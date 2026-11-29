La corte analizará un recurso pendiente sobre los contenidos ilícitos publicados por usuarios, durante la última semana laboral del Poder Judicial antes del receso anual (REUTERS/Adriano Machado)

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El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil fijó para el 16 de diciembre el juicio de un recurso sobre las reglas que hacen responsables a las plataformas digitales por los contenidos ilegales de sus usuarios, según Folha Expressa.

La sesión será en la última semana de actividad del Poder Judicial antes del receso de fin de año. El relator es el ministro Luiz Fux, y el asunto gira en torno al artículo 19 del Marco Civil de Internet, la ley brasileña de 2014 que regula el uso de la red (Ley 12.965), de acuerdo a la información provista por Folha Expressa y Gazeta do Paraná. Este último precisa que el tribunal analizará uno de los recursos pendientes, no todos los que se discutieron en los últimos meses.

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La causa se centra en el artículo 19 del Marco Civil de Internet, norma de 2014 cuya aplicación fue modificada por el tribunal en una decisión mayoritaria de 2025 (REUTERS/Adriano Machado)

Qué decidió el tribunal en 2025

Antes del fallo, el artículo 19 establecía que una plataforma solo podía ser obligada a pagar una indemnización por un contenido de terceros si desobedecía una orden judicial específica de retirada. El 26 de junio de 2025, el STF declaró esa regla parcialmente inconstitucional, según informó el propio tribunal.

Por mayoría de votos, prevaleció la idea de que la norma ya no basta para proteger derechos fundamentales y la democracia. Los ministros André Mendonça, Nunes Marques y Edson Fachin quedaron en minoría: consideraron constitucional exigir orden judicial en todos los casos.

La tesis fijada distingue situaciones. En las acusaciones de delitos contra el honor, las plataformas solo responden si no cumplen una orden judicial, aunque pueden quitar publicaciones tras una simple notificación extrajudicial. En los delitos en general y en las cuentas denunciadas como falsas, responden si no retiran el contenido después de recibir un pedido de eliminación.

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Para los delitos graves, como el intento de golpe de Estado, el terrorismo, la incitación al suicidio o la automutilación, el racismo, la homofobia y los crímenes contra mujeres y niños, la responsabilidad existe cuando hay una falla sistémica: la empresa no adopta medidas adecuadas para prevenir o quitar esos contenidos.

El tribunal también exigió a los proveedores una autorregulación que incluya un sistema de notificaciones, debido proceso e informes anuales de transparencia sobre notificaciones, anuncios y publicaciones impulsadas. Las plataformas deben ofrecer canales de atención permanentes y específicos. Según Gazeta do Paraná, estas reglas seguirán vigentes hasta que el Congreso apruebe una ley sobre el tema.

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El plazo comenzó al concluir la revisión de las aclaraciones presentadas por Facebook, Google y entidades participantes (REUTERS/Adriano Machado)

Los recursos y el plazo de 60 días

Las plataformas Facebook y Google, partes en los procesos, y varias entidades admitidas en el caso presentaron recursos de aclaración (embargos de declaración) para que el tribunal precisara partes de la decisión. El 17 de junio de 2026, el STF concluyó el análisis de esos recursos y ajustó la redacción de la tesis, según su comunicado.

En esa sesión, el plenario dio a las plataformas 60 días, contados desde el final del juicio, para implementar los cambios estructurales vinculados al deber de cuidado, es decir, medidas concretas para reducir el riesgo de que se vulneren derechos fundamentales.

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El tribunal también declaró el fin del plazo para presentar nuevos recursos, de modo que los criterios deben aplicarse de inmediato en todas las instancias de la Justicia. Aclaró que el entendimiento rige desde la publicación del acta del juicio de fondo, el 5 de agosto de 2025, salvo para actos continuados o permanentes.

Después de ese cierre, siguieron en trámite otros recursos. Folha Expressa y Gazeta do Paraná informan que en septiembre cuatro de ellos se trataron en una sesión virtual, que se interrumpió tras el voto de la ministra Cármen Lúcia, quien acompañó al ministro Cristiano Zanin. La proclamación del resultado quedó pendiente.

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