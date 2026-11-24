El secretario general de Naciones Unidas valoró los resultados del proceso e instó a reforzar la reincorporación, la justicia transicional y la presencia estatal (EFE-@ONU_/X)

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El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, destacó los avances del Acuerdo de Paz en Colombia, al cumplirse diez años de su firma, y pidió acelerar los compromisos pendientes para completar la implementación durante los cinco años que restan del plazo previsto.

El pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se difundió el martes 24 de noviembre de 2026, aniversario del pacto suscrito en Bogotá en 2016 entre el Gobierno colombiano y las extintas Farc-EP.

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El organismo indicó que su secretario general expresó un “profundo reconocimiento” por los avances logrados desde entonces en la construcción de un país con mayores condiciones de paz, inclusión y seguridad.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, destacó los avances del Acuerdo de Paz en Colombia (ONU)

En la declaración, Guterres instó a reforzar tres componentes del acuerdo: la reincorporación de excombatientes a la vida civil, la ampliación del desarrollo y de la presencia estatal en las comunidades y territorios marginados, y la protección de los derechos de las víctimas por medio del sistema de justicia transicional. La ONU sostuvo que esas medidas requieren mayor compromiso de las instituciones y de los sectores que participaron en la negociación.

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El secretario general manifestó estar “profundamente preocupado” por la violencia que continúa en zonas afectadas por el conflicto. A juicio de Naciones Unidas, el pacto conserva su utilidad para que las autoridades lleven seguridad y desarrollo a esas áreas.

Antonio Guterres también reconoció la labor de las partes firmantes, las entidades públicas, la sociedad civil y la población. La organización confirmó que mantendrá su acompañamiento a los esfuerzos liderados por Colombia.

Antonio Guterres también reconoció la labor de las partes firmantes, las entidades públicas, la sociedad civil y la población (Borja Sánchez-Trillo/EFE)

El acuerdo final estableció un horizonte de 15 años para su ejecución. De acuerdo con el mensaje, aún existen cinco años para avanzar en las obligaciones fijadas. El llamado de Guterres se concentra en la aplicación de los mecanismos pactados y en la respuesta estatal frente a los problemas de seguridad que persisten en varias regiones del país.

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El manuscrito pactado entre el Estado colombiano y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP) para cerrar una negociación que buscó terminar más de medio siglo de confrontación armada. El documento fijó compromisos sobre desarrollo rural, participación política, reincorporación de los excombatientes, solución al problema de las drogas ilícitas, reparación a las víctimas y mecanismos para poner fin al conflicto.

Las conversaciones comenzaron en 2012, tras una etapa exploratoria entre delegados del Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla. La mesa se instaló primero en Oslo, Noruega, y continuó en La Habana, Cuba, con ese país y Noruega como garantes. Venezuela y Chile participaron como países acompañantes.

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Las conversaciones comenzaron en 2012, tras una etapa exploratoria entre delegados del Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-EP (Carlos Ortega/EFE)

El texto inicial se firmó el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena. Días después, el 2 de octubre, los colombianos votaron en un plebiscito convocado para respaldar el acuerdo. La opción del No obtuvo una diferencia estrecha frente al Sí, por lo que las partes abrieron un proceso de revisión que incorporó modificaciones planteadas por sectores opositores.

La firma definitiva ocurrió el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá

El Gobierno colombiano y las Farc-EP suscribieron el nuevo texto el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Juan Manuel Santos firmó en representación del Estado y Rodrigo Londoño, conocido entonces como Timochenko, lo hizo por la guerrilla.

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El acuerdo estableció la dejación de armas bajo verificación de las Naciones Unidas, la transformación de las Farc-EP en un partido político y la creación de instituciones para investigar y sancionar hechos del conflicto. Entre ellas quedaron la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

El Congreso refrendó el acuerdo a finales de noviembre de 2016. A partir de entonces comenzó una etapa de implementación con un horizonte de 15 años. El objetivo era aplicar las medidas pactadas, garantizar los derechos de las víctimas y extender la presencia estatal en zonas que enfrentaron la violencia y el abandono institucional.

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