de su país en el proceso rumbo al Campeonato W de Concacaf 2026.

Su desempeño también fue reconocido a nivel regional. Dumornay se convirtió en la primera jugadora haitiana en recibir el premio a la Jugadora del Año de Concacaf, distinción que obtuvo de forma consecutiva en las temporadas 2023-24 y 2024-25.