La NFL, la Liga MX, la Premier League y LaLiga concentran la agenda deportiva de este domingo 29 de noviembre en México, con partidos desde las 05:30 horas, el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, la carrera final de MotoGP en Valencia y una cartelera de NBA que se extiende hasta la noche.
La programación incluye actividades de futbol en Europa, México y Sudamérica; futbol americano de Estados Unidos; basquetbol; hockey sobre hielo y automovilismo. La jornada cerrará a las 21:00 horas con el partido entre Cruz Azul y Club León.
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La Premier League abre el día con Everton ante Liverpool
El primer partido destacado de futbol europeo fue el Udinese ante Fiorentina, correspondiente a la Serie A de Italia. El encuentro inició a las 05:30 horas y se transmitió por Disney+ y ESPN.
La Premier League ofreció el duelo entre Everton y Liverpool a las 06:00 horas, con transmisión de FOX+ y FOX One. A las 08:05 horas, Sunderland enfrenta a Tottenham, Fulham recibe al Bournemouth, Brighton juega contra Newcastle y Crystal Palace se mide con Hull City.
El choque de mayor atención en Inglaterra llega a las 10:30 horas. Arsenal recibe al Manchester City por HBO Max, en uno de los encuentros de la fecha en la Premier League.
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En España, Valencia enfrenta a Osasuna a las 07:00 horas. Deportivo La Coruña juega contra Barcelona a las 09:15, Celta recibe a Villarreal a las 11:30 y Real Sociedad enfrenta a Sevilla a las 14:00. Sky Sports e izzi tienen los derechos de esos partidos, de acuerdo con la agenda.
La Fórmula 1 y MotoGP tienen carreras durante la mañana
La actividad de motor comienza a las 07:00 horas con la carrera del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP. Disney+ y ESPN 3 aparecen como las plataformas de transmisión.
A las 10:00 horas se corre el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. La carrera se podrá seguir por Sky Sports e izzi.
El futbol europeo mantiene actividad durante esa franja. Roma enfrenta a Monza a las 11:00 horas por Disney+ y ESPN 2, mientras Borussia Dortmund juega ante Bayer Leverkusen a las 12:30 por FOX One y Tubi.
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La agenda incluye el clásico neerlandés entre Feyenoord y Ajax a las 07:30 horas. También aparecen Mallorca contra Castellón, Cádiz ante Córdoba, Hoffenheim frente a Augsburgo, Toulouse contra Rennes y Porto ante Sporting de Portugal.
La NFL programa nueve partidos de temporada regular
En cuanto a la NFL, la jornada comienza a las 12:00 horas con cinco juegos: Tennessee Titans contra Jacksonville Jaguars, New Orleans Saints frente a Cincinnati Bengals, New York Giants ante Indianapolis Colts, Atlanta Falcons contra Minnesota Vikings y New York Jets ante Miami Dolphins.
Baltimore Ravens enfrenta a Houston Texans a las 12:00 horas. El partido se transmite mediante NFL Game Pass, DAZN, NFL RedZone y ESPN 4, según la cartelera.
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New England Patriots juega ante Los Angeles Chargers a las 15:05 horas por FOX+ y FOX One. Seattle Seahawks enfrenta a San Francisco 49ers a las 15:25 horas por NU9VE y VIX Premium.
Washington Commanders se mide con Arizona Cardinals a las 15:25 horas por FOX One. El último juego de la NFL es Las Vegas Raiders contra Cleveland Browns a las 19:20 horas por Disney+ y ESPN.
Chivas recibe a Pachuca y Cruz Azul enfrenta a León en la Liga MX
La actividad de la Liga MX se concentra en horario nocturno. Chivas enfrenta a Pachuca a las 19:07 horas con transmisión por Prime Video.
Cruz Azul juega contra Club León a las 21:00 horas. El encuentro estará disponible en VIX Premium, TUDN y Layvtime.
La programación también incluye futbol argentino. Rosario Central enfrenta a Barracas Central a las 14:00 horas por TyC Sports, mientras Boca Juniors recibe a Gimnasia La Plata a las 17:30 horas a través de Fanatiz y Disney+.
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En Brasil, Vitória enfrenta a Santos y Coritiba juega contra Flamengo a las 13:00 horas. Corinthians se mide con Grêmio, Internacional enfrenta a RB Bragantino y Mirassol juega ante Athletico Paranaense a las 15:30 horas. Atlético Mineiro recibe a Vasco da Gama a las 16:30 horas.
La NBA tiene duelos de Celtics, Lakers, Knicks y Warriors
Por su parte, la cartelera de la NBA inicia a las 15:00 horas con San Antonio Spurs ante Boston Celtics por NBA TV y Memphis Grizzlies contra Los Angeles Lakers por NBA League Pass.
Utah Jazz enfrenta a Phoenix Suns a las 16:00 horas. Cleveland Cavaliers juega ante Miami Heat, Toronto Raptors se mide con Denver Nuggets y Detroit Pistons enfrenta a Orlando Magic a las 17:00 horas.
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New York Knicks recibe a Atlanta Hawks a las 17:00 horas por Prime Video. Portland Trail Blazers enfrenta a New Orleans Pelicans en el mismo horario por NBA League Pass.
Golden State Warriors juega contra Los Angeles Clippers a las 19:30 horas por Prime Video. Sacramento Kings enfrenta a Minnesota Timberwolves a las 20:00 horas por NBA League Pass.
En hockey sobre hielo, Chicago Blackhawks se mide con Minnesota Wild a las 13:00 horas y Boston Bruins enfrenta a Vancouver Canucks a las 16:00 horas. Ambos partidos aparecen con transmisión de Disney+.
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