La historia de Gemelli, el hospital de los papas: del atentado contra Juan Pablo II a la operación de León XIV

El papa León XIV ingresó al Policlínico Universitario Agostino Gemelli para someterse a la extirpación de un nódulo pulmonar. (EFE/EPA/ANGELO CARCONI)

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El papa León XIV ingresó este martes al Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, para someterse a una cirugía destinada a extirpar un nódulo pulmonar detectado durante controles recientes. El Vaticano informó que la lesión fue identificada en una etapa temprana y se encuentra localizada, por lo que los médicos aconsejaron intervenir; la estadía hospitalaria prevista es de alrededor de una semana.

La operación vuelve a poner en primer plano al hospital romano que atendió a Juan Pablo II después del atentado de 1981 y fue escenario de las intervenciones y la extensa internación de Francisco en sus últimos años. Con el paso de las décadas, el Gemelli se convirtió en una referencia inevitable cada vez que la salud de un pontífice concentra la atención internacional.

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Stefano Margaritora, jefe de Cirugía Torácica del Policlínico Universitario Agostino Gemelli, operará este martes al papa León XIV

El jefe de Cirugía Torácica del Policlínico Gemelli, Stefano Margaritora, lidera la intervención médica de León XIV.

El hospital nació ligado a la Universidad Católica y al Vaticano

El vínculo entre el Gemelli y la Santa Sede antecede a las internaciones papales. En 1934, Pío XI cedió 37 hectáreas en la colina romana de Monte Mario para crear la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Juan XXIII inauguró esa facultad en 1961 y el policlínico recibió a sus primeros pacientes tres años después, el 10 de julio de 1964.

El centro, que lleva el nombre del fraile franciscano, médico y psicólogo Agostino Gemelli, combina asistencia sanitaria, docencia e investigación. Antes de que se convirtiera en una referencia por la salud de los pontífices, Pablo VI celebró una misa frente al hospital en 1976.

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Benedicto XVI, por su parte, mantuvo encuentros con la facultad de Medicina y acudió al establecimiento durante la internación de su hermano Georg.

Juan Pablo II convirtió al Gemelli en el “Vaticano número tres”

Juan Pablo II denominó al Gemelli como el Vaticano número tres tras acumular diez internaciones en el establecimiento. (Reuters)

El episodio que selló esa relación ocurrió el 13 de mayo de 1981. Juan Pablo II fue trasladado de urgencia al Gemelli tras recibir disparos durante un atentado en la Plaza de San Pedro. Allí fue operado por las heridas y, a lo largo de su pontificado, volvió al hospital en reiteradas oportunidades.

Entre 1981 y 2005, Juan Pablo II acumuló diez hospitalizaciones y tres visitas a la institución. Durante una aparición desde la ventana de su habitación, tras el Ángelus del 13 de octubre de 1996, bautizó al centro como el “Vaticano número tres”: ubicó a la Plaza de San Pedro como el primero y a Castel Gandolfo, residencia papal de verano, como el segundo.

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La relación quedó plasmada también en la entrada del hospital, donde desde 2009 se encuentra una estatua de mármol de Carrara dedicada a Juan Pablo II. Además, parte de la décima planta, donde fue atendido el pontífice polaco, quedó reservada para las internaciones del Papa.

Francisco tuvo tres internaciones de alto impacto público

El papa Francisco permaneció 38 días hospitalizado en el centro médico por una neumonía bilateral a principios de 2025. (Vatican Media vía AP, archivo)

Francisco ingresó al Gemelli en julio de 2021 para una cirugía programada por una estenosis diverticular sintomática del colon. Dos años más tarde regresó para una operación por una hernia incisional de la pared abdominal.

Su internación más prolongada comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando fue hospitalizado por una infección respiratoria que derivó en una neumonía bilateral. Permaneció 38 días en el centro médico y recibió el alta el 23 de marzo, luego de más de cinco semanas de tratamiento y observación.

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Durante esos días, los partes médicos difundidos por el Vaticano siguieron la evolución del pontífice y decenas de fieles se acercaron al Gemelli. Francisco murió el 21 de abril de 2025, menos de un mes después de dejar el hospital.

La evolución de León XIV definirá sus próximos compromisos

La intervención de León XIV vuelve a situar al Gemelli bajo atención mundial. Según la información comunicada por el Vaticano, el nódulo fue detectado en una etapa inicial y está delimitado; esos datos, sin embargo, no permiten establecer su naturaleza ni afirmar que sea canceroso.

La evolución posterior a la cirugía definirá los próximos pasos de la agenda del Papa, que incluye un viaje a América Latina en noviembre con escalas previstas en Uruguay, la Argentina y Perú. Hasta ahora, la Santa Sede confirmó la operación y una recuperación estimada de una semana.

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