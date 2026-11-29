El presunto líder criminal alias El Chapo Isidro aparece con los ojos cubiertos tras su arresto en el municipio de Guasave, Sinaloa. (Infobae México)

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Este sábado 28 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de Fausto Isidro Meza Flores en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México (Edomex) donde se le vinculó a proceso y dictó prisión preventiva. El sujeto, también apodado como “El Chapo” Isidro, es identificado como líder del Cártel de Guasave, en Sinaloa, quien empezó con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, reanudó esta mañana la audiencia inicial que se realizó de manera privada y tuvo una duración aproximada de 10 horas.

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Cabe señalar que la audiencia no giró únicamente en torno a “El Chapo Isidro”. En la misma comparecencia, la autoridad judicial dictó la vinculación a proceso para otros dos hombres detenidos junto a él en el operativo del pasado 20 de noviembre: Germán Rolando Gálvez Meza, alias “El Serafín”, primo de Meza Flores y segundo al mando de la organización criminal, y José Luis “N”, cuñado del narcotraficante y señalado como su operador financiero.

(Crédito: FGR)

En México, la Fiscalía General de la Republica (FGR) informó previamente que existen investigaciones y mandamientos judiciales en su contra, por lo que deberá responder inicialmente ante los tribunales nacionales.

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La declaración de la fiscal Ernestina Godoy de que Meza Flores será juzgado en México establece la posición inicial de la Fiscalía, pero un comunicado posterior de la institución dejó abierta la posibilidad de extradición, al señalar que su viabilidad dependerá de las formalidades del tratado y de los tiempos diplomáticos.

Los tres hombres imputados, incluidos Meza, fueron procesados por los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

Las imágenes muestran la inspección del interior de la vivienda con linternas, la localización de personas en una habitación y el posterior traslado de los detenidos bajo custodia militar a través de una explanada. Video: Defensa

La detención de “El Chapo Isidro” ocurrió la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave, durante un operativo encabezado por fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional, con apoyo de labores de inteligencia coordinadas con autoridades estadounidenses.

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De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los elementos federales fueron agredidos con disparos de arma de fuego y artefactos explosivos cuando se aproximaron al inmueble donde se encontraban los objetivos. Después de concretar las capturas, los tres hombres fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.

Video grabado durante la noche que muestra la perspectiva desde una edificación hacia un estacionamiento con vehículos y estructuras urbanas en Guasave, Sinaloa. En el cielo oscuro se aprecian destellos vinculados al uso de armamento desde una aeronave oficial en medio de un despliegue de seguridad.

La operación provocó una reacción violenta en distintos puntos de Sinaloa, donde se reportaron enfrentamientos, bloqueos carreteros, vehículos incendiados y ataques contra establecimientos.

Los hechos también afectaron actividades deportivas: el encuentro de beisbol entre los Venados de Mazatlán y los Algodoneros de Guasave tuvo que suspenderse ante las detonaciones registradas en las inmediaciones del estadio.

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La captura representa un golpe contra una de las estructuras criminales que mantienen presencia en el norte de Sinaloa, territorio donde también operan facciones del Cártel de Sinaloa.

Cuatro militares muertos y 16 agresores abatidos fue el saldo del Operación Centella

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dio a conocer el saldo actualizado de los enfrentamientos registrados durante el operativo que permitió detener a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa, donde perdieron la vida cuatro elementos del Ejército Mexicano y 16 presuntos agresores.

El primer reporte, difundido el sábado 21 de noviembre, registraba 11 fallecidos: cuatro militares y siete presuntos agresores. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, elevó la cifra este lunes 23 de noviembre durante la conferencia matutina, luego de que las autoridades localizaran cuerpos adicionales en los restos de la batalla.

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Grabación nocturna en una vialidad de Guasave, Sinaloa, donde se observa una explosión en la vía pública. Posteriormente, la cámara registra el movimiento a nivel de suelo junto a estructuras de concreto mientras a lo lejos circulan vehículos, entre ellos una camioneta roja, en medio de destellos de luces, humo y polvo. El video documenta incidentes armados relacionados con operativos de seguridad en el municipio.

Trevilla Trejo precisó que, además de los 4 militares fallecidos, otros 10 soldados resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital militar tras recibir atención en Los Mochis y Culiacán. El funcionario anunció honores fúnebres para los cuatro militares muertos. El operativo, identificado como Operación Centella, movilizó a 361 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con apoyo de 14 aeronaves, entre ellas helicópteros Black Hawk. Participaron las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, conocidas como “Lobos”, y del Ejército Mexicano, identificadas como “Murciélagos”.

Las fuerzas llegaron al domicilio donde se encontraba Meza Flores en Guasave la noche del viernes 20 de noviembre. Hombres armados atacaron a los militares en el exterior de la vivienda, mientras el capo y sus acompañantes se rindieron dentro de la casa.

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La Defensa también reportó el retiro de 21 bloqueos carreteros y 50 vehículos utilizados para cerrar vialidades, 16 detenciones, 28 armas de fuego, 17 vehículos asegurados y 205 mil 300 pesos decomisados. Trevilla Trejo señaló que ninguna persona ajena a los hechos resultó herida o fallecida.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lamentó el fallecimiento de los militares y expresó sus condolencias a sus familiares y compañeros de armas, luego de la jornada de violencia que se desató tras la captura del presunto dirigente de la organización criminal de los Beltrán Leyva. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el funcionario reconoció la gravedad de las pérdidas humanas y señaló a las organizaciones criminales como responsables de poner en peligro la tranquilidad de la población.

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Grabación nocturna en el malecón de Guasave, Sinaloa, donde un grupo de personas permanece sobre el suelo para protegerse entre la vegetación y puestos semifijos. Las imágenes documentan la reacción ciudadana durante un despliegue de seguridad implementado en el municipio.

“Lamentamos profundamente la muerte de militares del Ejército Mexicano. A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolencias”, escribió.

García Harfuch también sostuvo que los grupos delictivos, mediante sus acciones violentas, representan una amenaza para los habitantes de Sinaloa y del resto del país.

La DEA felicitó a autoridades mexicanas por su detención

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) celebró la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, identificado como dirigente de la organización criminal Meza-Flores y vinculado con la estructura de los Beltrán Leyva, al considerar que su detención representa una victoria contra una de las redes de narcotráfico más violentas de México.

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Una ilustración editorial sitúa a Fausto Isidro Meza Flores entre expedientes judiciales de Estados Unidos y referencias geográficas al estado de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la sede de la DEA aseguró que durante décadas la organización criminal ha contribuido al derramamiento de sangre y la inestabilidad en México, además de traficar drogas consideradas letales, incluido el fentanilo, hacia territorio estadounidense.

“La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, líder de la organización de narcotráfico Meza-Flores, vinculada a los Beltrán Leyva, representa una importante victoria contra una de las redes criminales más violentas de México”, señaló la dependencia.

La agencia también sostuvo que las actividades de esa estructura representan una amenaza para la población estadounidense debido al ingreso de sustancias ilícitas a su territorio.

Fausto Isidro Meza Flores y Arturo Beltrán Leyva figuran en una composición artística elaborada en técnica de claroscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo mensaje, la DEA felicitó a las autoridades mexicanas por el operativo que permitió detener al presunto dirigente criminal y reiteró su compromiso de combatir a las organizaciones responsables del tráfico de drogas.

La reacción de la institución estadounidense se produjo un día después de que fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional concretaran la captura de Meza Flores en Guasave, Sinaloa, junto con “El Serafín” y José Luis ”N", los tres vinculados a proceso este sábado 28 de noviembre.