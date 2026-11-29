Álex Márquez, del equipo BK8 Gresini Racing de MotoGP, antes de la carrera (REUTERS/Pablo Morano/Archivo)

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El fin de semana que debía convertirse en una celebración inolvidable para los hermanos Márquez ha terminado marcado por un importante contratiempo de salud. Álex Márquez no ha podido participar este domingo en el último Gran Premio de la temporada de MotoGP después de haber tenido que ser trasladado de urgencia a un hospital de Valencia por un broncoespasmo severo. Una complicación respiratoria que ha obligado al piloto de Gresini a renunciar a la carrera en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, precisamente el día en el que su hermano Marc se despedirá de la competición.

El menor de los Márquez llevaba varios días encontrándose mal, pero su estado empeoró durante la madrugada. El piloto descansaba en el motorhome de su equipo, situado en el paddock del trazado valenciano, cuando comenzó a experimentar dificultades respiratorias y tuvo que solicitar asistencia médica. “Álex Márquez se perderá el último Gran Premio de la temporada. Un grave broncoespasmo ha obligado al piloto a abandonar el circuito y ser trasladado al Hospital 9 de Octubre”, ha explicado el doctor Ángel Charte, jefe de los servicios médicos del Mundial de motociclismo, en redes sociales.

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Marc Márquez, del equipo Ducati Lenovo, celebra con su hermano Alex Márquez y el trofeo de la Torre de los Campeones tras ganar el Campeonato del Mundo de MotoGP 2026 (REUTERS/Rodrigo Antunes).

La preocupación por su estado físico ya había quedado patente durante las jornadas anteriores. El viernes, coincidiendo con el anuncio de Marc Márquez sobre su retirada, Álex tuvo que cancelar varios compromisos con los medios de comunicación debido a la fiebre y al malestar que arrastraba. Pese a ello, consiguió regresar a la actividad el sábado y completar tanto la clasificación como la carrera al esprint. Partía desde la cuarta posición de la parrilla y terminó sexto, aunque reconoció que las últimas vueltas se le habían hecho especialmente difíciles.

“Al final he estado muy justo y he empezado a perder fuelle”, admitió ante los periodistas. El piloto también explicó que tenía previsto afrontar con cautela el calentamiento del domingo para reservar energías de cara a la carrera. Incluso bromeó con los medios sobre su estado: “Si mañana estáis malos es culpa mía”.

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Sin embargo, la evolución de la enfermedad ha terminado impidiéndole disputar la última prueba del calendario. Su equipo, Gresini, confirmó su ausencia después de conocer el diagnóstico médico. También queda en el aire su participación en los entrenamientos oficiales del martes, una cita especialmente importante para él, ya que supondrá su primera toma de contacto con la KTM de fábrica, la moto que pilotará la próxima temporada.

Marc Márquez, del equipo Ducati Lenovo, celebra en el podio tras ganar la carrera de MotoGP junto a Pedro Acosta, del equipo Red Bull KTM Factory Racing, que quedó segundo, y Alex Márquez, del equipo BK8 Gresini Racing MotoGP, que quedó tercero (REUTERS/Hasnoor Hussain).

Su apoyo desde las gradas

Aunque no ha podido competir, Álex Márquez no ha querido perderse la última carrera de su hermano y ha regresado al circuito Ricardo Tormo tras recibir el alta hospitalaria y descartarse que padeciese neumonía. Desde el box ha seguido una prueba cargada de emoción en la que Marc ha conseguido terminar segundo, subiendo al podio en su despedida de MotoGP.

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La presencia de su hermano pequeño ha sido especialmente significativa para el ilerdense, que incluso se ha emocionado al verle de vuelta. Álex ha compartido con el resto de familiares y aficionados las lágrimas, los aplausos y el homenaje a una trayectoria histórica, acompañando a Marc en uno de los días más importantes de su carrera deportiva.

Marc Márquez acaba segundo en su despedida. (Imagen de archivo).