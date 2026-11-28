Ricardo Roa tiene lista nueva ‘jugadita’ para escaparse de la sanción del CNE por irregularidades en las cuentas de campaña Petro Presidente 2022 - (@petrogustavo/X/Colprensa)

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Ricardo Roa demandó la nulidad de la sanción del Consejo Nacional Electoral (CNE) para dejar sin piso la acusación penal en su contra por presunta violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente 2022.

El expresidente de Ecopetrol y exgerente de esa campaña busca invalidar la decisión administrativa del CNE, mientras el escrito de acusación penal permanece sin formalizarse tras dos aplazamientos solicitados por su defensa desde el 12 de agosto de 2026.

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La demanda, de 142 páginas, a la que accedió Semana, cuestiona la sanción que el CNE impuso en abril de 2026 por presunta información falsa o manipulada en los documentos contables y financieros de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Según la revista, esa decisión administrativa constituye la columna vertebral del proceso penal contra Roa: si se anula, la acusación por exceder los límites de gasto electoral perdería su sustento.

Los argumentos de Roa contra la sanción del CNE

La demanda interpuesta por el expresidente de Ecopetrol y exgerente de esa campaña sostiene que el organismo incluyó un crédito devuelto, costos de otra campaña y una factura duplicada (Colprensa y VisualesIA)

La defensa sostuvo que la actuación para revisar las presuntas irregularidades debía iniciarse dentro de los 30 días posteriores a la elección y que, según sus cálculos, el plazo vencía en julio de 2022. La demanda alega que la queja llegó más de seis meses después y que la potestad sancionatoria de tres años había caducado cuando se notificó el acto.

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Roa también cuestionó la manera en que el CNE calculó el supuesto exceso de gastos. Su escrito sostiene que el organismo incluyó un crédito devuelto, costos de otra campaña y una factura duplicada, además de una factura de Caracol que el proveedor emitió después de los comicios y que la campaña declaró para la segunda vuelta.

La demanda añade que la autoridad electoral fijó las multas con una base que la defensa considera ilegal. Según ese planteamiento, la norma establece sanciones de entre 1% y 10% de los recursos estatales desembolsados, mientras que el acto aplicó en primera vuelta dos porcentajes que sumaron 16,63%.

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La Fiscalía General de la Nación mantuvo una versión distinta sobre las cuentas de la campaña. En el escrito de acusación, el organismo cita informes técnicos según los cuales $358.586.000.000 fueron registrados como gastos de segunda vuelta pese a corresponder a la primera.

Los aportes de Fecode y la USO bajo escrutinio

La campaña de Gustavo Petro superó los límites legales de gasto en 5.300 millones de pesos, según la resolución del CNE - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) habría aportado $500.000.000 para la primera vuelta presidencial, recursos que no figuraron en los informes entregados al CNE, según la Fiscalía. La defensa responde que esa operación, al igual que pagos a testigos electorales, no ingresó a la cuenta única de la campaña ni fue ordenada, recibida ni conocida por ella.

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La Unión Sindical Obrera (USO) habría entregado otros $500.000.000, divididos entre $121.000.000 para la primera vuelta y $379.000.000 para la segunda, sin registro en los reportes de campaña. La ley prohíbe a las personas jurídicas financiar aspiraciones presidenciales, destacó la revista.

Nelson Alarcón, delegado del Comité Ejecutivo de Fecode, reconoció en agosto de 2023 las dificultades para tramitar el cheque dirigido a Colombia Humana. “El cheque tuvo que anularse varias veces y volver a hacer para donar a la Colombia Humana”, dijo.

El cuestionamiento al conjuez y la petición de nulidad

La demanda subraya que la existencia de una operación financiera no basta para resolver por sí sola las preguntas sobre su atribución a la campaña (Camila Díaz/Colprensa)

La demanda objeta también la intervención del conjuez Majer Nayi Abushihab en la decisión que completó la mayoría para sancionar la campaña. Ricardo Roa alegó que existía una recusación sin resolver y que los vínculos profesionales y litigiosos del conjuez comprometían su imparcialidad.

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El escrito menciona la cercanía de Abushihab con Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, a quien describe como adversario político declarado del expresidente Gustavo Petro. La defensa pidió la nulidad integral de los actos demandados o, de manera subsidiaria, que se excluyan las partidas y duplicaciones que considera indebidamente atribuidas.

La demanda subraya que la existencia de una operación financiera no basta para resolver por sí sola las preguntas sobre su atribución a la campaña, su efecto en el gasto de cada vuelta y la responsabilidad que correspondería a cada imputado.