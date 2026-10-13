Quién es Stefano Margaritora, el cirujano que lidera el equipo médico que operará al papa León XIV

Stefano Margaritora liderará la intervención quirúrgica para extirpar el nódulo pulmonar del papa León XIV en el Policlínico Gemelli de Roma.

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Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, liderará la intervención para extirpar el nódulo confinado al pulmón del papa León XIV.

El Pontífice ingresó al centro médico hoy a las 13:07 hora local y, según confirmó el hospital, permanecerá internado alrededor de una semana. Como indicó Infobae, la Santa Sede considera que se trata de un procedimiento de bajo riesgo.

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León XIV, de 71 años, llegó en un vehículo de seguridad después de salir del Vaticano y fue recibido por autoridades del hospital, pacientes y fieles que se concentraron desde temprano en los accesos. El centro médico informó que la operación se realizará esta tarde y estará a cargo del equipo de cirugía torácica conducido por Margaritora.

El Papa había anunciado el domingo, tras el Ángelus, que los estudios de rutina detectaron un nódulo pulmonar “en una fase muy inicial y bien localizado”. Dijo entonces que aceptó la recomendación de los médicos de operarse para retirarlo.

Margaritora dirige el área de cirugía torácica del hospital Gemelli

Así fue recibido el papa León en el Hospital Gemelli de Roma

Margaritora es director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli IRCCS y profesor titular de Cirugía Torácica en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón.

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Según informó ANSA, su especialidad abarca el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de enfermedades pulmonares, esofágicas, mediastínicas y cervicales. Su actividad incluye la detección temprana de cáncer de pulmón, la cirugía del pulmón, el esófago y el timo, además del abordaje de bronquiectasias, enfisema y nódulos pulmonares.

El Pontífice permanecerá internado aproximadamente una semana tras ingresar al centro hospitalario en un vehículo de seguridad. (Vatican Media/Simone Risoluti/Handout via REUTERS)

El cirujano ha publicado más de 400 trabajos en revistas científicas internacionales y forma parte de entidades profesionales italianas, europeas y estadounidenses del área. Su unidad trabaja con cirugía torácica videoasistida, conocida como VATS, y con técnicas uniportales y robóticas.

La VATS permite operar mediante incisiones pequeñas e instrumentos endoscópicos con cámaras, una alternativa a la toracotomía convencional.

El hospital no informó cuál será la técnica elegida para el procedimiento de León XIV, una decisión que corresponde al equipo tratante de acuerdo con las características clínicas de la lesión.

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Luigi Carbone coordina la asistencia sanitaria del Papa

Luigi Carbone, director de Sanidad e Higiene del Vaticano, coordina la asistencia médica del Pontífice durante su permanencia en el centro de salud. (REUTERS/Remo Casilli)

El público conoció a Luigi Carbone durante la última internación del papa Francisco, en abril de 2025. Entonces, junto con el enfermero Massimiliano Strappetti, integró el equipo que informó desde el Gemelli sobre la evolución clínica de Jorge Mario Bergoglio.

León XIV lo nombró en junio de 2025 director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, organismo en el que Carbone había sido subdirector durante años. Aunque no recibió una designación formal como médico personal del Papa, coordina a los médicos y enfermeros que lo asisten.

El especialista, de 54 años, se graduó en 1999 en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Roma. Tiene formación en medicina interna y medicina de urgencias, y su nombre figura en la estructura del Gemelli-Isola como responsable de Medicina de Urgencias y Primeros Auxilios.

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Carbone acompañó a León XIV desde el comienzo de su pontificado y también estuvo en el viaje apostólico a Francia de fines de septiembre, junto con enfermeros y equipamiento para responder a posibles emergencias.

La Santa Sede no precisó si estará dentro del quirófano. Su tarea durante la internación será coordinar la asistencia del Pontífice con los especialistas del Gemelli y acompañar el período de recuperación.

Massimiliano Strappetti vuelve a estar junto al Pontífice

El enfermero Massimiliano Strappetti participa en los cuidados del papa León XIV tras haber asistido previamente a Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. (REUTERS/Yara Nardi)

El otro integrante del círculo de confianza es Massimiliano Strappetti, enfermero de 54 años que también asistió a Francisco y que participará en el cuidado de León XIV durante y después de la intervención.

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Strappetti se formó profesionalmente en la unidad de cuidados intensivos del Gemelli. Antes de trabajar junto a Francisco, atendió a Juan Pablo II y mantuvo una relación cercana con Benedicto XVI.

El diario Corriere della Sera informó que seguirá a cargo de parte de la atención y la convalecencia del actual Papa.

La recuperación transcurrirá en el décimo piso del Gemelli, el sector utilizado para las internaciones pontificias desde los tiempos de Juan Pablo II y que también albergó a Francisco.

Imagen de 2024 del papa Francisco junto al enfermero Massimiliano Strappetti mientras participaba de un almuerzo ofrecido por el Vaticano a personas pobres ( REUTERS/Remo Casilli)

El Vaticano suspendió las actividades públicas de León XIV hasta el 20 de octubre.

La evolución tras la cirugía definirá el regreso a su agenda y la posibilidad de sostener el viaje apostólico previsto a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

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Un nódulo pulmonar no equivale por sí solo a un diagnóstico de cáncer

Especialistas consultados por Infobae señalaron que una lesión de este tipo puede tener causas benignas o malignas y que su sola detección no permite anticipar un diagnóstico. La evaluación médica considera, entre otros factores, el tamaño, la ubicación, los bordes, la densidad y la evolución en estudios previos.

Los profesionales también revisan antecedentes como tabaquismo, enfermedades respiratorias y estudios de imagen anteriores. Según esas variables, la conducta puede ir desde controles con tomografía hasta una biopsia o una intervención quirúrgica. La comparación con estudios previos permite establecer si la lesión existía, si cambió de tamaño o si requiere nuevas pruebas.

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El diagnóstico definitivo depende de los hallazgos clínicos y, si corresponde, del análisis de una muestra de tejido. En el caso de León XIV, la Santa Sede no divulgó esos detalles ni la técnica prevista para la cirugía, por lo que no es posible anticipar conclusiones sobre la naturaleza del nódulo o su evolución.