La Liguilla tendrá a su primer clasificado este sábado, en una serie que todavía tiene 90 minutos por disputarse. (Ilustración: Jesús Aviles)

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El Torneo de Apertura 2026 de la Liga Mx entra en una de sus etapas decisivas y el enfrentamiento entre Atlas y Toluca será el encargado de abrir la actividad de los partidos de vuelta de los cuartos de final. La eliminatoria todavía tiene un capítulo pendiente, aunque los escarlatas parten con una diferencia importante después de imponerse 2-0 en el primer compromiso.

El equipo dirigido por Hernán Crespo tendrá la oportunidad de aprovechar su condición de local para intentar revertir el marcador global. Sin embargo, enfrente estará una escuadra mexiquense que buscará administrar su ventaja y conseguir el boleto a las semifinales del futbol mexicano.

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(X / @TolucaFC)

La Academia necesita una actuación prácticamente perfecta para evitar la eliminación, mientras que los dirigidos por Antonio Mohamed intentarán confirmar su superioridad en esta serie.

¿Cómo llegan Atlas y Toluca a la vuelta de los cuartos de final?

(X / @TolucaFC)

Los Diablos Rojos consiguieron una ventaja de dos anotaciones en el partido de ida. El 2-0 les permite afrontar el compromiso en Guadalajara con mayor margen de maniobra, aunque todavía tendrán que completar la tarea en territorio rojinegro.

Durante el primer encuentro, Toluca mostró mejores argumentos futbolísticos y consiguió imponer condiciones ante un Atlas que tuvo dificultades para contener los ataques de su rival. Ahora, los tapatíos deberán modificar su planteamiento si pretenden cambiar el rumbo de la eliminatoria.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Toluca v Atlas - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - November 25, 2026 Toluca's Luan Garcia in action with Atlas' Florian Monzon REUTERS/Eloisa Sanchez

Uno de los aspectos que podría jugar a favor de la Academia es el rendimiento de Toluca cuando sale de casa. El conjunto escarlata no ha conseguido consolidarse como visitante durante el semestre y solamente ha obtenido un triunfo fuera de su estadio.

Esta estadística representa una oportunidad para los dirigidos por Crespo, quienes necesitan aprovechar cada circunstancia para acercarse en el marcador global. La presión estará de su lado, pues cualquier anotación recibida podría complicar todavía más sus aspiraciones.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Toluca v Atlas - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - November 25, 2026 Toluca's Alexis Vega in action with Atlas' Edgar Zaldivar REUTERS/Eloisa Sanchez

No obstante, Atlas tampoco atraviesa su mejor momento cuando juega en el Estadio Jalisco. Los rojinegros apenas consiguieron una victoria en sus cuatro compromisos más recientes en ese escenario, por lo que tendrán que recuperar su fortaleza como locales para mantenerse en la competencia.

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Del otro lado, Mohamed buscará conducir a Toluca hacia la siguiente ronda antes de concluir su etapa con la institución mexiquense. El entrenador argentino ya adelantó que dejará al equipo una vez que termine su participación en el Apertura 2026 y en la Copa Intercontinental.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Toluca v Atlas - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - November 25, 2026 Toluca coach Antonio Mohamed thanks the fans during the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Por esa razón, el estratega intentará cerrar su ciclo con otro objetivo cumplido y mantener a los escarlatas en la pelea por el campeonato.

¿Qué necesita Atlas para eliminar a Toluca?

El panorama para los rojinegros es complicado debido a la diferencia de dos goles que consiguieron los Diablos Rojos en la ida. Atlas tendrá que salir a buscar anotaciones desde el comienzo, pero también deberá evitar conceder espacios que permitan a su rival ampliar la ventaja.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Toluca v Atlas - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - November 25, 2026 Atlas' Kevin Zenon reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

Toluca, por su parte, tiene la posibilidad de manejar el desarrollo del encuentro a partir del resultado que consiguió en el primer enfrentamiento. La escuadra mexiquense intentará aprovechar la desesperación de su adversario para encontrar oportunidades al contragolpe.

Helinho celebra tras anotar el segundo gol con el que Toluca ganó al Atlas en los cuartos de final del torneo mexicano mientras el portero Camilo Vargas luce abatido. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 25 de noviembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

El resultado de esta eliminatoria definirá al primer equipo clasificado a las semifinales del Apertura 2026, por lo que ambos clubes disputarán uno de los compromisos más importantes de su temporada.

¿Cuándo y a qué hora es el Atlas vs Toluca?

El partido de vuelta de los cuartos de final entre Atlas y Toluca se disputará este sábado 28 de noviembre de 2026.

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Jalisco, casa de los rojinegros.

¿Dónde ver EN VIVO el Atlas vs Toluca?

Los aficionados que quieran seguir el encuentro podrán hacerlo mediante distintas señales de televisión y plataformas de streaming.

La transmisión estará disponible a través de Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime, opciones para no perderse el primer partido que definirá a uno de los semifinalistas del torneo.

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