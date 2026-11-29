Colas de votantes este 29 de noviembre. (Europa Press)

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La participación en las elecciones generales de España ha alcanzado ese domingo el 45,71% a las 14:00, un aumento de 5,23 puntos porcentuales frente al primer avance de los comicios de 2023 y un récord histórico en ese horario. La afluencia ya ha superado el 50% en la Comunidad Valenciana, con 50,91%, y en La Rioja, donde llegó al 50,78%. Navarra registró un incremento de 7,84 puntos respecto de las anteriores elecciones generales, mientras que Aragón creció 7,20 puntos. El dato difundido por el Ministerio del Interior no incluye el voto por correo. Con estas cifras, la duda que surge es: ¿a quién beneficia?

Ocho de las dieciséis convocatorias celebradas desde 1977 han registrado una participación superior al 70%: 1982, con un 79,97%, cuando el PSOE de Felipe González logró la mayoría absoluta más amplia de la democracia; 1977, con un 78,83%, los primeros comicios democráticos, ganados por la UCD de Adolfo Suárez; 1996, con un 77,38%, cuando el PP de José María Aznar desbancó al PSOE tras 14 años de gobierno socialista; 1993, con un 76,44%, última victoria de Felipe González, aunque sin mayoría absoluta; 2004, con un 75,66%, cuando José Luis Rodríguez Zapatero ganó tres días después de los atentados del 11-M; 2008, con un 73,85%, en la que Zapatero revalidó el Gobierno en la elección de mayor concentración bipartidista de la historia; 1986, con un 70,49%, segunda mayoría absoluta consecutiva de Felipe González; y 2019 (abril), con un 71,76%, cuando Pedro Sánchez ganó en la elección que fragmentó el Congreso con la irrupción de Vox, Ciudadanos y Unidas Podemos.

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Por tanto, en la mayoría de las ocasiones en las que ha existido alta participación, la izquierda ha sido la beneficiada. Pero hay una excepción destacada que puede resultar comparable con la situación actual: 1996, cuando Felipe González llegó con un gran desgaste y se produjo un cambio de ciclo político.

Votantes en España. (Violeta Santos Moura/Reuters)

El PSOE arrasó en 1982 con la mayoría absoluta más amplia de la democracia

Con un 79,97% de participación, este año mantiene el récord de votantes en la democracia reciente en España. Felipe González lideró al PSOE hasta una victoria sin precedentes: 10.127.392 votos, el 48,11% de los sufragios válidos, que se tradujeron en 202 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. El partido sumó 81 diputados respecto a los comicios de 1979 y obtuvo lo que la prensa de la época denominó “el rodillo”.

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Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga, se consolidó como segunda fuerza y alternativa de centroderecha con 5.548.107 votos (26,36%) y 107 escaños, frente a los nueve diputados que había obtenido como Coalición Democrática en la convocatoria anterior. La UCD, ganadora de las dos elecciones precedentes, se desplomó de 168 a 11 escaños con apenas el 6,77% de los votos y se disolvió en febrero de 1983.

En 1996, el PP desbancó al PSOE tras 14 años de gobierno socialista

La segunda mayor participación de la serie histórica se registró el 3 de marzo de 1996, con un 77,38% del censo movilizado. Aquellos comicios cerraron un ciclo político: el Partido Popular, encabezado por José María Aznar, puso fin a 14 años consecutivos de gobierno del PSOE en la que se considera la elección más reñida de la democracia española.

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El PP obtuvo 9.716.006 votos (38,79%) y 156 escaños, frente a los 9.425.678 votos (37,63%) y 141 diputados del PSOE, entonces liderado por Felipe González. La diferencia entre ambas formaciones fue de apenas 1,16 puntos porcentuales y 15 escaños, insuficiente para que Aznar alcanzara la mayoría absoluta de 176 diputados. Aznar necesitó dos meses de negociaciones para ser investido presidente el 4 de mayo de 1996, con el respaldo de Convergència i Unió (16 escaños), el Partido Nacionalista Vasco (cinco) y Coalición Canaria (cuatro), en el acuerdo conocido como el Pacto del Majestic.

El presidente del Gobierno ha sido el más madrugador y Abascal, el último en hacerlo.

La elección de Zapatero en 2004 tras el 11-M

La cuarta convocatoria con mayor participación —1993, una reelección de Felipe González, tiene el tercer puesto— se celebró el 14 de marzo de 2004, tres días después de los atentados del 11-M en Madrid, con un 75,66% de electores movilizados. El PSOE, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, logró 11.026.163 votos, el mayor caudal de sufragios que había recibido el partido hasta entonces, equivalente al 42,59% y 164 escaños.

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El Partido Popular de Mariano Rajoy, que buscaba revalidar la mayoría absoluta obtenida en 2000, cayó a 9.763.144 votos (37,71%) y 148 escaños, 35 menos que en la legislatura previa. Zapatero quedó a 12 escaños de la mayoría absoluta y fue investido con el apoyo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, que pasó de un escaño a ocho, y de otras formaciones nacionalistas.

En 2008, el PSOE revalidó el Gobierno

La quinta convocatoria más participada se celebró el 9 de marzo de 2008, con un 73,85% de electores movilizados. Zapatero revalidó su mandato con 11.289.335 votos, el 43,87% de los sufragios y 169 escaños, cinco más que en 2004. Fue el mayor respaldo numérico que había recibido el PSOE hasta entonces en unas elecciones generales. Mariano Rajoy, al frente del PP por segunda vez consecutiva, mejoró su resultado de 2004 con 10.278.010 votos (39,94%) y 154 escaños, seis más que en la legislatura anterior.

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Pedro Sánchez. (Europa Press)

El 28 de abril de 2019, Pedro Sánchez ganó en la elección que fragmentó el Congreso

La sexta convocatoria con mayor movilización de votantes se celebró el 28 de abril de 2019, con un 71,76% de participación. Fueron los primeros comicios generales tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, y confirmaron el fin del bipartidismo clásico con la irrupción simultánea de cuatro fuerzas nuevas en el tablero nacional.

El PSOE ganó con 7.513.142 votos (28,67%) y 123 escaños, 38 más que en los comicios de 2016, aunque lejos de la mayoría absoluta. El Partido Popular, con Pablo Casado al frente, sufrió el peor resultado de su historia: 4.373.653 votos (16,69%) y apenas 66 diputados, 71 menos que en la legislatura anterior. Ciudadanos, liderado por Albert Rivera, se consolidó como tercera fuerza con 4.155.665 votos (15,86%) y 57 escaños, a solo nueve diputados de distancia del PP. Unidas Podemos retrocedió de 71 a 42 escaños, mientras que Vox, con Santiago Abascal, debutó en el Congreso con 24 diputados y 2.688.092 votos, tras no haber logrado representación en la convocatoria previa.

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