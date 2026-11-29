El Centro Javeriano de Competitividad propuso un aumento máximo de 7% para el salario mínimo de 2027 (Banco de la República)

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El Centro Javeriano de Competitividad (CJC) publicó un nuevo informe referente al inicio del debate sobre el salario mínimo para 2027, cuya mesa de concertación se instaló el viernes, 27 de noviembre de 2026.

Con el Gobierno De la Espriella a bordo, las solicitudes de la oposición, y, particularmente, el contexto fiscal del país, la discusión requerirá más de una sentada, antes del decreto presidencial.

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No obstante, desde diversos sectores ya se están emitiendo conceptos técnicos. Por ejemplo, el centro de investigación mencionado estimó en su más reciente estudio que el incremento no debería superar la inflación proyectada para 2026, estimada en un máximo de 7%. Bajo ese escenario, el sueldo básico mensual llegaría a cerca de $1.873.468, sin incluir el auxilio de transporte.

La propuesta está contenida en el informe Productividad y salario mínimo: propuestas de ajuste para 2027, fechado el 3 de noviembre de 2026 y elaborado por Oliver Pardo y Jorge Mario Orozco Thomas. El documento plantea que el próximo ajuste no incorpore puntos adicionales por productividad, debido a la distancia acumulada entre la evolución del mínimo y la productividad laboral.

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Uno de los fundamentos para considerar el este fenómeno es que, por ejemplo, entre 2021 y 2026, según los cálculos del centro académico, el salario mínimo real subió 32%. En ese mismo lapso, la productividad aumentó 4% por hora trabajada y cayó 3% por persona ocupada.

“Consideramos que también debería analizarse cuánto han avanzado la productividad y el salario mínimo real durante varios años”, afirmó Oliver Pardo.

Cada punto real adicional tendría un efecto neto de 46.000 empleos formales

El CJC citó una investigación de 2022 del Banco de la República, elaborada por Luis A. Flórez, David Hermida y Luis Fernando Morales, según la cual cada punto porcentual adicional de incremento real del salario mínimo puede impedir la creación de cerca de 26.000 empleos formales al año y destruir otros 20.000.

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Con ese cálculo, el efecto neto estimado sería unos 46.000 empleos formales menos por cada punto porcentual adicional de aumento real. El estudio señala que las consecuencias recaerían con mayor fuerza sobre pequeñas y medianas empresas, así como sobre compañías nuevas y jóvenes.

El Gobierno nacional, los empresarios y las centrales obreras iniciaron la negociación del salario mínimo para 2027. (@nlopezfuentes/X)

También advierte que el mínimo ha ganado peso dentro de la estructura salarial. En 2021 equivalía al 59,3% del salario medio mensual y, para 2026, la proporción alcanzó el 68,2%. Frente al salario mediano, pasó de representar 90,9% a 97,3% durante el mismo período.

Para el centro académico, esta tendencia elevaría el costo de contratar trabajadores formales en los segmentos de menores ingresos y, en efecto, reduciría el margen de las empresas para ampliar sus nóminas.

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El ajuste de 2026 tendría costos fiscales superiores a $8 billones en tres rubros

La recomendación también se apoya en el efecto fiscal de los incrementos del salario mínimo. El documento recogió estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que calculó que el aumento aplicado en 2026 tendría costos de $4,7 billones por pensiones, $600 mil millones por nómina pública y $2,7 billones por impuesto de renta.

Esos tres componentes sumarían $8 billones, sin contar efectos sobre rentas vitalicias y compras públicas, que el Carf no cuantificó en esa estimación preliminar.

Por ende, el análisis sostiene que limitar el aumento de 2027 a la inflación permitiría frenar la ampliación de la brecha entre el mínimo real y la productividad, además de moderar las presiones sobre el presupuesto público.

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El Centro Javeriano de Competitividad sugirió una regla basada en la inflación cuando no haya acuerdo en la concertación salarial (@nlopezfuentes/X)

La propuesta incluye un salario de entrada para jóvenes en su primer empleo formal

El informe propone además que los jóvenes de entre 18 y 24 años puedan recibir un piso equivalente al 70% del salario mínimo general durante los primeros seis meses de su primer empleo formal. Desde el séptimo mes, el empleador tendría que pagar el mínimo pleno vigente.

La medida no contempla subsidios a la nómina ni nuevas deducciones tributarias. De acuerdo con los investigadores, por esa razón no tendría un costo fiscal directo.

La iniciativa se fundamenta en la concentración de los salarios juveniles cerca del mínimo. Entre los trabajadores menores de 25 años que laboran más de 40 horas por semana, el 81% recibe hasta 1,25 salarios mínimos, frente al 60% de quienes tienen 25 años o más. Solo el 4% de los jóvenes obtiene dos salarios mínimos o más, mientras esa proporción llega al 20% entre los trabajadores de mayor edad.

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La propuesta incluye un salario de entrada equivalente al 70% del mínimo para jóvenes en su primer empleo formal (Colsubsidio)

Como propuesta de largo plazo, el Centro Javeriano de Competitividad sugirió modificar la Ley 278 de 1996 para que exista una regla subsidiaria cuando no se alcance un acuerdo entre el Gobierno, los empleadores y las centrales obreras.

El mecanismo mantendría la concertación tripartita como primera opción. Si las partes pactan un incremento, ese ajuste entraría en vigencia. Si no hay consenso, el Gobierno fijaría por decreto un aumento igual a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que reporte el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) entre noviembre de un año y noviembre del siguiente.