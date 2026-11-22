El piloto mexicano hizo contacto contra el monoplaza de Rafael Câmara, lo cual provocó la aparición del Safety Car y la bandera amarilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sergio “Checo” Pérez volvió a quedarse sin puntos con Cadillac luego de abandonar el Gran Premio de Las Vegas tras un choque con Rafael Câmara en la vuelta 18.

El piloto mexicano intentó superar al brasileño en el sector cercano a las curvas 13 y 14, pero ambos monoplazas hicieron contacto durante la maniobra, provocando la aparición del Safety Car y la bandera amarilla.

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Tras la carrera, Rafael Cámara sostuvo que no vio a Pérez a su lado al momento de hacer el movimiento, mientras que el mexicano afirmó que intentó desistir del rebase al notar que su rival mantenía la línea, aunque ya no pudo evitar el impacto.

Una carrera llena de emociones

Las Vegas brilla con una de las mejores carreras que se hayan visto en la F1. (REUTERS/Daniel Cole)

Las Vegas fue escenario de una de las carreras más intensas de la temporada de Fórmula 1. La competencia tuvo cambios constantes en las posiciones, rebases y percances que modificaron el desarrollo de la prueba.

El circuito urbano permitió decenas de adelantamientos y registró 35 cambios de liderazgo. El uso de energía y los rebufos en las rectas del Strip generaron oportunidades para que varios pilotos pelearan por la punta.

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Red Bull, McLaren y Mercedes protagonizaron gran parte de la disputa. Arvid Lindblad y Pierre Gasly también llegaron a colocarse en la lucha por el primer lugar durante distintos pasajes de la carrera.

Max Verstappen se quedó con la victoria tras imponerse en los momentos decisivos. El neerlandés volvió a mostrar su capacidad para manejar bajo presión y defender la posición ante sus rivales.

Lando Norris terminó en segundo lugar, mientras que Oscar Piastri completó el podio luego de remontar desde la posición 17. El piloto de McLaren aprovechó los incidentes y las oportunidades que surgieron durante la competencia.

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George Russell perdió la posibilidad de subir al podio luego de irse de largo mientras peleaba por posiciones en la parte final de la carrera. Por su parte, Lindblad también tuvo un desafortunado incidente cuando ocupaba los primeros lugares, el cual ocurrió justamente después del choque entre Checo y Câmara.

A continuación, te presentamos cómo quedaron las posiciones al final de la carrera:

Max Verstappen — Red Bull Lando Norris — McLaren Oscar Piastri — McLaren Andrea Kimi Antonelli — Mercedes Pierre Gasly — Alpine Franco Colapinto — Alpine Lewis Hamilton — Ferrari Carlos Sainz Jr. — Williams George Russell — Mercedes Charles Leclerc — Ferrari Nico Hülkenberg — Audi Gabriel Bortoleto — Audi Oliver Bearman — Haas Liam Lawson — RB Isack Hadjar — Red Bull Rafael Câmara — Haas Lance Stroll — Aston Martin Valtteri Bottas — Cadillac Fernando Alonso — Aston Martin Arvid Lindblad — RB Sergio “Checo” Pérez — Cadillac Alexander Albon — Williams

Con esto, ya solamente quedan un par de carreras para el desenlace del campeonato con los Grandes Premios en Qatar y Abu Dhabi.

Checo recibe sanción para Qatar

Checo recibe sanción para Qatar. (Cortesía México GP)

La FIA sancionó a Sergio “Checo” Pérez por el contacto con Rafael Câmara durante el Gran Premio de Las Vegas. Los comisarios impusieron una penalización de 10 segundos que, debido al abandono del mexicano, se transformó en una pérdida de cinco posiciones en la parrilla de salida de su próxima carrera.

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El incidente ocurrió cuando Pérez intentó atacar por la parte interna al Haas de Câmara en la llegada a la curva 14. Ambos autos hicieron contacto en la entrada y el Cadillac terminó contra las protecciones, por lo que el piloto mexicano abandonó la carrera. La acción también provocó la salida del Safety Car.

Los comisarios analizaron el caso tras escuchar a los dos pilotos y a representantes de Cadillac y Haas. Además, revisaron las imágenes de la transmisión y las cámaras a bordo de los monoplazas.

De acuerdo con el documento 61 de la FIA, el eje delantero del auto número 11 no alcanzó en ningún momento la altura del retrovisor del Haas número 51. Bajo las directrices de conducción, esa posición no le daba a Pérez el derecho a disputar la curva.

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El panel atribuyó al mexicano la responsabilidad total por el choque. La sanción original fue de 10 segundos, pero al no poder cumplirla por haber quedado fuera de la competencia, la FIA decidió aplicarla en la siguiente fecha del calendario.

Pérez deberá retroceder cinco lugares respecto a la posición que obtenga en la clasificación para el Gran Premio de Qatar. Antes de conocerse la resolución, el mexicano dijo que habló con Câmara y explicó que la diferencia de velocidad se redujo de forma repentina durante la maniobra.