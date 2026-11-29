Noboa llamó a los ecuatorianos a salir a votar sin miedo este domingo

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pidió a los ecuatorianos votar “con conciencia y sin miedo” en las elecciones locales celebradas este domingo, tras emitir su voto en la localidad costera de Olón, en la provincia de Santa Elena. El mandatario llamó a sufragar “con esperanza y firmeza”.

El jefe de Estado tenía previsto trasladarse después a Guayaquil para acompañar a los candidatos de Acción Democrática Nacional (ADN), que participa por primera vez en unos comicios locales. Durante la campaña respaldó, entre otros, a Harold Burbano para la Alcaldía de Quito y a Chyntia Viteri para la de Guayaquil.

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El presidente sostuvo que la mayoría de los ecuatorianos quiere un cambio y presentó a ADN como alternativa a la disputa entre la Revolución Ciudadana (RC), del expresidente Rafael Correa, y el Partido Social Cristiano.

Más de 13,8 millones de electores estaban convocados a elegir 24 prefectos provinciales y 222 alcaldes, además de otras autoridades locales. La jornada concentra la atención en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, así como en sus respectivas provincias.

Un ciudadano ecuatoriano vota en las elecciones locales para escoger a 24 prefectos provinciales y 222 alcaldes este domingo, en la escuela 10 de Agosto en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

La votación representa la primera prueba de ADN a escala municipal y provincial. Noboa solicitó licencia a la Asamblea Nacional para participar en la campaña de su partido, con caravanas y actos en distintas zonas del país.

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El objetivo del oficialismo es desplazar al correísmo de provincias y ciudades donde ha mantenido presencia política y consolidar autoridades locales afines al Gobierno. Noboa ganó las elecciones presidenciales de 2023 y 2025.

La oposición correísta llega con su partido suspendido

La RC afronta los comicios suspendida por una investigación de la Fiscalía sobre un presunto lavado de dinero vinculado a la financiación de la campaña presidencial de 2023. La medida obligó a sus candidatos a competir bajo las listas de otras organizaciones políticas.

Varios dirigentes correístas quedaron fuera de la contienda por distintas causas judiciales, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y la excandidata presidencial Luisa González. El exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cuestionó la credibilidad del proceso por las condiciones de participación de la oposición, una valoración que rechazaron la misión electoral de la OEA y el Gobierno.

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La jornada electoral se ve afectada por graves inundaciones en varias partes del país

Inundaciones y violencia marcan la jornada electoral

Los centros de votación abrieron a las 7:00 hora local y cierran a las 17:00, cuando comenzaría el escrutinio. Las inundaciones obligaron a cambiar al menos 34 locales electorales.

Las autoridades adelantaron la elección del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre ante los pronósticos de que el fenómeno de El Niño provocaría inundaciones a inicios del próximo año. Ese escenario ya afecta a varias zonas del país.

La jornada también renovará a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo encargado de designar a diversas autoridades estatales, incluido el fiscal general. La votación se desarrolla en un país donde Noboa declaró desde inicios de 2024 un “conflicto armado interno” contra las bandas criminales, a las que calificó de “terroristas”.

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El Gobierno anticipó que coordinará con las nuevas autoridades locales tras los resultados, aunque descartó esa relación con quienes mantengan vínculos con el crimen organizado, indicó EFE.