Ciencia

La historia de Gemelli, el hospital de los papas: del atentado contra Juan Pablo II a la operación de León XIV

La intervención pulmonar del actual pontífice vuelve a situar al policlínico romano en el centro de la atención, tras décadas ligadas a las internaciones de los líderes de la Iglesia católica

El papa León XIV ingresó al Policlínico Universitario Agostino Gemelli para someterse a la extirpación de un nódulo pulmonar. (EFE/EPA/ANGELO CARCONI)
El papa León XIV ingresó al Policlínico Universitario Agostino Gemelli para someterse a la extirpación de un nódulo pulmonar. (EFE/EPA/ANGELO CARCONI)
Guardar

El papa León XIV ingresó este martes al Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, para someterse a una cirugía destinada a extirpar un nódulo pulmonar detectado durante controles recientes. El Vaticano informó que la lesión fue identificada en una etapa temprana y se encuentra localizada, por lo que los médicos aconsejaron intervenir; la estadía hospitalaria prevista es de alrededor de una semana.

La operación vuelve a poner en primer plano al hospital romano que atendió a Juan Pablo II después del atentado de 1981 y fue escenario de las intervenciones y la extensa internación de Francisco en sus últimos años. Con el paso de las décadas, el Gemelli se convirtió en una referencia inevitable cada vez que la salud de un pontífice concentra la atención internacional.

PUBLICIDAD

Stefano Margaritora, jefe de Cirugía Torácica del Policlínico Universitario Agostino Gemelli, operará este martes al papa León XIV

El jefe de Cirugía Torácica del Policlínico Gemelli, Stefano Margaritora, lidera la intervención médica de León XIV.
El jefe de Cirugía Torácica del Policlínico Gemelli, Stefano Margaritora, lidera la intervención médica de León XIV.

El hospital nació ligado a la Universidad Católica y al Vaticano

El vínculo entre el Gemelli y la Santa Sede antecede a las internaciones papales. En 1934, Pío XI cedió 37 hectáreas en la colina romana de Monte Mario para crear la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Juan XXIII inauguró esa facultad en 1961 y el policlínico recibió a sus primeros pacientes tres años después, el 10 de julio de 1964.

El centro, que lleva el nombre del fraile franciscano, médico y psicólogo Agostino Gemelli, combina asistencia sanitaria, docencia e investigación. Antes de que se convirtiera en una referencia por la salud de los pontífices, Pablo VI celebró una misa frente al hospital en 1976.

PUBLICIDAD

Benedicto XVI, por su parte, mantuvo encuentros con la facultad de Medicina y acudió al establecimiento durante la internación de su hermano Georg.

Juan Pablo II convirtió al Gemelli en el “Vaticano número tres”

Juan Pablo II denominó al Gemelli como el Vaticano número tres tras acumular diez internaciones en el establecimiento. (Reuters)
Juan Pablo II denominó al Gemelli como el Vaticano número tres tras acumular diez internaciones en el establecimiento. (Reuters)

El episodio que selló esa relación ocurrió el 13 de mayo de 1981. Juan Pablo II fue trasladado de urgencia al Gemelli tras recibir disparos durante un atentado en la Plaza de San Pedro. Allí fue operado por las heridas y, a lo largo de su pontificado, volvió al hospital en reiteradas oportunidades.

Entre 1981 y 2005, Juan Pablo II acumuló diez hospitalizaciones y tres visitas a la institución. Durante una aparición desde la ventana de su habitación, tras el Ángelus del 13 de octubre de 1996, bautizó al centro como el “Vaticano número tres”: ubicó a la Plaza de San Pedro como el primero y a Castel Gandolfo, residencia papal de verano, como el segundo.

La relación quedó plasmada también en la entrada del hospital, donde desde 2009 se encuentra una estatua de mármol de Carrara dedicada a Juan Pablo II. Además, parte de la décima planta, donde fue atendido el pontífice polaco, quedó reservada para las internaciones del Papa.

Francisco tuvo tres internaciones de alto impacto público

El papa Francisco permaneció 38 días hospitalizado en el centro médico por una neumonía bilateral a principios de 2025. (Vatican Media vía AP, archivo)
El papa Francisco permaneció 38 días hospitalizado en el centro médico por una neumonía bilateral a principios de 2025. (Vatican Media vía AP, archivo)

Francisco ingresó al Gemelli en julio de 2021 para una cirugía programada por una estenosis diverticular sintomática del colon. Dos años más tarde regresó para una operación por una hernia incisional de la pared abdominal.

Su internación más prolongada comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando fue hospitalizado por una infección respiratoria que derivó en una neumonía bilateral. Permaneció 38 días en el centro médico y recibió el alta el 23 de marzo, luego de más de cinco semanas de tratamiento y observación.

Durante esos días, los partes médicos difundidos por el Vaticano siguieron la evolución del pontífice y decenas de fieles se acercaron al Gemelli. Francisco murió el 21 de abril de 2025, menos de un mes después de dejar el hospital.

