La NFL, la Liga MX, la Premier League y LaLiga concentran la agenda deportiva de este domingo 29 de noviembre en México

Guardar

La NFL, la Liga MX, la Premier League y LaLiga concentran la agenda deportiva de este domingo 29 de noviembre en México, con partidos desde las 05:30 horas, el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, la carrera final de MotoGP en Valencia y una cartelera de NBA que se extiende hasta la noche.

La programación incluye actividades de futbol en Europa, México y Sudamérica; futbol americano de Estados Unidos; basquetbol; hockey sobre hielo y automovilismo. La jornada cerrará a las 21:00 horas con el partido entre Cruz Azul y Club León.

PUBLICIDAD

Fórmula 1 (F1) - Gran Premio de Catar - Circuito Internacional de Lusail, Lusail, Qatar - 28 de noviembre de 2026. Kimi Antonelli, de Mercedes, en el callejón de boxes durante la sesión de clasificación. Pool vía REUTERS/Ali Haider

La Premier League abre el día con Everton ante Liverpool

El primer partido destacado de futbol europeo fue el Udinese ante Fiorentina, correspondiente a la Serie A de Italia. El encuentro inició a las 05:30 horas y se transmitió por Disney+ y ESPN.

La Premier League ofreció el duelo entre Everton y Liverpool a las 06:00 horas, con transmisión de FOX+ y FOX One. A las 08:05 horas, Sunderland enfrenta a Tottenham, Fulham recibe al Bournemouth, Brighton juega contra Newcastle y Crystal Palace se mide con Hull City.

El choque de mayor atención en Inglaterra llega a las 10:30 horas. Arsenal recibe al Manchester City por HBO Max, en uno de los encuentros de la fecha en la Premier League.

PUBLICIDAD

Imagen de archivo de un banderín de córner en el Estadio Etihad, antes del partido de la Premier League entre el Manchester City y Fulham, en Mánchester, Reino Unido. 21 noviembre 2026. REUTERS/Jon Super

En España, Valencia enfrenta a Osasuna a las 07:00 horas. Deportivo La Coruña juega contra Barcelona a las 09:15, Celta recibe a Villarreal a las 11:30 y Real Sociedad enfrenta a Sevilla a las 14:00. Sky Sports e izzi tienen los derechos de esos partidos, de acuerdo con la agenda.

La Fórmula 1 y MotoGP tienen carreras durante la mañana

La actividad de motor comienza a las 07:00 horas con la carrera del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP. Disney+ y ESPN 3 aparecen como las plataformas de transmisión.

A las 10:00 horas se corre el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. La carrera se podrá seguir por Sky Sports e izzi.

El futbol europeo mantiene actividad durante esa franja. Roma enfrenta a Monza a las 11:00 horas por Disney+ y ESPN 2, mientras Borussia Dortmund juega ante Bayer Leverkusen a las 12:30 por FOX One y Tubi.

PUBLICIDAD

La agenda incluye el clásico neerlandés entre Feyenoord y Ajax a las 07:30 horas. También aparecen Mallorca contra Castellón, Cádiz ante Córdoba, Hoffenheim frente a Augsburgo, Toulouse contra Rennes y Porto ante Sporting de Portugal.

Soccer Football - UEFA Champions League - Feyenoord v FC Porto - Feyenoord Stadium, Rotterdam, Netherlands - November 24, 2026 Feyenoord's Nacho Ferri and Sem Steijn look dejected after the match REUTERS/Piroschka Van De Wouw

La NFL programa nueve partidos de temporada regular

En cuanto a la NFL, la jornada comienza a las 12:00 horas con cinco juegos: Tennessee Titans contra Jacksonville Jaguars, New Orleans Saints frente a Cincinnati Bengals, New York Giants ante Indianapolis Colts, Atlanta Falcons contra Minnesota Vikings y New York Jets ante Miami Dolphins.

Baltimore Ravens enfrenta a Houston Texans a las 12:00 horas. El partido se transmite mediante NFL Game Pass, DAZN, NFL RedZone y ESPN 4, según la cartelera.

PUBLICIDAD

New England Patriots juega ante Los Angeles Chargers a las 15:05 horas por FOX+ y FOX One. Seattle Seahawks enfrenta a San Francisco 49ers a las 15:25 horas por NU9VE y VIX Premium.

Washington Commanders se mide con Arizona Cardinals a las 15:25 horas por FOX One. El último juego de la NFL es Las Vegas Raiders contra Cleveland Browns a las 19:20 horas por Disney+ y ESPN.

Nov 27, 2026; Pittsburgh, Pennsylvania, USA; Pittsburgh Steelers cornerback Jalen Ramsey (5) intercepts a pass against the Denver Broncos during the first half at Acrisure Stadium. Mandatory Credit: Barry Reeger-Imagn Images

Chivas recibe a Pachuca y Cruz Azul enfrenta a León en la Liga MX

La actividad de la Liga MX se concentra en horario nocturno. Chivas enfrenta a Pachuca a las 19:07 horas con transmisión por Prime Video.

Cruz Azul juega contra Club León a las 21:00 horas. El encuentro estará disponible en VIX Premium, TUDN y Layvtime.

El uruguayo colaboró en la goleada de Cruz Azul en León (CRUZ AZUL)

La programación también incluye futbol argentino. Rosario Central enfrenta a Barracas Central a las 14:00 horas por TyC Sports, mientras Boca Juniors recibe a Gimnasia La Plata a las 17:30 horas a través de Fanatiz y Disney+.

PUBLICIDAD

En Brasil, Vitória enfrenta a Santos y Coritiba juega contra Flamengo a las 13:00 horas. Corinthians se mide con Grêmio, Internacional enfrenta a RB Bragantino y Mirassol juega ante Athletico Paranaense a las 15:30 horas. Atlético Mineiro recibe a Vasco da Gama a las 16:30 horas.

El futbolista de Pachuca acaparó los reflectores en la Liguilla y provocó una inesperada reacción del exarquero mexicano.

La NBA tiene duelos de Celtics, Lakers, Knicks y Warriors

Por su parte, la cartelera de la NBA inicia a las 15:00 horas con San Antonio Spurs ante Boston Celtics por NBA TV y Memphis Grizzlies contra Los Angeles Lakers por NBA League Pass.

Utah Jazz enfrenta a Phoenix Suns a las 16:00 horas. Cleveland Cavaliers juega ante Miami Heat, Toronto Raptors se mide con Denver Nuggets y Detroit Pistons enfrenta a Orlando Magic a las 17:00 horas.

PUBLICIDAD

New York Knicks recibe a Atlanta Hawks a las 17:00 horas por Prime Video. Portland Trail Blazers enfrenta a New Orleans Pelicans en el mismo horario por NBA League Pass.

Nov 28, 2026; Milwaukee, Wisconsin, USA; Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander (2) takes a shot against Milwaukee Bucks forward Pete Nance (35) in the fourth quarter at Fiserv Forum. Mandatory Credit: Benny Sieu-Imagn Images

Golden State Warriors juega contra Los Angeles Clippers a las 19:30 horas por Prime Video. Sacramento Kings enfrenta a Minnesota Timberwolves a las 20:00 horas por NBA League Pass.

En hockey sobre hielo, Chicago Blackhawks se mide con Minnesota Wild a las 13:00 horas y Boston Bruins enfrenta a Vancouver Canucks a las 16:00 horas. Ambos partidos aparecen con transmisión de Disney+.