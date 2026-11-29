Valadés y Monreal chocan por la falta de una nueva presidenta del INE. (RS)

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La falta de una nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) provocó un fuerte enfrentamiento entre el investigador Diego Valadés y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Mientras el jurista advirtió un posible desacato constitucional por retrasar el nombramiento, el legislador rechazó que exista alguna violación a la ley y defendió que el organismo continúa funcionando con normalidad.

El desacuerdo, expuesto durante una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, puso sobre la mesa una pregunta que sigue sin respuesta: ¿por qué los diputados no han iniciado el proceso para elegir a quien ocupará la presidencia del árbitro electoral?

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La discusión ocurre en medio de una crisis interna en el instituto y de investigaciones por presuntas irregularidades en contratos y proveedores.

¿Qué pasó en el INE tras la salida de Guadalupe Taddei?

La presidencia del INE quedó vacante el 26 de octubre de 2026, luego de la salida de Guadalupe Taddei, en medio de señalamientos relacionados con un presunto esquema de corrupción que involucraría a trabajadores y proveedores del organismo electoral.

Las investigaciones han avanzado en distintas instancias. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó conexiones entre siete empresas y 83 personas, además de 89 vínculos relacionados con las indagatorias. Entre los señalamientos figuran posibles conflictos de interés, empresas factureras y contrataciones que deberán ser revisadas por las autoridades.

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El caso también escaló a la Fiscalía General de la República (FGR), que informó sobre cateos en cuatro inmuebles de la Ciudad de México. Durante las diligencias fueron localizadas urnas, mamparas, contratos y recibos, mientras que las investigaciones contemplan 16 carpetas relacionadas con posibles irregularidades en contrataciones.

A la crisis se sumó la salida de aproximadamente 140 funcionarios del instituto. La consejera Carla Humphrey sostuvo que terminó una etapa de decisiones concentradas durante la administración anterior y aseguró que los nuevos nombramientos se realizan mediante acuerdos entre los integrantes del Consejo General.

INE denuncia FGR Guadalupe Taddei (Diseño: Victor Cisneros/Infoabe México)

¿Por qué los diputados no han elegido a la nueva presidenta del INE?

El principal obstáculo está en la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en San Lázaro. Ricardo Monreal reconoció que el plazo para publicar la convocatoria ya había vencido, pero rechazó que esto represente una omisión legislativa o una violación constitucional.

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El coordinador de Morena explicó que las diferencias entre las bancadas, particularmente con el PAN, impidieron avanzar en el procedimiento. Además, el partido presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que determine si existe una omisión de la Cámara de Diputados.

El PAN sostiene que ya existen condiciones para comenzar la renovación y exige que se publique la convocatoria. Entre sus principales solicitudes están:

Emitir la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE.

Integrar el Comité Técnico de Evaluación que revisará los perfiles.

Garantizar un procedimiento transparente y sin injerencias partidistas.

Establecer mecanismos de vigilancia ciudadana durante la selección.

Monreal, por su parte, argumentó que la Cámara debe esperar la resolución del Tribunal Electoral antes de avanzar. También aseguró que todavía no existen nombres definidos para ocupar la presidencia ni para integrar el comité encargado de evaluar a los aspirantes.

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El procedimiento contempla publicar una convocatoria, integrar el Comité Técnico de Evaluación y revisar los perfiles para conformar las quintetas que serán sometidas a consideración de los diputados. Sin embargo, mientras no se active esta primera etapa, la designación permanece detenida.

Valadés acusa desacato constitucional y Monreal rechaza una crisis

El enfrentamiento entre Diego Valadés y Ricardo Monreal se centró en la interpretación de los tiempos que establece la legislación para cubrir la vacante. El investigador de la UNAM sostuvo que las autoridades no pueden cumplir la Constitución cuando lo consideren conveniente y recordó que el artículo 37 de la legislación electoral establece que la sustitución debe realizarse en el plazo más breve posible.

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Aureliano Hernández Palacios Cardel detalló el modus operandi de grupos empresariales proveedores del INE. (Crédito: Cámara de Diputados)

Para Valadés, haber dejado pasar más de un mes sin siquiera iniciar el procedimiento representa una señal preocupante. También cuestionó que la búsqueda de consensos parlamentarios se utilice como argumento para retrasar una obligación legal.

El jurista añadió que el recurso promovido por el PAN no impide que los diputados comiencen el proceso. A su consideración, la Cámara podría publicar la convocatoria e integrar el comité técnico sin interferir con la resolución que deberá emitir el Tribunal Electoral.

Monreal rechazó esta interpretación y aseguró que no existe desacato, omisión legislativa ni una crisis constitucional. Defendió que el INE mantiene sus funciones con 10 consejeros y que la ausencia de una presidenta definitiva no afecta el quórum ni la organización de las elecciones.

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El legislador también argumentó que la Constitución no establece un plazo fatal para concretar el nombramiento y que la figura de una presidencia provisional permite mantener la operación del instituto mientras se realiza la sustitución.

Sin embargo, Valadés advirtió que el problema va más allá de una vacante administrativa. Expresó su preocupación por la discrecionalidad de las autoridades y señaló que, si no existe un límite claro para cumplir con la obligación, la designación podría aplazarse indefinidamente.