La evolución de León XIV definirá sus próximos compromisos

La intervención de León XIV vuelve a situar al Gemelli bajo atención mundial. Según la información comunicada por el Vaticano, el nódulo fue detectado en una etapa inicial y está delimitado; esos datos, sin embargo, no permiten establecer su naturaleza ni afirmar que sea canceroso.

La evolución posterior a la cirugía definirá los próximos pasos de la agenda del Papa, que incluye un viaje a América Latina en noviembre con escalas previstas en Uruguay, la Argentina y Perú. Hasta ahora, la Santa Sede confirmó la operación y una recuperación estimada de una semana.

Temas Relacionados

León XIVHospitalizaciónCirugía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Tierra cambió de posición sobre su eje 4 veces en los últimos 320 millones de años, afirma un estudio

Investigadores de la Universidad de Oslo encontraron en mapas de inundaciones y costas prehistóricas el patrón que durante décadas se buscó sin éxito en las rocas

La Tierra cambió de posición sobre su eje 4 veces en los últimos 320 millones de años, afirma un estudio

Cómo impacta el tiempo en el espacio en la cadera de los astronautas y por qué preocupa ante el futuro de la exploración espacial

La pérdida ósea en el espacio es conocida desde hace décadas, pero se ignoraban sus consecuencias clínicas reales hasta ahora. Un nuevo estudio reveló que misiones de apenas tres meses en órbita dejan una huella en el esqueleto que puede tardar años en manifestarse, según un trabajo de la NASA

Cómo impacta el tiempo en el espacio en la cadera de los astronautas y por qué preocupa ante el futuro de la exploración espacial

Una pierna inflamada, falta de aire o dolor en el pecho: los síntomas que pueden indicar una trombosis y exigen atención urgente

En el Día Mundial de la Trombosis, especialistas advierten sobre la formación de coágulos en venas o arterias, un cuadro que puede interrumpir la circulación y derivar en complicaciones graves. Cuáles son los factores de riesgo, cómo se diagnostica y qué tratamientos existen

Una pierna inflamada, falta de aire o dolor en el pecho: los síntomas que pueden indicar una trombosis y exigen atención urgente

Parecen planetas, nacen como estrellas y sus nubes cambian: qué revelaron los telescopios sobre las enanas marrones

Los observatorios Webb y SPHEREx aportaron registros atmosféricos inéditos para conocer mejor cuerpos celestes cercanos y gigantes situados fuera del sistema solar

Parecen planetas, nacen como estrellas y sus nubes cambian: qué revelaron los telescopios sobre las enanas marrones

Neandertales en Barcelona: lanzas, mazas y paravientos de madera documentados en 20.000 años de ocupación

Moldes minerales preservados en el abrigo rocoso de Abric Romaní permitieron identificar 13 objetos modificados por estos homínidos, entre ellos armas de caza, recipientes domésticos y elementos estructurales de sus refugios

Neandertales en Barcelona: lanzas, mazas y paravientos de madera documentados en 20.000 años de ocupación
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Infobae

Ceuta recibe a Felipe VI y Letizia: la histórica visita de los reyes a la ciudad autónoma, en imágenes

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

Se buscan trabajadores para contar pingüinos en la Antártida por 2.500 euros al mes: cinco meses sin ducha y rodeados de hielo

El Buen Fin 2026: ¿Qué hacer y cómo defenderse si una tienda no respeta sus promociones, según Profeco?

Del altar a la tragedia: las claves del crimen del exregidor Anthony Amaya, presuntamente asesinado por su esposa

DEPORTES

Agustín Canapino compartió la cámara a bordo de su maniobra para superar a tres autos y ganar en el automovilismo argentino

Agustín Canapino compartió la cámara a bordo de su maniobra para superar a tres autos y ganar en el automovilismo argentino

"Casi nos vamos todos al piso": el video del accidente que evitó Scaloni y el detalle viral de la selección argentina en su bicicleta

El “doble gol” anulado en China que recorre el mundo: la insólita jugada que se volvió viral y el debate sobre la resolución

Fue figura en un partido del Mundial y le dieron un Record Guinness: “Orgulloso de hacer historia”

Qué dijo el árbitro del “celuVAR” tras la polémica en el fútbol argentino: “Hice un esfuerzo muy grande para que no me muestren la imagen”

ENTRETENIMIENTO

La estafa que sufrió RJ Mitte tras ‘Breaking Bad’: perdió millones y tardó 10 años en pagar su deuda

La estafa que sufrió RJ Mitte tras ‘Breaking Bad’: perdió millones y tardó 10 años en pagar su deuda

Los Jackson 5 protagonizan su primer documental con imágenes de archivo inéditas

La disputa por el legado de Dolly Parton suma tensión mientras la herencia permanece bajo fideicomisos privados

La hija de Halle Berry defiende a la actriz ante el tribunal y Olivier Martínez pide que la aparten del caso

“Resident Evil” superó los USD 320 millones en taquilla mundial y se convirtió en la película más exitosa de la saga