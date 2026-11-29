La detención se concretó tras un cateo. Crédito: Defensa

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dio a conocer este sábado 28 de noviembre que, derivado de una operación efectuada por personal del Ejército Mexicano en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), fue capturada una mujer perteneciente a “La Línea”, grupo afín al Nuevo Cártel de Juárez. Las autoridades le aseguraron un inmueble, dos cargamentos de droga, más de 5 millones de pesos en efectivo, dólares estadounidenses y un vehículo.

La operación se realizó el 26 de noviembre en Ciudad Juárez, mediante el cumplimiento de una orden técnica de investigación, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Ciudad Juárez para determinar su situación jurídica.

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